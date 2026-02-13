English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Valentines Day Wishes in Marathi: व्हॅलेंटाईन डे निमित्त आपल्या जोडीदाराला Romantic Messages, Greetings, WhatsApp Status द्वारा शुभेच्छा देऊन साजरा करा प्रेमाचा दिवस!

Happy Valentines Day Wishes Shubhechha WhatsApp Status Messages in Marathi: व्हॅलेंटाईन डे ला प्रत्येकाला त्यांच्या नात्यातील जवळीक जाणवण्याचा आनंद मिळतो. जर तुम्हाला या व्हॅलेंटाईन डे ला तुमच्या प्रियकराला आनंदी आणि रोमँटिक बनवायचे असेल तर एकमेकांना पाठवा हे मेसेज. या मेसेजमधून वाढवा प्रेम अन् आदर.   

Dakshata Thasale | Feb 13, 2026, 02:34 PM IST
1/10

Happy Valentines Day

तुझ्याबरोबर, प्रत्येक क्षणाला असे वाटते की आपण आपल्या प्रेमाने आकाश रंगवत आहोत, अत्यंत गडदपणे, तेजस्वी आणि सुंदरपणे हे प्रेम रेखाटत आहोत. तू माझी सर्वात आवडती आणि सुंदर कलाकृती आहेस, जिला आयुष्यभर जपायचे आहे. व्हॅलेंटाईन डे च्या शुभेच्छा.  

2/10

Happy Valentines Day

माझ्या हृदयात वाजणारा स्वर तूच आहेस, आयुष्यभर मला हा एकच राग आळवायचा आहे. तुझ्यासोबत सूर जुळवत जगायचे आहे, व्हॅलेंटाईन डे च्या शुभेच्छा!  

3/10

Happy Valentines Day

तुझ्यावर प्रेम करणे हे रोलरकोस्टरवर स्वार होण्यासारखे आहे, अत्यंत रोमांचक, पुढे काय आहे हे कधीही न कळण्यासारखे. पण मला ते प्रचंड आवडतं आणि मला आयुष्य तुझ्याबरोबर असंच जगायचं आहे, माझी होशील का?  

4/10

Happy Valentines Day

माझ्या हृदयाच्या प्रत्येक ठोका माझे तुझ्यावरील प्रेम अधिक उत्कटतेने वाढवतो. तू माझं कायमचं प्रेम आहेस. व्हॅलेंटाईन डेच्या शुभेच्छा, माझी सर्वात सुंदर माऊ!

5/10

Happy Valentines Day

प्रेमाची जादू तुझ्या हृदयाचा प्रत्येक कोपरा फक्त आजच नाही तर दररोज भरू दे. आजन्म मला तुझे असेच प्रेम मिळू दे

6/10

Happy Valentines Day

तुझ्या प्रेमाच्या बाहुपाशाशिवाय अधिक सुख कसलेच नाही, मला पाहिल्यावर तुझ्या हृदयाचे जे ठोके ऐकू येतात, त्याशिवाय आनंद कशातच नाही. जन्मभर मला हाच आनंद मिळवायचा आहे, My Love Happy Valentine!  

7/10

Happy Valentines Day

या विशेष दिवशी, तुला इतकंच सांगायचं आहे की जितकं प्रेम तू माझ्यावर करतेस त्याच्या कितीतरी पटीने मी करतो आणि आयुष्यभर करत राहीन. व्हॅलेंटाईन डे च्या शुभेच्छा!

8/10

Happy Valentines Day

तुझ्या हसण्याइतका आजचा सुंदर दिवस. संपूर्ण वर्षभर वाट पाहत होतो या दिवसाची, कारण आजचाच तो दिवस आहे जेव्हा मला मागायचा आहे आयुष्यभरासाठी तुझी साथ, Happy Valentine Day!  

9/10

Happy Valentines Day

आजचा दिवस आहे खास, जन्मभर मिळो मला तुझा सहवास, आजचा दिवस आनंदाने भरलेला जावो आणि आयुष्यही तुझ्या सान्निध्यात. व्हॅलेंटाईन डे च्या शुभेच्छा!  

10/10

Happy Valentines Day

तुझ्या डोळ्यात पाहताना, मीच मला दिसते तुझ्यात असलेली मी पाहून, गालातल्या गालात हसते हॅप्पी व्हॅलेंटाईन डे 

