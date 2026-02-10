Teddy Day 2026: लहान मुलांना, विशेषतः मुलींना टेडी बेअर का आकर्षित करतात? यामागे दडलय एक मानसशास्त्रीय कारण...
Teddy Day In Valentine Week: फेब्रुवारी महिन्याच्या वेलेंटाइन वीकमधील चौथा दिवस हा टेडी डे म्हणून साजरा केला जातो. यादिवशी तरुण- तरुणी, प्रेमीयुगल एकमेकांना टेडी बेअर भेट म्हणून देतात. विशेषतः मुलींना अशाप्रकारच्या वस्तू फारच आवडतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, टेडी बेअर सारख्या वस्तू मुलींना किंवा लहान मुलांना अधिक का आकर्षित करतात? यामागचे मानसशास्त्रीय कारण जाणून घ्या.
Manali Sagvekar | Feb 10, 2026, 03:07 PM IST
मुलींना टेडी बेअर का आवडतात?
आज वॅलेंटाइन वीकमधील चौथा दिवस आहे. यादिवशी टेडी डे साजरा केला जातो. तरुण-तरुणी प्रेमाने आणि जिव्हाळ्याने एकमेकांना टेडी बेयर भेटवस्तू म्हणून देतात. यावेळी बाजारात देखील क्युट दिसणाऱ्या टेडी बेयरचे सॉफ्ट टॉईज पहायला मिळतात. या सॉफ्ट टॉयकडे पाहून आपोआपच चेहऱ्यावर हास्य खुलते. विशेषतः मुलींना अशाप्रकारच्या क्युट वस्तू फारच आवडतात. तुम्ही कधी निरिक्षण केले असेल की, तुमच्या मैत्रिणीला एखादी क्युट वस्तू दिसली की लगेचच तिचा मूड बदलतो, ती खुपच खुष होते. यावेळी अनेकांना असे का होते? असा प्रश्न पडतो. यामागे मानसिकतेशी संबंधित एक रंजक कारण आहे.
मानसिक ताण आणि चिंता कमी होण्यास मदत होते
सुरक्षिततेची भावना
शांत होऊन गाढ झोप लागण्यास मदत होते
प्रियजनांनी दिलेली भेटवस्तू
टेडी बेयर अनेकदा प्रियजनांनी भेटवस्तू म्हणून दिलेला असतो. त्यामुळे त्याला पाहिल्यावर किंवा जवळ घेतल्यावर त्या व्यक्तींच्या आठवणींची जाणीव होते. तरुण प्रेमीयुगलांमध्ये विशेषतः लाँग डिस्टन्स नात्यांमध्ये टेडी बेयर देण्याचा ट्रेंड आहे. यामुळे ते एकमेकांपासून दूर असले तरी, त्यांनी दिलेला टेडी बेयर त्यांच्या जवळ असतो.
प्रौढ व्यक्तींसाठी भावनिक आधार
एक उत्तम 'सायलेंट लिसनर'
