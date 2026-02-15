वैभव सूर्यवंशी 10 वीची परीक्षा देणार की नाही? मुख्याध्यापकांनी केला खुलासा; 'आयपीएलमध्ये..'
क्रिकेटमधील व्यस्त वेळापत्रक, सराव, शिबिरे आणि स्पर्धांमुळे तो क्रिकेटला प्राधान्य देताना दिसतोय. दुसरीकडे शिक्षणाकडे त्याचे दुर्लक्ष होतंय.
Pravin Dabholkar | Feb 15, 2026, 08:48 PM IST
वैभव सूर्यवंशी 10 वीची परीक्षा देणार की नाही? मुख्याध्यापकांनी केला खुलासा; 'आयपीएलमध्ये..'
मोडेस्टी स्कूल
उत्कृष्ट कामगिरी
वर्ल्डकप गाजवला
आयपीएलमध्ये झळकणार
राजस्थान रॉयल्ससाठी मोठी खेळी
