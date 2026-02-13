प्रिय वेलेंटाइनला काय गिफ्ट द्यायचं बरं? जाणून घ्या काही सोपे पर्याय, तेही फक्त 500 रूपयांच्या बजेटमध्ये
Valentine Gift Idea: वेलेंटाइन डे निमित्ताने पार्टनरला काय गिफ्ट द्यायचं? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेलच. कॉलेजमध्ये असणारे बरेच तरुण-तरुणी कमी बजेटमध्ये नेहमी लक्षात राहणारे आणि चांगले गिफ्ट कोणते द्यायचे? यासाठी पर्याय शोधत असतात. यासाठी काही सोप्या आणि 500 रुपयांच्या बजेटमध्ये असणाऱ्या गिफ्टचे पर्याय जाणून घ्या.
प्रिय वेलेंटाइनसाठी गिफ्टचे सोपे पर्याय
Valentine Day Gift Idea Under Rupees 500: उद्या वेलेंटाइन डे साजरा केला जाणार आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या 7 तारखेपासूनच वेलेंटाइन वीकची सुरूवात होते. ज्यामध्ये रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे आणि कीस डे असे प्रेमाचे दिवस साजरे केले जातात. सर्व प्रेमीयुगल 14 तारेखेच्या वेलेंटाइन डे ची आतुरतेने वाट पाहत असतात. यावेळी सर्वांच्या मनात एकच प्रश्न गिरट्या घालत असतो, तो म्हणजे " गिफ्ट काय द्यायचं?". त्यात मुलींसाठी गिफ्ट निवडणं काही प्रमाणात सोपे असते पण, मुलांसाठी गिफ्टचे पर्याय कमी असतात. पण तुम्ही काळजी करू नका कारण आम्ही तुम्हाला काही सोपे पर्याय सांगणार आहोत तेही, फक्त 500 रुपयांच्या बजेटमध्ये.
पुरुषांसाठी वेलंटाइन गिफ्टचे पर्याय: 1. पर्सनलाइज्ड की-चेन किंवा पाकिट
2. ग्रुमिंग किट
3. कॉफी मग
4. हातातील घड्याळ
5. पुस्तके
महिलांसाठी वेलंटाइन गिफ्टचे पर्याय: 1. कस्टमाईज्ड चॉकलेट बॉक्स
2. सुगंधी मेणबत्ती
3. इमिटेशन ज्वेलरी
