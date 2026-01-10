English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • 6,6,6,6,6,6,6,,6...,4,4,4,4,4,,4....; 27 षटकार, 21 चौकार अन् रेकॉर्डसची रांग; U19 वर्ल्ड कपआधी वैभव सूर्यवंशीचं वादळ

6,6,6,6,6,6,6,,6...,4,4,4,4,4,,4....; 27 षटकार, 21 चौकार अन् रेकॉर्डसची रांग; U19 वर्ल्ड कपआधी वैभव सूर्यवंशीचं वादळ

Vaibhav Suryavanshi Smashing Records: आयसीसी अंडर 19 वर्ल्डकप 2026 आधी वैभव सूर्यवंशीने स्कॉटलंड अंडर-19 संघाविरोधात 96 धावांची वादळी खेळी केली आहे. वैभव सध्या प्रचंड फॉर्मात असून, दक्षिण आफ्रिकेविरोधातील मालिकेतही धावांचा पाऊस पाडला होता. भारत 15 जानेवारीपासून अमेरिकेविरोधात मोहीम उघडणार आहे.   

Shivraj Yadav | Jan 10, 2026, 09:39 PM IST
twitter
1/10

Vaibhav Suryavanshi Smashing Records: स्टार युवा क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशी आयसीसी अंडर-19 विश्वचषक 2026 आधी प्रचंड फॉर्मात आहे. आपल्या आणखी एका शानदार खेळीने त्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.   

twitter
2/10

वैभव  सूर्यवंशीने 10 जानेवारी रोजी बुलावायो अ‍ॅथलेटिक क्लब येथे स्कॉटलंड अंडर-19 संधाविरोधात 50 चेंडूत 96 धावांची धमाकेदार खेळी केली. गेल्या आठवड्यात, वैभवने चार सामन्यांमध्ये एकूण 27 षटकार आणि 21 चौकार ठोकले आहेत.  

twitter
3/10

स्कॉटलंड विरुद्ध 9 चौकार आणि 7 षटकार

14 वर्षीय फलंदाजाने शनिवारी स्कॉटलंड विरुद्धच्या आक्रमक खेळीमध्ये नऊ चौकार आणि सात षटकार ठोकले आणि आपला फॉर्म कायम ठेवला. 

twitter
4/10

सूर्यवंशीने कर्णधार आयुष म्हात्रे (19 चेंडूत 22 धावा) सोबत 42 चेंडूत पहिल्या विकेटसाठी 70 धावा जोडल्या आणि त्यानंतर आरोन जॉर्ज (58 चेंडूत 61 धावा) सोबत 56 चेंडूत 78 धावांची भागीदारी केली.  

twitter
5/10

27 चेंडूत अर्धशतक

सूर्यवंशीने फक्त 27 चेंडूतच आपले अर्धशतक पूर्ण केले. एका शानदार षटकारासह त्याने हा टप्पा गाठला. दुर्दैवाने तो शतक करु शकला नाही. मनु सारस्वतने त्याला 96 धावांवर बाद केलं. 

twitter
6/10

गेल्या सात दिवसांत अशीच कामगिरी

वैभव सूर्यवंशीने भारताला दक्षिण आफ्रिकेच्या 19 वर्षांखालील संघाविरोधातील मालिका 3-0 ने जिंकून दिली. अंडर 19 वर्ल्डकपच्या दृष्टीने ही मोहीम महत्त्वाची मानली जात आहे. 

twitter
7/10

या मालिकेत वैभवने एक शतक आणि एक अर्धशतक झळकावत स्फोटक खेळी केली. या तरुण कर्णधाराने आघाडीवर राहून नेतृत्व केले आणि तीन सामन्यांच्या मालिकेत सर्वाधिक 206  धावा केल्या.  

twitter
8/10

त्याने मालिकेचा शेवट 74 चेंडूत 127 धावा करून केला, ज्यामध्ये नऊ चौकार आणि दहा षटकारांचा समावेश होता.   

twitter
9/10

गेल्या आठवड्यातील त्याच्या कामगिरीचा विचार करता, वैभवने चार सामन्यांमध्ये 27 षटकार आणि 21 चौकार ठोकले आहेत. यामध्ये एक शतक आणि दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे. आगामी वर्ल्डकपच्या पार्श्वभूमीवर हे आकडे दिलासा देणारे आहेत.   

twitter
10/10

अंडर 19 वर्ल्डकपवर नजर

भारत आता 15 जानेवारी रोजी बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब येथे अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्याने अंडर 19 विश्वचषक मोहिमेची सुरुवात करेल. भारताला बांगलादेश, न्यूझीलंड आणि अमेरिकेसह गट अ मध्ये स्थान देण्यात आलं आहे. अंडर 19 विश्वचषक इतिहासातील भारत हा सर्वात यशस्वी संघ आहे, ज्याच्या नावावर पाच जेतेपदे आहेत.

twitter
पुढील
अल्बम

मकर संक्रांतीला तिळगुळाची परंपरा कशी सुरु झाली? काय आहे पौराणिक कथा आणि वैज्ञानिक कारण?

पुढील अल्बम

मकर संक्रांतीला तिळगुळाची परंपरा कशी सुरु झाली? काय आहे पौराणिक कथा आणि वैज्ञानिक कारण?

मकर संक्रांतीला तिळगुळाची परंपरा कशी सुरु झाली? काय आहे पौराणिक कथा आणि वैज्ञानिक कारण?

मकर संक्रांतीला तिळगुळाची परंपरा कशी सुरु झाली? काय आहे पौराणिक कथा आणि वैज्ञानिक कारण? 9
या संक्रांतीला नववधूंनी अशी बनवा भोगीची भाजी! सासू होईल इम्प्रेस; आई म्हणेल &quot;गुणाची माझी लेक&quot;...

या संक्रांतीला नववधूंनी अशी बनवा भोगीची भाजी! सासू होईल इम्प्रेस; आई म्हणेल "गुणाची माझी लेक"...

या संक्रांतीला नववधूंनी अशी बनवा भोगीची भाजी! सासू होईल इम्प्रेस; आई म्हणेल "गुणाची माझी लेक"... 9
Weekly Tarot Horoscope : जानेवारीचा हा आठवडा कोणासाठी शुभ तर कोणासाठी अशुभ? &#039;या&#039; लोकांनी मात्र संयम राखावा...

Weekly Tarot Horoscope : जानेवारीचा हा आठवडा कोणासाठी शुभ तर कोणासाठी अशुभ? 'या' लोकांनी मात्र संयम राखावा...

Weekly Tarot Horoscope : जानेवारीचा हा आठवडा कोणासाठी शुभ तर कोणासाठी अशुभ? 'या' लोकांनी मात्र संयम राखावा... 12
ताशी 100 हून अधिक स्पीड, 16 लोकांना उडवलं; जयपूर ऑडी दुर्घटनेचा CCTV समोर

ताशी 100 हून अधिक स्पीड, 16 लोकांना उडवलं; जयपूर ऑडी दुर्घटनेचा CCTV समोर

ताशी 100 हून अधिक स्पीड, 16 लोकांना उडवलं; जयपूर ऑडी दुर्घटनेचा CCTV समोर 10