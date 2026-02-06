English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • या रोज डेला फक्त गुलाबच का? द्या हे काही युनिक गिफ्ट!

या 'रोज डे'ला फक्त गुलाबच का? द्या 'हे' काही युनिक गिफ्ट!

Rose Day Special Gift Ideas: उद्यापासून फेब्रुवारी महिन्यातील प्रेमाचे दिवस सुरू होत आहेत. वेलेंटाइन आठवड्यातील पहिल्या दिवशी रोज डे साजरा केला जातो. यावेळी नेहमीप्रमाणे गुलाबाचे फुल देण्याऐवजी तुम्ही रोज डेच्या थीमशी संबंधित काही युनिक भेटवस्तू देऊ शकता.  

Manali Sagvekar | Feb 06, 2026, 07:39 PM IST
twitter
1/8

वेलेंटाइन आठवड्यातील पहिला दिवस

Gift Ideas For Rose Day

उद्या 7 फेब्रुवारीपासून प्रेम बहरणारा वेलेंटाइन आठवडा सुरू होत आहे. या आठवड्यातील पहिला दिवस 'रोज डे' म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी प्रेमी त्यांच्या जवळच्या व्यक्तीला गुलाबाचे फुल देऊन त्यांचे प्रेम व्यक्त करतात. पण यावेळी तुम्ही फक्त गुलाब देण्याऐवजी त्यासोबत काही हटके भेटवस्तूही देऊ शकता. यासाठी आम्ही तुम्हाला काही सोपे पर्याय सांगणार आहोत.   

twitter
2/8

गुलाबाच्या आकाराच्या सुगंधित मेणबत्ती

Gift Ideas For Rose Day

तुम्ही गुलाबासह त्याच्या आकाराच्या सुगंधित मेणबत्ती देऊ शकता. तुम्ही दिलेली मेणबत्ती जेव्हा प्रकाशित केली जाईल, तेव्हा तुमच्या प्रियकराचे किंवा प्रेयसीचे घर तुमच्या प्रेमाने उजळेल. सोबतच तुमच्या प्रेमाचा सुगंधही सगळीकडे दरवळेल.   

twitter
3/8

रेशमी रिबिणींच्या गुलाबांचा बुके

Gift Ideas For Rose Day

नैसर्गिक गुलाबाच्या पाकळ्या काही तासातच कोमेजतात. पण रेशमी रिबिणींपासून बनलेली गुलाबाची फुले कधीही कोमेजणार नाही. तुमच्या जवळच्या व्यक्तीकडे ती कायम राहतील, त्याचसोबत तुमची आठवणही कायम राहील. ही भेटवस्तू आणखी खास होण्यासाठी तुम्ही युट्युबर उपलब्ध असलेल्या व्हिडिओजच्या मदतीने स्वतः ही फुले बनवू शकता.   

twitter
4/8

गुलाबाच्या आकाराचे, डायमंडचे दागिने

Gift Ideas For Rose Day

तुम्हाला तुमच्या प्रेयसीला आणखीन खुष करायचे असेल, तर तुम्ही तिला गुलाबाच्या आकाराचे किंवा गुलाबाची नक्षी असलेले दागिने देऊ शकता. तुम्ही दिलेल्या दागिन्यांनी तिचे गुलाबासारखे सौंदर्य आणखीन बहरेल.   

twitter
5/8

गुलाबाचा सुगंध असलेले परफ्यूम

Gift Ideas For Rose Day

गुलाबाचा सुगंध असलेले परफ्यूम देणेही उत्तम पर्याय ठरेल. जर तुमच्या प्रेयसीला किंवा प्रियकराला परफ्यूम आवडत नसतील तर, त्याऐवजी अगदी सौम्य सुगंध असलेला मिस्ट परफ्यूम देऊ शकता. हा बॉडी मिस्ट तुम्ही गुलाबपाणी, गुलाबाच्या पाकळ्या आणि स्प्रे बॉटच्या सहाय्याने घरीच बनवू शकता.   

twitter
6/8

गुलाबाच्या झाडाचे रोपटे

Gift Ideas For Rose Day

गुलाबाचे फुल देण्याऐवजी तुम्ही गुलाबाचे लहानसे रोपटेही देऊ शकतात. जर ते निसर्ग प्रेमी असतील तर त्यांच्यासाठी ही एक उत्तम भेटवस्तू ठरेल. त्या रोपट्यासह तुमचे प्रेमही हळूहळू वाढत राहिल. जेव्हा जेव्हा रोपट्याला फुले येतील तेव्हा तुमच्या जवळच्या व्यक्तीला तुमची आठवण येईल.   

twitter
7/8

गुलाबाच्या थीमचा लाइट लँप

Gift Ideas For Rose Day

घराच्या सजावटीसाठी गुलाबाच्या थीमचा लाइट लँपही देऊ शकता. हा लाइट लँप वाचताना किंवा उशीरापर्यंत काम करण्यासाठी उपयोगी पडेल. हे लाइट लँप तुम्हाला कोणत्याही होम डेकोरच्या दुकानात तसेच अॅमेझोन, मीशो यांसारख्या ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटवर उपलब्ध होतील.   

twitter
8/8

गुलाबाच्या आकाराचे चॉकलेट

Gift Ideas For Rose Day

प्रेमाच्या प्रतीकासह प्रेमातील गोडवा वाढवण्यासाठी गुलाबाच्या आकाराचे चॉकलेट देऊ शकता. हे चॉकलेट्स तुमच्या जवळच्या व्यक्तीला नक्कीच आवडतील आणि तुमचा दिवस आणखीन खास होईल.   

twitter
पुढील
अल्बम

14 वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी कोट्यवधींचा मालक, कुठेन करतो एवढी कमाई? जाणून घ्या एकूण संपत्ती

पुढील अल्बम

14 वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी कोट्यवधींचा मालक, कुठेन करतो एवढी कमाई? जाणून घ्या एकूण संपत्ती

14 वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी कोट्यवधींचा मालक, कुठेन करतो एवढी कमाई? जाणून घ्या एकूण संपत्ती

14 वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी कोट्यवधींचा मालक, कुठेन करतो एवढी कमाई? जाणून घ्या एकूण संपत्ती 7
युक्रेनमधील एक असे ठिकाण जिथे गेल्यास प्रेम अमर होते, मिळते आयुष्यभराची साथ...

युक्रेनमधील एक असे ठिकाण जिथे गेल्यास प्रेम अमर होते, मिळते आयुष्यभराची साथ...

युक्रेनमधील एक असे ठिकाण जिथे गेल्यास प्रेम अमर होते, मिळते आयुष्यभराची साथ... 8
Pariksha Pe Charcha 2026: &#039;परीक्षा पे चर्चा&#039;च्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले विद्यार्थ्यांना &#039;हे&#039; कानमंत्र

Pariksha Pe Charcha 2026: 'परीक्षा पे चर्चा'च्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले विद्यार्थ्यांना 'हे' कानमंत्र

Pariksha Pe Charcha 2026: 'परीक्षा पे चर्चा'च्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले विद्यार्थ्यांना 'हे' कानमंत्र 8
गुलाबी आणि काळ्या मिठापेक्षा &#039;हे&#039; हिरवे मीठ आहे अधिक फायदेशीर!

गुलाबी आणि काळ्या मिठापेक्षा 'हे' हिरवे मीठ आहे अधिक फायदेशीर!

गुलाबी आणि काळ्या मिठापेक्षा 'हे' हिरवे मीठ आहे अधिक फायदेशीर! 8