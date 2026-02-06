English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • बिहारी बाबू वैभव सुर्यवंशीने वर्ल्डकप फायनलमध्ये तोडले इतके रेकॉर्ड, MS धोनीसोबत का होतेय तुलना?

बिहारी बाबू वैभव सुर्यवंशीने वर्ल्डकप फायनलमध्ये तोडले 'इतके' रेकॉर्ड, MS धोनीसोबत का होतेय तुलना?

वैभव सुर्यवंशीची एमएस धोनीशी तुलना का होतेय? जाणून घेऊया. 

Pravin Dabholkar | Feb 06, 2026, 09:14 PM IST
twitter

Vaibhav Suryavanshi Record: वैभव सुर्यवंशीची एमएस धोनीशी तुलना का होतेय? जाणून घेऊया. 

1/8

बिहारी बाबू वैभव सुर्यवंशीने वर्ल्डकप फायनलमध्ये तोडले 'इतके' रेकॉर्ड, MS धोनीसोबत का होतेय तुलना?

vaibhav suryavanshi record in under 19 world cup final Compared With MS Dhoni

Vaibhav Suryavanshi Record: अंडर-19 च्या अंतिम सामन्यात टीम इंडियाने इंग्लंडवर तब्बल 100 धावांनी मात केली आणि जगजेत्तेपदाचा खिताब आपल्या नावे केला. अवघ्या 14 वर्षीय वैभव सुर्यवंशीच्या तळपत्या बॅटने इंग्लंडच्या बॉलर्सना घाम फुटला, फिल्डर्सना बॉल अडवण्याची संधीच मिळाली नाही. या वर्ल्डकपमध्ये वैभवने काही रेकॉर्ड केलेयत. त्याबद्दल जाणून घेऊया.

twitter
2/8

175 धावांची खेळी

vaibhav suryavanshi record in under 19 world cup final Compared With MS Dhoni

बिहारचा १४ वर्षांचा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीने अंडर-१९ विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध खेळताना इतिहास रचला. त्याने ८० चेंडूंत १७५ धावा कुटल्या, ज्यामुळे तीन मोठे विक्रम त्याच्या नावावर झाले.

twitter
3/8

वैयक्तिक धावांचा विक्रम

vaibhav suryavanshi record in under 19 world cup final Compared With MS Dhoni

या सामन्यात वैभवने आयसीसी स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात सर्वाधिक वैयक्तिक धावा करण्याचा विक्रम मोडला. त्याने ऑस्ट्रेलियाच्या अॅलिसा हीलीच्या १७० धावांच्या विक्रमाला मागे टाकले, जो २०२२ च्या महिला एकदिवसीय विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध होता.

twitter
4/8

सर्वाधिक षटकार

vaibhav suryavanshi record in under 19 world cup final Compared With MS Dhoni

वैभवने या डावात १५ षटकार मारले, ज्यामुळे युवा एकदिवसीय सामन्यातील एका डावातील सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम त्याने स्वतःचा जुना विक्रम मोडून नवीन केला. यापूर्वी त्याने UAE विरुद्ध १४ षटकार मारले होते.

twitter
5/8

जलद 150 धावा

vaibhav suryavanshi record in under 19 world cup final Compared With MS Dhoni

त्याने ७१ चेंडूंत १५० धावा पूर्ण केल्या, ज्यामुळे युवा एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगवान १५० धावा करण्याचा विक्रम त्याच्या नावावर नोंदवला गेला. हा एक अतिशय वेगवान आणि प्रभावी डाव होता.

twitter
6/8

अंतिम सामन्यातील कामगिरी

vaibhav suryavanshi record in under 19 world cup final Compared With MS Dhoni

वैभवच्या या डावात सीमावर्ती धावांचा योगदान १५० धावा इतका होता, ज्यामुळे भारताच्या अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ च्या अंतिम सामन्यातील कामगिरी आणखी उजळली.

twitter
7/8

एकदिवसीय कारकिर्द

vaibhav suryavanshi record in under 19 world cup final Compared With MS Dhoni

वैभवच्या युवा एकदिवसीय कारकिर्दीत एकूण १,४१२ धावा झाल्या आहेत, ज्यामुळे तो एक उगवता तारा म्हणून ओळखला जातो. त्याच्या वयाच्या मानाने ही कामगिरी अप्रतिम आहे.

twitter
8/8

धोनीशी तुलना

vaibhav suryavanshi record in under 19 world cup final Compared With MS Dhoni

वैभवच्या या यशाची तुलना एमएस धोनीशी केली जाते, ज्याने स्वप्नातही अशी कामगिरी कल्पना केली नसेल. धोनीने आक्रमक फलंदाजीचा पाया घातला, ज्याचा फायदा वैभव आणि अभिषेक शर्मा सारख्या खेळाडूंना होत आहे. धोनीने भारताला तीन आयसीसी ट्रॉफी जिंकवल्या, पण वैभवचे विक्रम त्यापलीकडे आहेत.

twitter
पुढील
अल्बम

Rose Day Wishes in Marathi:प्रेमाच्या या गुलाबी दिवशी ... खास व्यक्तींना पाठवा Rose Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

पुढील अल्बम

Rose Day Wishes in Marathi:प्रेमाच्या या गुलाबी दिवशी ... खास व्यक्तींना पाठवा Rose Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

Rose Day Wishes in Marathi:प्रेमाच्या या गुलाबी दिवशी ... खास व्यक्तींना पाठवा Rose Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

Rose Day Wishes in Marathi:प्रेमाच्या या गुलाबी दिवशी ... खास व्यक्तींना पाठवा Rose Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages 9
या &#039;रोज डे&#039;ला फक्त गुलाबच का? द्या &#039;हे&#039; काही युनिक गिफ्ट!

या 'रोज डे'ला फक्त गुलाबच का? द्या 'हे' काही युनिक गिफ्ट!

या 'रोज डे'ला फक्त गुलाबच का? द्या 'हे' काही युनिक गिफ्ट! 8
14 वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी कोट्यवधींचा मालक, कुठेन करतो एवढी कमाई? जाणून घ्या एकूण संपत्ती

14 वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी कोट्यवधींचा मालक, कुठेन करतो एवढी कमाई? जाणून घ्या एकूण संपत्ती

14 वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी कोट्यवधींचा मालक, कुठेन करतो एवढी कमाई? जाणून घ्या एकूण संपत्ती 7
युक्रेनमधील एक असे ठिकाण जिथे गेल्यास प्रेम अमर होते, मिळते आयुष्यभराची साथ...

युक्रेनमधील एक असे ठिकाण जिथे गेल्यास प्रेम अमर होते, मिळते आयुष्यभराची साथ...

युक्रेनमधील एक असे ठिकाण जिथे गेल्यास प्रेम अमर होते, मिळते आयुष्यभराची साथ... 8