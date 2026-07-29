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एक्स्प्रेस की चालतं फिरतं 5 स्टार हॉटेल! मुंबईतून सुटणार ही प्रीमियम ट्रेन, 'या' स्थानकांत थांबणार

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 29, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:02 PM IST

लांब पल्ल्याचा प्रवास ट्रेनने करताना अनेकदा घरी गेल्यावर थकवा जाणवतो. कारण 9-15 तास ट्रेनमध्ये बसून असताना अंगदुखीचा त्रास जाणवू शकतो. पण आता भारतीय रेल्वेचा कायापालट होत आहे. 

 तुमचा रेल्वे प्रवास आरामदायी होण्यासोबतच लग्झरीदेखील होणार आहे. कारण मुंबई-बेंगळुरू वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तुमच्यासाठी खास ठरू शकते. वंदे भारत स्लीपर ट्रेनचा पहिला फर्स्ट एसी कोच मॉर्डन पद्धतीने डिजाइन करण्यात आला आहे. त्यामुळं प्रवाशांची प्रायव्हसी आणि प्रिमीयम सुविधा मिळणार आहेत. या ट्रेनची पहिली झलक समोर आली आहे. 

vande bharat mumbai bengaluru sleeper first ac coach gets a magnificent and luxurious look 1/7

एक्स्प्रेस की चालतं फिरतं 5 स्टार हॉटेल! मुंबईतून सुटणार ही प्रीमियम ट्रेन, 'या' स्थानकांत थांबणार

मुंबई-बेंगळुरू वंदे भारत स्लीपर ट्रेनचा पहिला फर्स्ट एसी कोच आकर्षक मानला जात आहे. यात प्रायव्हेट केबिनदेखील देण्यात आलं आहे. ज्यात स्लायडिंग दरवाजेदेखील देण्यात आले असून केबिनप्रमाणे डिजाइन ठेवण्यात आले आहे. 

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सॉफ्ट एलईडी लाइटिंग आणि सुंदर कलर थीम ठेवल्यामुळं लक्झरी लूक आला आहे. विमानाप्रमाणेच एर्स्ट एसी कोचचा लूक देण्यात आला आहे. 

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आरामदायी बर्थ आणि प्रत्येक सीटच्या बाजूला चार्जिंग पॉइंट देण्यात आले आहे. लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या नागरिकांचा विचार करुनच डिजाइन करण्यात आले आहेत. 

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 ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमध्ये आधुनिक बायो-व्हॅक्यूम शौचालये, सुधारित एलईडी प्रकाशयोजना, सीसीटीव्ही सुरक्षा आणि प्रवास पूर्वीपेक्षा अधिक सोयीस्कर व सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने असलेल्या इतर अनेक स्मार्ट वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज आहे.

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 मुंबई-बेंगळुरू वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अद्याप सुरू झाली नाहीये तसंच, तिकीट बुकिंगदेखील सुरू झाली नाहीये. सोशल मीडियावर हे फोटो व्हायरल झाल्यानंतर नागरिकांची उत्सुकता वाढली आहे. 

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 ट्रेन मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) ते बेंगळुरूच्या केएसआर (KSR) स्थानकांदरम्यान धावणार असून, प्रवासाचा वेळ सुमारे १३ ते १५ तासांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.

कोणत्या स्थानकांवर थांबणार7/7

कोणत्या स्थानकांवर थांबणार

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, पुणे, सोलापूर, कलबुर्गी, हुबली, धारवाड, बेलगावी केएसआर या स्थानकांवर थांबणार आहे. 

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