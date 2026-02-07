English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • आवडत्या व्यक्तीला मनातली गोष्ट सांगायचीय? या काही प्रेमाच्या चारोळींनी करा भावना व्यक्त

आवडत्या व्यक्तीला मनातली गोष्ट सांगायचीय? या काही प्रेमाच्या चारोळींनी करा भावना व्यक्त

Propose Day Shayari: प्रपोज डेला आवडत्या व्यक्तिजवळ मनातल्या भावना व्यक्त करायच्या असतील तर, नेहमीप्रमाणे फक्त बोलून चालणार नाही. त्याऐवजी प्रेमाच्या कवितेच्या चारोळी म्हणालात तर तो क्षण आणखीनच खुलेल. त्यासाठी आम्ही सुचवलेल्या काही ओळी तुम्हाला नक्कीच मदत करतील.   

Manali Sagvekar | Feb 07, 2026, 06:57 PM IST
twitter
1/8

प्रपोज डे

Propose Day Shayri

उद्या वेलेंटाइन वीकमधील दुसरा दिवस आहे. हा दिवस प्रपोज डे म्हणून साजरा केला जातो. यावेळी तुम्हालाही तुमच्या आवडत्या व्यक्तीकडे प्रेम व्यक्त करायचे असेल, पण कसं? असा प्रश्न पडला असेल तर या काही प्रेमाच्या चारोळी नक्कीच मदत करू शकता. नेहमी प्रमाणे बोलून व्यक्त केलेल्या भावनांपेक्षा कवितेच्या चारोळीतून व्यक्त केलेल्या भावना मनाला अलगद स्पर्श करून जातात. ज्यामुळे समोरच्या व्यक्तीकडून होकार येण्याची शक्यता अधिक वाढते.   

twitter
2/8

लग्नासाठी प्रपोज करण्यासाठी

Propose Day Shayri

शब्दात सांगता येणार नाही, इतकं तुझं माझं नातं असावं तू फक्त हो म्हण, मग आयुष्यभर तुझेच होऊन रहावं माझ्याशी लग्न करशील?  

twitter
3/8

मैत्रीतून प्रेमाकडे जाताना

Propose Day Shayri

मैत्रीची ही सुंदर वेल, आता प्रेमाने बहरून येऊ दे हातामध्ये हात घेऊन, आयुष्याचा नवा प्रवास सुरू होऊ दे आय लव्ह यू!  

twitter
4/8

आयुष्यभर सोबत राहण्यासाठी

Propose Day Shayri

कधी सुख असेल, तर कधी डोळ्यांत पाणी असेल पण प्रत्येक वळणावर, माझी तुला साथ असेल  आयुष्यभर माझ्या सोबत राहशील का?  

twitter
5/8

थोडक्यात पण गोड

Propose Day Shayri

ना डोळ्यांतले अश्रू, ना ओठांवरचे हसू मला फक्त तुझ्या हृदयाच्या कोपऱ्यात रहायचंय  नेहमी तुझंच होऊन जगायचय   

twitter
6/8

प्रपोज डे साठी खास

Propose Day Shayri

हृदयाच्या कोपऱ्यात मी तुला जपलय तुझ्या येण्याने माझं आयुष्य सजलय  आज हे धाडस करतोय तुला सांगण्याचं  स्वप्न पाहतोय तुझ्यासोबत आयुष्य जगण्याचं   

twitter
7/8

शब्दांपलीकडची ओढ

Propose Day Shayri

तुझ्याशी बोलल्याशिवाय माझा दिवस सरत नाही तुझ्या आठवणीशिवाय एकही क्षण उरत नाही आयुष्यभर असाच तुझा हात माझ्या हातात हवाय  सांग ना, तुला माझं हे वेडं प्रेम मान्य आहे का? 

twitter
8/8

प्रपोज करताना काही टिप्स

Propose Day Shayri

प्रपोज करताना, या चारोळी म्हणताना हातात एक लाल गुलाब ठेवा. समोरच्या व्यक्तीच्या डोळ्यांत पाहून आत्मविश्वासाने, मनापासून भावना व्यक्त करा. जागा आणि वेळही तितकीच महत्त्वाची आहे. एखादी शांत, सुंदर जागा आणि योग्य वेळेची निवड करा.   

twitter
पुढील
अल्बम

How to check Plastic Rice: तुम्ही खाताय प्लास्टिक तांदूळ? खऱ्या-खोट्यातला फरक 'असा' ओळखा!

पुढील अल्बम

How to check Plastic Rice: तुम्ही खाताय प्लास्टिक तांदूळ? खऱ्या-खोट्यातला फरक &#039;असा&#039; ओळखा!

How to check Plastic Rice: तुम्ही खाताय प्लास्टिक तांदूळ? खऱ्या-खोट्यातला फरक 'असा' ओळखा!

How to check Plastic Rice: तुम्ही खाताय प्लास्टिक तांदूळ? खऱ्या-खोट्यातला फरक 'असा' ओळखा! 9
राधिका आपटेचा बोल्ड लूक; 14 मिनिटांच्या &#039;या&#039; शॉर्ट फिल्मचा खिळवून ठेवणारा क्लायमॅक्स पहाच

राधिका आपटेचा बोल्ड लूक; 14 मिनिटांच्या 'या' शॉर्ट फिल्मचा खिळवून ठेवणारा क्लायमॅक्स पहाच

राधिका आपटेचा बोल्ड लूक; 14 मिनिटांच्या 'या' शॉर्ट फिल्मचा खिळवून ठेवणारा क्लायमॅक्स पहाच 8
Propose Day Wishes in Marathi: खास व्यक्तींना पाठवा Propose Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

Propose Day Wishes in Marathi: खास व्यक्तींना पाठवा Propose Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

Propose Day Wishes in Marathi: खास व्यक्तींना पाठवा Propose Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages 11
Birthday Special: हनुमानजींच्या आशीर्वादासह जागतिक क्रिकेटमध्ये इतिहास घडवणारा परदेशी खेळाडू आहे तरी कोण?

Birthday Special: हनुमानजींच्या आशीर्वादासह जागतिक क्रिकेटमध्ये इतिहास घडवणारा परदेशी खेळाडू आहे तरी कोण?

Birthday Special: हनुमानजींच्या आशीर्वादासह जागतिक क्रिकेटमध्ये इतिहास घडवणारा परदेशी खेळाडू आहे तरी कोण? 9