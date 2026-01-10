6,6,6,6,6,6,6,,6...,4,4,4,4,4,,4....; 27 षटकार, 21 चौकार अन् रेकॉर्डसची रांग; U19 वर्ल्ड कपआधी वैभव सूर्यवंशीचं वादळ
Vaibhav Suryavanshi Smashing Records: आयसीसी अंडर 19 वर्ल्डकप 2026 आधी वैभव सूर्यवंशीने स्कॉटलंड अंडर-19 संघाविरोधात 96 धावांची वादळी खेळी केली आहे. वैभव सध्या प्रचंड फॉर्मात असून, दक्षिण आफ्रिकेविरोधातील मालिकेतही धावांचा पाऊस पाडला होता. भारत 15 जानेवारीपासून अमेरिकेविरोधात मोहीम उघडणार आहे.
Shivraj Yadav | Jan 10, 2026, 09:39 PM IST
1/10
2/10
3/10
स्कॉटलंड विरुद्ध 9 चौकार आणि 7 षटकार
4/10
5/10
27 चेंडूत अर्धशतक
6/10
गेल्या सात दिवसांत अशीच कामगिरी
7/10
8/10
9/10
10/10