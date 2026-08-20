'या' दिवशी खेळणार वैभव सूर्यवंशी पुढील सामना, कोणत्या स्थानावर मिळणार संधी? वाचा संपूर्ण माहिती...

भारताचा टी20 संघातील खेळाडू हे आशिया कप आणि अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका सुरु होण्याआधी दुलिप ट्रॅाफी खेळताना दिसणार आहेत. तर भारताचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीसमोर मोठे आव्हान असणार आहे.
भारताच्या संघामध्ये पदार्पण केल्यानंतर आता टीम इंडियाचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीसमोर आशिया कप सुरु होण्याआधी मोठे आव्हान असणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
संपूर्णपणे पारंपरिक कसोटी क्रिकेटवर आधारित असलेली आगामी दुलीप ट्रॉफी स्पर्धा, वैभवच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
मैदानात उतरण्यापूर्वीच, त्याच्या फलंदाजीच्या क्रमाबद्दल सर्वात मोठा प्रश्न उभा आहे. वैभव पुन्हा एकदा नव्या चेंडूचा सामना करत डावाची सुरुवात करेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
मधल्या फळीतील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी त्याला खालच्या क्रमांकावर पाठवले जाईल? त्याचे स्थान कोणतेही असो, हे निश्चित आहे की हा लाल चेंडूचा क्रिकेट त्याच्या तंत्राची कसून परीक्षा घेईल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
दुलीप ट्रॉफी 23 ऑगस्ट रोजी सुरू होत आहे. वैभव सूर्यवंशी पूर्व विभागाकडून उपकर्णधार म्हणून खेळेल, तर इशान किशन संघाचे नेतृत्व करेल. उद्घाटनाच्या दिवशी वैभवच्या संघाचा सामना उत्तर विभागाशी होईल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
सामना सकाळी 9:30 वाजता सुरू होईल. हा सामना बंगळूरु येथे खेळला जाईल. दुलीप ट्रॉफीचा अंतिम सामना 6 सप्टेंबर रोजी चेन्नई येथील एम. ए. चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला जाईल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आतापर्यंत फक्त आठ प्रथम-श्रेणी सामने वैभवने खेळला आहे. या डावांमध्ये त्याने एकूण 207 धावा केल्या आहेत. ही आकडेवारी सूचित करते की, चांगल्या सुरुवातीचे मोठ्या शतकांमध्ये रूपांतर करण्याची कला तो अजूनही शिकत आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
या कमी कालावधीत, त्याने दोन प्रभावी अर्धशतकेही झळकावली आहेत, जी त्याच्या क्षमतेची एक झलक आहे. सध्या, त्याची फलंदाजीची सरासरी 17.25 आहे, जी त्याच्या प्रतिभेला न्याय देत नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया