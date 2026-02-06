या 'रोज डे'ला फक्त गुलाबच का? द्या 'हे' काही युनिक गिफ्ट!
Rose Day Special Gift Ideas: उद्यापासून फेब्रुवारी महिन्यातील प्रेमाचे दिवस सुरू होत आहेत. वेलेंटाइन आठवड्यातील पहिल्या दिवशी रोज डे साजरा केला जातो. यावेळी नेहमीप्रमाणे गुलाबाचे फुल देण्याऐवजी तुम्ही रोज डेच्या थीमशी संबंधित काही युनिक भेटवस्तू देऊ शकता.
Manali Sagvekar | Feb 06, 2026, 07:39 PM IST
वेलेंटाइन आठवड्यातील पहिला दिवस
उद्या 7 फेब्रुवारीपासून प्रेम बहरणारा वेलेंटाइन आठवडा सुरू होत आहे. या आठवड्यातील पहिला दिवस 'रोज डे' म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी प्रेमी त्यांच्या जवळच्या व्यक्तीला गुलाबाचे फुल देऊन त्यांचे प्रेम व्यक्त करतात. पण यावेळी तुम्ही फक्त गुलाब देण्याऐवजी त्यासोबत काही हटके भेटवस्तूही देऊ शकता. यासाठी आम्ही तुम्हाला काही सोपे पर्याय सांगणार आहोत.
गुलाबाच्या आकाराच्या सुगंधित मेणबत्ती
रेशमी रिबिणींच्या गुलाबांचा बुके
नैसर्गिक गुलाबाच्या पाकळ्या काही तासातच कोमेजतात. पण रेशमी रिबिणींपासून बनलेली गुलाबाची फुले कधीही कोमेजणार नाही. तुमच्या जवळच्या व्यक्तीकडे ती कायम राहतील, त्याचसोबत तुमची आठवणही कायम राहील. ही भेटवस्तू आणखी खास होण्यासाठी तुम्ही युट्युबर उपलब्ध असलेल्या व्हिडिओजच्या मदतीने स्वतः ही फुले बनवू शकता.
गुलाबाच्या आकाराचे, डायमंडचे दागिने
गुलाबाचा सुगंध असलेले परफ्यूम
गुलाबाच्या झाडाचे रोपटे
