  • Teddy Day 2026: लहान मुलांना, विशेषतः मुलींना टेडी बेअर का आकर्षित करतात? यामागे दडलय एक मानसशास्त्रीय कारण...

Teddy Day 2026: लहान मुलांना, विशेषतः मुलींना टेडी बेअर का आकर्षित करतात? यामागे दडलय एक मानसशास्त्रीय कारण...

Teddy Day In Valentine Week: फेब्रुवारी महिन्याच्या वेलेंटाइन वीकमधील चौथा दिवस हा टेडी डे म्हणून साजरा केला जातो. यादिवशी तरुण- तरुणी, प्रेमीयुगल एकमेकांना टेडी बेअर भेट म्हणून देतात. विशेषतः मुलींना अशाप्रकारच्या वस्तू फारच आवडतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, टेडी बेअर सारख्या वस्तू मुलींना किंवा लहान मुलांना अधिक का आकर्षित करतात? यामागचे मानसशास्त्रीय कारण जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Feb 10, 2026, 03:07 PM IST
1/8

मुलींना टेडी बेअर का आवडतात?

Teddy Day 2026

आज वॅलेंटाइन वीकमधील चौथा दिवस आहे. यादिवशी टेडी डे साजरा केला जातो. तरुण-तरुणी प्रेमाने आणि जिव्हाळ्याने एकमेकांना टेडी बेयर भेटवस्तू म्हणून देतात. यावेळी बाजारात देखील क्युट दिसणाऱ्या टेडी बेयरचे सॉफ्ट टॉईज पहायला मिळतात. या सॉफ्ट टॉयकडे पाहून आपोआपच चेहऱ्यावर हास्य खुलते. विशेषतः मुलींना अशाप्रकारच्या क्युट वस्तू फारच आवडतात. तुम्ही कधी निरिक्षण केले असेल की, तुमच्या मैत्रिणीला एखादी क्युट वस्तू दिसली की लगेचच तिचा मूड बदलतो, ती खुपच खुष होते. यावेळी अनेकांना असे का होते? असा प्रश्न पडतो. यामागे मानसिकतेशी संबंधित एक रंजक कारण आहे.   

2/8

मानसिक ताण आणि चिंता कमी होण्यास मदत होते

Teddy Day 2026

जेव्हा तुम्ही एखाद्या मऊ टेडिबेअरला मिठी मारता, तेव्हा शरीरातील 'ऑक्सिटोसिन' नावाचे संप्रेरक तयार होते. ज्याला आनंदाचे सं प्रेरक (Happy Harmon) असे म्हटले जाते. यामुळे मानसिक ताण आणि चिंता कमी होण्यास मदत होते.   

3/8

सुरक्षिततेची भावना

Teddy Day 2026

तसेच अनेकांसाठी टेडी बेअर हे एका सोबतीसारखे असते. जर तुम्ही एकटे असाल किंवा उदास असाल, तर टेडी बेअरच्या जवळ असण्याने कोणीतरी आपल्या सोबत आहे असे वाटते. ज्यामुळे सुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. यामुळेच बऱ्याचदा लहान मुलेही नेहमी त्यांच्या जवळ टेडी बेअर ठेवतात.   

4/8

शांत होऊन गाढ झोप लागण्यास मदत होते

Teddy Day 2026

काहीजणांना रात्री झोपताना एखादी मऊ गोष्ट जवळ ठेवण्याची सवय असते. यामुळे भीती कमी होते आणि मन शांत होऊन गाढ झोप लागण्यास मदत होते. विशेषतः एकटे राहणाऱ्या लहान मुलांमध्ये टेडी बेयर जवळ ठेवल्यास सुरक्षिततेची भावना निर्माण होते.   

5/8

प्रियजनांनी दिलेली भेटवस्तू

Teddy Day 2026

टेडी बेयर अनेकदा प्रियजनांनी भेटवस्तू म्हणून दिलेला असतो. त्यामुळे त्याला पाहिल्यावर किंवा जवळ घेतल्यावर त्या व्यक्तींच्या आठवणींची जाणीव होते. तरुण प्रेमीयुगलांमध्ये विशेषतः लाँग डिस्टन्स नात्यांमध्ये टेडी बेयर देण्याचा ट्रेंड आहे. यामुळे ते एकमेकांपासून दूर असले तरी, त्यांनी दिलेला टेडी बेयर त्यांच्या जवळ असतो.   

6/8

प्रौढ व्यक्तींसाठी भावनिक आधार

Teddy Day 2026

टेडी बेयर फक्त लहान मुलांसाठीच नाही तर, प्रौढ व्यक्तींसाठी देखील भावनिक आधार  ठरतो. कठीण काळात किंवा दुखात असताना एखादी निर्जीव पण प्रेमळ, एखाद्या त्राची जाणीव करून देणारी वस्तू जवळ असल्याने मन हलके होते.   

7/8

एक उत्तम 'सायलेंट लिसनर'

Teddy Day 2026

अनेकदा मनातल्या काही गोष्टी अशा असतात ज्या, सर्वांजवळ व्यक्त करणे शक्य होत नाही. अशावेळी लोक त्यांच्याकडे असलेल्या टेडी बेअरशी बोलतात, भावना व्यक्त करतात. तसेच टेडी बेअर निर्जीव असल्याने तो कोणताही फुकट सल्ला देत नाही. टेडी बेअर एक उत्तम 'सायलेंट लिसनर' ठरतो.   

8/8

कठीण प्रसंगात मानसिक आधार

Teddy Day 2026

मानसशास्त्रानुसार, जेव्हा एखादी व्यक्ती मोठ्या दुःखाला किंवा धक्क्याला सामोरे जात असेल, यावेळी त्यांना टेडी बेअर सारखी वस्तू भेट म्हणून दिल्यास ते त्यांच्या मानसिक अवस्थेसाठी फायदेशीर ठरते. टेडी बेअरच्या मऊ स्पर्शाने मनाला शांतता मिळते. म्हणूनच बऱ्याचदा हॉस्पिटलमध्ये लहान मुलांना किंवा कॅन्सर रुग्णांना मानसिक आधार देण्यासाठी टेडी बेअरचा वापर केला जातो.   

