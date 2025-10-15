Vasubaras Wishes in Marathi : वसुबारसने सुरुवात होते दिवाळीची, दीन दीन दिवाळी, गाई म्हशी ओवाळी..; प्रियजनांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा
Vasubaras Shubhechcha Wishes in Marathi : दिवाळीचा पहिला दिवस हा वसुबारसपासून सुरु होतो. आश्विन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील द्वादशी तिथीला वसुबारस साजरी करण्यात येते.वसुबारस म्हणजेच गोवत्स द्वादशी. वसुबारसच्या पूजेपासून खऱ्या अर्थाने दिवाळीच्या सणाला सुरुवात होते. अशा या शुभ दिनाचं आपल्या प्रियजनांना खास मराठीतून शुभेच्छा तर द्याच सोबत WhatsApp, Instagram, Facebook स्टेट्सवरही ठेवा असं या वसुबारसच्या शुभेच्छा फोटो...
Neha Choudhary | Oct 15, 2025, 01:56 PM IST
वसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा
