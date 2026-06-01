Valley of Flowers 2026: फुलांच्या स्वर्गाचे दरवाजे पुन्हा उघडणार! व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्सला जाण्यापूर्वी वाचा संपूर्ण ट्रॅव्हल गाईड

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 01, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 04:31 PM IST

Valley of Flowers 2026 Travel Guide:  व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स लवकरच उघडणार आहे. यंदाच्या व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्सची तारीख जाहीर झाली आहे. संपूर्ण  संपूर्ण ट्रॅव्हल गाईड जाणून घ्या.

 

व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स

हिमालयाच्या कुशीत वसलेली, रंगीबेरंगी फुलांनी बहरलेली आणि निसर्गप्रेमींसाठी स्वर्ग मानली जाणारी व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स पुन्हा एकदा पर्यटकांच्या स्वागतासाठी सज्ज झाली आहे. उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यात असलेली ही प्रसिद्ध दरी दरवर्षी लाखो पर्यटकांना आकर्षित करते. पावसाळ्यात येथे हजारो प्रकारची फुले उमलतात आणि संपूर्ण दरी रंगांच्या मोहक दुनियेत बदलून जाते. नैसर्गिक सौंदर्य, दुर्मिळ वनस्पती आणि हिमालयातील मनमोहक दृश्यांमुळे जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या या ठिकाणाला युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जाही मिळाला आहे. ट्रेकिंग, फोटोग्राफी आणि निसर्गाचा जवळून अनुभव घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी हे ठिकाण खास आकर्षण ठरते.

2026 मध्ये कधी खुली होणार व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स?

वन विभागाच्या माहितीनुसार, व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स नॅशनल पार्क 1 जून 2026 पासून पर्यटकांसाठी खुले करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक ट्रेकिंग मार्ग आणि इतर सुविधा तयार करण्यात आल्या आहेत. पर्यटकांना 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत या दरीला भेट देता येणार आहे. या कालावधीतच फुलांचा बहर सर्वोच्च स्तरावर असतो. विशेषतः जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांत संपूर्ण दरी असंख्य रंगीबेरंगी फुलांनी सजते आणि निसर्गाचे अद्भुत रूप पाहायला मिळते.

फुलांच्या अनोख्या दुनियेचा अनुभव

सुमारे 87 चौरस किलोमीटर परिसरात पसरलेल्या या राष्ट्रीय उद्यानात 500 हून अधिक प्रकारची फुले आणि दुर्मिळ वनस्पती आढळतात. ऑर्किड, पॉपी, प्रिम्युला, डेझी, मॅरीगोल्ड यांसारख्या विविध प्रजातींची फुले येथे पाहायला मिळतात. मान्सूनच्या काळात ही फुले एकाच वेळी बहरतात आणि संपूर्ण दरी एखाद्या नैसर्गिक पुष्पोद्यानासारखी दिसू लागते. म्हणूनच व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्सला भारतातील सर्वात सुंदर नैसर्गिक पर्यटनस्थळांपैकी एक मानले जाते.

येथे कसे पोहोचाल?

व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्सचा प्रवास गोविंदघाटपासून सुरू होतो. उत्तराखंडमधील ऋषिकेश किंवा हरिद्वार येथे पोहोचल्यानंतर रस्तेमार्गे गोविंदघाट गाठता येते. गोविंदघाटपासून सुमारे 13 किलोमीटरचा ट्रेक करून घांघरिया येथे पोहोचावे लागते. त्यानंतर व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स अवघ्या 4 किलोमीटर अंतरावर आहे. हिमालयीन निसर्गरम्य परिसरातून होणारा हा ट्रेक साहसी प्रवाशांसाठी अविस्मरणीय अनुभव ठरतो.

हवाई आणि रेल्वे मार्ग

विमानाने प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांसाठी देहरादूनमधील जॉली ग्रँट विमानतळ सर्वात जवळचा पर्याय आहे. तर रेल्वेने जाणाऱ्यांना ऋषिकेश रेल्वे स्थानकापर्यंत सहज पोहोचता येते. येथून बस किंवा टॅक्सीच्या माध्यमातून गोविंदघाट गाठता येते.

जाण्यापूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवा

व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्समध्ये प्रवेश करण्यासाठी पर्यटकांना अधिकृत प्रवेश परवाना घेणे आवश्यक आहे. तसेच उद्यानातील काही नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. दरीच्या परिसरात रात्री मुक्काम करण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे सर्व पर्यटकांना संध्याकाळपूर्वी परत यावे लागते. बहुतांश पर्यटक घांघरिया येथे असलेल्या हॉटेल्स, लॉज किंवा गेस्ट हाऊसमध्ये राहतात. पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने प्लास्टिकचा वापर टाळणे, कचरा न टाकणे आणि नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रवासाचे नियोजन करताना परवाना आणि निवासव्यवस्था आधीच निश्चित करून ठेवणे फायदेशीर ठरेल.

भेट देण्यासाठी सर्वोत्तम काळ कोणता?

जून ते ऑगस्ट या संपूर्ण कालावधीत व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स पर्यटकांसाठी खुली असते. मात्र, जुलै आणि ऑगस्ट हे महिने सर्वाधिक लोकप्रिय मानले जातात. या काळात पावसामुळे फुलांचा बहर अधिक खुलतो आणि संपूर्ण दरी रंगांच्या गालिच्याने झाकल्यासारखी दिसते.

व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्सचा प्रवास

फोटोग्राफी, निसर्गभ्रमंती, ट्रेकिंग आणि हिमालयातील जैवविविधतेचा अभ्यास करण्यासाठी हा काळ सर्वोत्तम मानला जातो. त्यामुळे यंदा निसर्गाच्या सान्निध्यात काही अविस्मरणीय क्षण घालवायचे असतील, तर व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्सचा प्रवास नक्कीच तुमच्या यादीत असायला हवा.

 

