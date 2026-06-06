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Vaibhav Sooryavanshi : 'तो अजून बच्चा आहे', वैभव सूर्यवंशीबद्दल अजित आगरकर असं का म्हणालेत?

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 06, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:32 PM IST

Ajit Agarkar Vaibhav Sooryavanshi : वयाच्या 15 व्या वर्षी वैभव सूर्यवंशीला भारतीय संघात निवड करण्यात आली आहे. या निवडीनंतर त्याने सचिन तेंडुलकरचा विक्रमही मोडला आहे. पण तरीही मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर तो अजून बच्चा आहे, असं का म्हटलं आहे. 

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आज बीसीसीआच्या पुरुष निवड समितीची आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यांसाठी टी20 संघ निवडण्याकरिता बैठक पार पडली . त्यानंतर मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भारतीय संघाची घोषणा केली. 

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अवघ्या  वयाच्या 15 व्या वर्षी वैभव सूर्यवंशी यांची तिन्ही संघांमध्ये निवड करण्यात आली. या निवडीनंतर त्याने सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडला आहे. भारतीय पुरुष संघात सर्वात तरुण खेळाडू निवड झाल्याने त्याने विक्रम केला आहे. सचिन तेंडुलकरची निवड भारतीय संघात 16 व्या वर्षी झाली होती. 

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वैभव सूर्यवंशीच्या या विक्रमानंतर तो कसोटी क्रिकेटमध्ये कधी दिसणार याची उत्सुकचा चाहत्यांना आहे. याचा प्रश्नाचं उत्तर पत्रकारांनी अजित आगरकर यांच्याकडे मागितलं. त्यावेळी त्यांनी दिलेल्या उत्तरा म्हटलं की, वो तो अभी बच्चा है!

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टी20 संघात निवड झाल्यानंतरही अजित आगरकर असं का म्हणालेत असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल ना. तर पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नानंतर आगरकर नेमकं काय म्हणाले जाणून घ्या. 

 

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अजित आगरकर म्हणाले की, सध्या आम्ही त्याची निवड त्या फॉरमॅटसाठी केली आहे, ज्यात त्याने चांगली कामगिरी केली आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये तो अजूनही नवखा आहे. 

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 ते पुढे म्हणाले की, त्याने नुकताच आपला प्रवास सुरू केली असून देशांतर्गत हंगाम सुरू होईपर्यंत आणि तो काही कसोटी क्रिकेट खेळेपर्यंत आम्ही वाट पाहू. एवढी घाई कशासाठी?

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तसंच ते पुढे म्हणाले की, तो लाल चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये अजूनही नवखा असून त्याने नुकतीच सुरुवात केलीय. जेव्हा देशांतर्गत हंगाम सुरू होईल आणि तो काही लाल चेंडूचे क्रिकेट खेळेल, तेव्हा आम्ही वाट पाहू. घाई कशाला? आम्ही हळूहळू पुढे जाऊ. 

 

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आम्हाला आशा आहे की, जेव्हा जेव्हा त्याला संधी मिळेल. तेव्हा तो आपली क्षमता दाखवत राहील. तसंच पुढे आणखी आव्हानात्मक आव्हाने असतील, पण त्याने उल्लेखनीय क्षमता आणि संयम दाखवला आहे, हे उल्लेखनीय आहे. आम्ही सर्व त्याच्याइतकंच आशावादी आहोत. त्याने आपल्या कामगिरीच्या जोरावर संघात आपलं स्थान मिळवलंय, असंही अजित आगरकर म्हणालेत. 

TAGS:
team india
t20
Vaibhav Sooryavanshi
Ajit Agarkar

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