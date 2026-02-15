English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  वैभव सूर्यवंशी 10 वीची परीक्षा देणार की नाही? मुख्याध्यापकांनी केला खुलासा; आयपीएलमध्ये..

वैभव सूर्यवंशी 10 वीची परीक्षा देणार की नाही? मुख्याध्यापकांनी केला खुलासा; 'आयपीएलमध्ये..'

क्रिकेटमधील व्यस्त वेळापत्रक, सराव, शिबिरे आणि स्पर्धांमुळे तो क्रिकेटला प्राधान्य देताना दिसतोय. दुसरीकडे शिक्षणाकडे त्याचे दुर्लक्ष होतंय.

Pravin Dabholkar | Feb 15, 2026, 08:48 PM IST
क्रिकेटमधील व्यस्त वेळापत्रक, सराव, शिबिरे आणि स्पर्धांमुळे तो क्रिकेटला प्राधान्य देताना दिसतोय. दुसरीकडे शिक्षणाकडे त्याचे दुर्लक्ष होतंय.

वैभव सूर्यवंशी 10 वीची परीक्षा देणार की नाही? मुख्याध्यापकांनी केला खुलासा; 'आयपीएलमध्ये..'

Vaibhav Suryavanshi 10th: वैभव सूर्यवंशी हे समस्तीपुर शहरातील एक तरुण क्रिकेट खेळाडू आहेत. क्रिकेटमधील व्यस्त वेळापत्रक, सराव, शिबिरे आणि स्पर्धांमुळे तो क्रिकेटला प्राधान्य देताना दिसतोय. पण शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होताना दिसतंय.

मोडेस्टी स्कूल

वैभव ताजपूर येथील मोडेस्टी स्कूलमध्ये शिकतोय. तो सीबीएसईच्या दहावीच्या बोर्ड परीक्षेसाठी तयार होता, त्याचा परीक्षा फॉर्मही भरला गेला होता आणि प्रवेशपत्रही जारी झाले होते. मात्र, त्यांचे परीक्षा केंद्र पोड्डार इंटरनॅशनल आहे. 

उत्कृष्ट कामगिरी

वैभवने अलीकडेच अंडर-१९ विश्वकप २०२६ मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली. ते भारतासाठी सर्वाधिक धावा करणारे खेळाडू ठरले, ७ डावांत ४३९ धावा, सरासरी ६२.७१ आणि स्ट्राइक रेट १६९.५०, यात १ शतक आणि ३ अर्धशतके समाविष्ट आहेत. 

वर्ल्डकप गाजवला

विश्वकपच्या अंतिम सामन्यात वैभवने ८० चेंडूंत १७५ धावा केल्या, ज्यात १५ चौकार आणि १५ षटकार होते. यामुळे त्यांना सामनावीर आणि मालिकावीर पुरस्कार मिळाले. 

आयपीएलमध्ये झळकणार

वैभव आता आयपीएल २०२६ मध्ये खेळणार आहेत, जी स्पर्धा मार्चच्या शेवटी सुरू होण्याची शक्यता आहे. ते राजस्थान रॉयल्स संघाशी जोडले गेले आहेत. 

राजस्थान रॉयल्ससाठी मोठी खेळी

मागील हंगामात वैभवने राजस्थान रॉयल्ससाठी ७ सामने खेळले आणि २५२ धावा केल्या. विशेष म्हणजे, गुजरात टायटन्सविरुद्ध त्यांनी ३५ चेंडूंत १०१ धावा केल्या, ज्यात ७ चौकार आणि ११ षटकार होते. 

शिक्षण थोडे मागे

वैभवच्या क्रिकेट कारकिर्दीमुळे त्यांचे शिक्षण थोडे मागे पडले आहे, पण ते क्रिकेटमध्ये यशस्वी होण्यासाठी पूर्णपणे समर्पित आहेत. त्यांचे कुटुंब आणि शाळा त्यांना पाठिंबा देत आहेत. 

काय म्हणाले मुख्याध्यापक?

दहावीच्या परीक्षा १७ फेब्रुवारी ते ११ मार्च २०२६ या कालावधीत आहेत. क्रिकेटच्या जबाबदाऱ्यांमुळे वैभव या परीक्षेवा बसणार नाही, असे शाळेच्या मुख्याध्यापक आदर्श कुमार यांनी सांगितले. त्यांनी वैभवच्या वडिलांशी, संजीव सूर्यवंशी यांच्याशी बोलून यासंदर्भात माहिती दिली.

