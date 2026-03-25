IPL इतिहासातील धडाकेबाज शतके! सर्वात जलद शतक झळकावणारे 5 भारतीय फलंदाज कोण?

Fastest Centuary in IPL: इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL) इतिहासात असे अनेक स्टार खेळाडू होऊन गेले आहेत, ज्यांनी या लीगमध्ये प्रचंड प्रसिद्धी मिळवली आहे. मात्र, आज आम्ही तुम्हाला आयपीएलच्या इतिहासात सर्वात जलद शतक करण्याचा विक्रम नावावर असलेल्या पाच भारतीय खेळाडूंबद्दल सांगणार आहोत.  

Tejashree Gaikwad | Mar 25, 2026, 11:57 AM IST
विस्फोटक फलंदाजी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मध्ये अनेक भारतीय खेळाडूंनी आपल्या विस्फोटक फलंदाजीने चाहत्यांचे मन जिंकले आहे. या लीगमध्ये काही अशा खेळी झाल्या आहेत ज्या आजही क्रिकेटप्रेमी विसरू शकत नाहीत. विशेष म्हणजे काही भारतीय फलंदाजांनी अतिशय कमी चेंडूंमध्ये शतक ठोकत इतिहास घडवला आहे.  

IPL 2026 चा काउंटडाउन सुरू

IPL 2026 चा काउंटडाउन सुरू झाला असून सर्व संघांनी तयारीला वेग दिला आहे. दरम्यान, काही मोठ्या घडामोडींमध्ये राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू यांना नवे मालक मिळाले असून, कोलकाता नाईट रायडर्स संघाने रिंकू सिंगला उपकर्णधारपदाची जबाबदारी दिली आहे. या घडामोडींमुळे IPL 2026 बद्दलची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.  

वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी: IPL 2025 मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना वैभव सूर्यवंशीने गुजरात टायटन्सविरुद्ध अवघ्या 35 चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण करून इतिहास घडवला. या खेळीदरम्यान त्याचे वय केवळ 14 वर्षे 32 दिवस होते. त्यामुळे तो IPL मधील सर्वात जलद शतक करणारा भारतीय ठरला आणि तसेच टी20 क्रिकेटमध्ये शतक करणारा सर्वात कमी वयाचा पुरुष खेळाडूही बनला.

युसूफ पठाण

युसूफ पठाण: IPL 2010 मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना युसूफ पठाणने मुंबई इंडियन्सविरुद्ध फक्त 37 चेंडूंमध्ये झंझावाती शतक झळकावले. त्या सामन्यात संघ अडचणीत असताना त्यांनी आक्रमक शैली स्वीकारून संपूर्ण सामन्याचा प्रवाह बदलून टाकला.  

प्रियांश आर्य

प्रियांश आर्य: IPL 2025 मध्ये पंजाब किंग्सकडून खेळताना प्रियांश आर्यने चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध 39 चेंडूंमध्ये शानदार शतक ठोकले. खराब सुरुवातीनंतरही त्याने संयम आणि आक्रमकतेचा सुंदर संगम दाखवत 42 चेंडूत 103 धावा केल्या, ज्यात 9 षटकार आणि 7 चौकारांचा समावेश होता.

अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा: सनरायझर्स हैदराबादकडून खेळताना अभिषेक शर्माने पंजाब किंग्सविरुद्ध 40 चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण केले. 246 धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना त्याने अतिशय आक्रमक सुरुवात केली आणि अवघ्या 19 चेंडूंमध्ये अर्धशतक पूर्ण केले. त्याची ही खेळी IPL इतिहासातील सर्वात वेगवान शतकांपैकी एक मानली जाते.  

५) मयंक अग्रवाल

मयंक अग्रवाल: IPL 2020 मध्ये किंग्स इलेव्हन पंजाबकडून खेळताना मयंक अग्रवालने राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध 45 चेंडूंमध्ये शतक ठोकले. सुरुवातीपासूनच त्याने आक्रमक फलंदाजी करत गोलंदाजांवर दबाव ठेवला आणि एक संस्मरणीय खेळी साकारली.  

कमी चेंडूंमध्ये शतक

या सर्व खेळींमुळे IPL मध्ये भारतीय फलंदाजांची ताकद आणि आक्रमक शैली अधोरेखित होते. कमी चेंडूंमध्ये शतक ठोकण्याची ही कामगिरी क्रिकेटप्रेमींसाठी नेहमीच रोमांचक ठरते आणि IPL ला अधिक मनोरंजक बनवते.  

अक्कलकोट नगरीमध्ये दर गुरुवारसाठी नवा नियम; निर्णयाचं उत्स्फुर्त स्वागत

एका छोटाश्या खेडेगावात राहतात 91 करोडपती! भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत गाव आपल्या महाराष्ट्रात? इथं गरीब शोधून सापडणार नाही

डोंगरकड्याखाली दडलेल्या महाराष्ट्रातील 'या' छुप्या गावात पर्यटक फिरण्यासाठी नाही तर मध चाखण्यासाठी येतात

Social Media यूजर्सना करावं लागणार आधार-PAN लिंक; सरकारच्या निर्णयाचा तुमच्यावर काय परिणाम?

