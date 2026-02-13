English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • प्रिय वेलेंटाइनला काय गिफ्ट द्यायचं बरं? जाणून घ्या काही सोपे पर्याय, तेही फक्त 500 रूपयांच्या बजेटमध्ये

प्रिय वेलेंटाइनला काय गिफ्ट द्यायचं बरं? जाणून घ्या काही सोपे पर्याय, तेही फक्त 500 रूपयांच्या बजेटमध्ये

Valentine Gift Idea: वेलेंटाइन डे निमित्ताने पार्टनरला काय गिफ्ट द्यायचं? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेलच. कॉलेजमध्ये असणारे बरेच तरुण-तरुणी कमी बजेटमध्ये नेहमी लक्षात राहणारे आणि चांगले गिफ्ट कोणते द्यायचे? यासाठी पर्याय शोधत असतात. यासाठी काही सोप्या आणि 500 रुपयांच्या बजेटमध्ये असणाऱ्या गिफ्टचे पर्याय जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Feb 13, 2026, 04:18 PM IST
1/11

प्रिय वेलेंटाइनसाठी गिफ्टचे सोपे पर्याय

Valentine Day Gift Idea Under Rupees 500

Valentine Day Gift Idea Under Rupees 500: उद्या वेलेंटाइन डे साजरा केला जाणार आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या 7 तारखेपासूनच वेलेंटाइन वीकची सुरूवात होते. ज्यामध्ये रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे आणि कीस डे असे प्रेमाचे दिवस साजरे केले जातात. सर्व प्रेमीयुगल 14 तारेखेच्या वेलेंटाइन डे ची आतुरतेने वाट पाहत असतात. यावेळी सर्वांच्या मनात एकच प्रश्न गिरट्या घालत असतो, तो म्हणजे " गिफ्ट काय द्यायचं?". त्यात मुलींसाठी गिफ्ट निवडणं काही प्रमाणात सोपे असते पण, मुलांसाठी गिफ्टचे पर्याय कमी असतात. पण तुम्ही काळजी करू नका कारण आम्ही तुम्हाला काही सोपे पर्याय सांगणार आहोत तेही, फक्त 500 रुपयांच्या बजेटमध्ये.   

2/11

पुरुषांसाठी वेलंटाइन गिफ्टचे पर्याय: 1. पर्सनलाइज्ड की-चेन किंवा पाकिट

Valentine Day Gift Idea Under Rupees 500

तुमच्या बॉयफ्रेंडसाठी, नवऱ्यासाठी किंवा जवळच्या मित्रासाठी एक छानसे लेदरचे पैशांचे पाकिट किंवा की-चेन देऊ शकता ज्यावर त्यांचे नाव कोरलेले असेल. या वस्तु तुम्हाला फक्त 500 रुपयांच्या आत ऑनलाइन किंवा ऑफलाइ पद्धतीनेही उपलब्ध होतील.   

3/11

2. ग्रुमिंग किट

Valentine Day Gift Idea Under Rupees 500

त्यांच्या आवडत्या ब्रँडचे किंवा कोणत्याही उत्तम ब्रँडचे ग्रुमिंग किट देणे एक सर्वोत्तम पर्याय आहे. ज्यामध्ये डिओडोरंट, फेस वॉश आणि शेव्हिंग लोशन अशा वस्तुंचा सेट असेल. हे गिफ्ट देणे उपयुक्त आणि प्रेझेंटेबल ठरेल.   

4/11

3. कॉफी मग

Valentine Day Gift Idea Under Rupees 500

जर त्यांना कॉफी पिण्याची आवड असेल तर, एक छान स्टायलिश आणि अॅस्थेटीक दिसणारा कॉफी मग देऊ शकता. जो ते त्यांच्या ऑफिसमध्येही वापरू शकतील.   

5/11

4. हातातील घड्याळ

Valentine Day Gift Idea Under Rupees 500

आजकाल बाजारात 500 रुपायांना किंवा त्याहीपेक्षा कमी किंमतीत मिळणारी घड्याळे उपलब्ध असतात. जी साध्या पर्सनॅलिटीला एक रॉयल लूक देतात. घड्याळ देणे सर्वोत्तम पर्याय ठरेल. तसेच जेव्हा ही त्यांचे लक्ष घड्याळाकडे जाईल तेव्हा नक्कीच त्यांना तुमची आठवण येईल.   

6/11

5. पुस्तके

Valentine Day Gift Idea Under Rupees 500

जर त्यांना वाचनाची आवड असेल तर, तुम्ही त्यांच्या आवडीच्या विषयाची पुस्तके गिफ्टम म्हणून देऊ शकता. या गिफ्टला आणखी खास बनवण्यासाठी पुस्तकाच्या पहिल्या पानावर तुमचे प्रेम व्यक्त करणारा लहानसा संदेश लिहा.   

7/11

महिलांसाठी वेलंटाइन गिफ्टचे पर्याय: 1. कस्टमाईज्ड चॉकलेट बॉक्स

Valentine Day Gift Idea Under Rupees 500

तुमच्या गर्लफ्रेंडला, बायकोला किंवा जवळच्या मैत्रिणीला चॉकलेट्स आवडत असतील तर, बाजारातून त्यांच्या आवडते चॉकलेट्स खरेदी करून, एका क्युटशा बॉक्समध्ये ते सजवा आणि बॉक्स रिबन लावून पॅक करा. या गिफ्टसह तुम्ही प्रेमाची पावती म्हणून एक लहान संदेश असलेली चिट्ठी, सोबतच गुलाबाची फुलेही देऊ शकता.   

8/11

2. सुगंधी मेणबत्ती

Valentine Day Gift Idea Under Rupees 500

गुलाबाच्या किंवा इतर फुलांचा सुगंध असाणाऱ्या मेणबत्त्यांचा सेट देऊ शकता. .या मेणबत्त्यांच्या सुगंधामुळे त्यांना शांत वाटेल. हे गिफ्ट अधिक क्लासी वाटते.   

9/11

3. इमिटेशन ज्वेलरी

Valentine Day Gift Idea Under Rupees 500

महिलांना श्रृंगाराच्या वस्तु फारच आवडतात. तुम्ही तुमच्या आवडच्या स्त्रीला इमिटेशन दागिन्यांचा सेट गिफ्ट म्हणून देऊ शकता. ज्यामध्ये एक छानसा, नाजूक नेकपिस आणि इयररिंग असतील. आजकाल बाजारात 500 रुपयांपेक्षा कमी किमतीतही दागिन्यांचे ट्रेंडी डिझाइन उपलब्ध होतात.   

10/11

4. घरातच ठेवता येईल असे रोपटे

Valentine Day Gift Idea Under Rupees 500

मनी प्लांट किंवा स्नेक प्लांटची लहानशी कुंडी गिफ्ट म्हणून देऊ शकता. जे ती तिच्या ऑफिस डेस्कवरही ठेवू शकेल. हे अॅस्थेटीक गिफ्ट तुमच्या जिवंत आणि वाढत्या प्रेमाचे प्रतीक ठरेल.   

11/11

5. स्किनकेअर हॅम्पर

Valentine Day Gift Idea Under Rupees 500

तुम्ही कस्टमाईज्ड स्किन केअर हॅम्पर देऊ शकता. ज्यामध्ये एक लिप बाम, हँड क्रिम आणि पेस मास्क, लोशन, मॉइश्चरायझरचा समावेश असेल. दागिन्यांसह महिलांना स्वतःची काळजी घेण्यासाठी आवश्यक वस्तुही फार आवडतात.   

