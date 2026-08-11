₹31.35 कोटी कमावणारी वंदे भारत एक्सप्रेस! मध्य रेल्वेची सर्वात कर्तबगार ट्रेन; मुंबई-पुणे नाही तर 'या' मार्गावर धावते

सर्वाधिक कमाई करणारी वंदे भारत ट्रेन कोणती असा प्रश्न विचारल्यास तुम्ही नक्की कोणत्या मार्गावरील ट्रेनचं नाव घ्याल बरं? मात्र खरंच सर्वाधिक कमाई करणारी ट्रेन कोणती आहे हे पाहून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसेल...
मध्य रेल्वेला सर्वाधिक कमाई करुन देणाऱ्या वंदे भारत एक्सप्रेसबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत. या ट्रेनचं नाव आणि तिच्यातून किती लोकांनी प्रवास केला आहे हे आकडे पाहून तुम्ही थक्क झाल्याशिवाय राहणार नाही...
महाराष्ट्रामधील सर्वाधिक कमाई करुन देणारी वंदे भारत एक्सप्रेस कोणती असा प्रश्न विचारला तर तुमचं उत्तर काय असेल?
भारतातील इतर कोणत्याही मार्गावरील वंदे भारतचं नाव घेण्याआधी अर्थात या प्रश्नावर सर्वसामान्यपणे मुंबईहून सोलापूरदरम्यान धावणाऱ्या वंदे भारत एक्सप्रेसचं नाव अनेकजण घेतील. याचं कारण म्हणजे ती मुंबई-पुणे प्रवासासाठी उत्तम आहे.
मात्र मुंबई-सोलापूर वंदे भारतला मुंबई आणि पुणेदरम्यान गर्दी असली तरी केवळ महाराष्ट्रात नाही तर मध्य रेल्वेला सर्वाधिक कमाई करुन देणारी वंदे भारत वेगळीच आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाला जोडणारी पुणे-अजनी वंदे भारत एक्सप्रेस ही सर्वाधिक कमाई करणारी वंदे भारत ठरली आहे. याचा कारण ठरलं आहे या वंदे भारत एक्सप्रेसला पहिल्याच वर्षात प्रवाशांचा मिळालेला अभूतपूर्व प्रतिसाद!
11 ऑगस्ट 2025 ते 28 जुलै 2026 दरम्यान तब्बल 2.29 लाख प्रवाशांनी या गाडीतून प्रवास करून रेल्वेला मोठा महसूल मिळवून दिला.
वर्षभरात तब्बल 31 कोटी 35 लाख रुपयांपेक्षा अधिक विक्रमी उत्पन्न अजनी-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेसच्या माध्यमातून जमा झाले आहे.
वर्षभरात सर्वाधिक कमाई करणारी अजनी-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ही मध्य रेल्वेतील पहिली वंदे भारत ठरली आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य वृत्तसंस्थांकडून साभार)