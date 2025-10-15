English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Vasubaras Wishes in Marathi : वसुबारसने सुरुवात होते दिवाळीची, दीन दीन दिवाळी, गाई म्हशी ओवाळी..; प्रियजनांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

Vasubaras Shubhechcha Wishes in Marathi : दिवाळीचा पहिला दिवस हा वसुबारसपासून सुरु होतो. आश्विन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील द्वादशी तिथीला वसुबारस साजरी करण्यात येते.वसुबारस म्हणजेच गोवत्स द्वादशी. वसुबारसच्या पूजेपासून खऱ्या अर्थाने दिवाळीच्या सणाला सुरुवात होते. अशा या शुभ दिनाचं आपल्या प्रियजनांना खास मराठीतून शुभेच्छा तर द्याच सोबत WhatsApp, Instagram, Facebook स्टेट्सवरही ठेवा असं या वसुबारसच्या शुभेच्छा फोटो... 

Neha Choudhary | Oct 15, 2025, 01:56 PM IST
twitter
1/7

वसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा

Vasubaras Wishes in Marathi

  गाई म्हशी कोणाच्या, लक्ष्मणाच्या लक्ष्मण कोणाचा? आई बापाचा, दे माय खोबऱ्याची वाटी, वाघाच्या पाठीत घालीन काठी.. वसुबारसनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा

twitter
2/7

वसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा

Vasubaras Wishes in Marathi

  आज वसुबारस दिवाळीचा पहिला दिवस ही दिवाळी तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबियांना सुख समृद्धीची आणि भरभराटीची जावो. वसुबारसच्या हार्दिक शुभेच्छा

twitter
3/7

वसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा

Vasubaras Wishes in Marathi

  स्नेहाच्या दिव्यात तेवते वात तेजाची वसु बारस म्हणजे पूजा धेनु वासराची दिवाळीचा पहिला दिवस वसुबारसनिमित्त मंगलमय शुभेच्छा...

twitter
4/7

वसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा

Vasubaras Wishes in Marathi

वसुबारस या शब्दातील वसू म्हणजे धन त्यासाठी असलेली बारस म्हणजे द्वादशी वसुबारसच्या खूप खूप शुभेच्छा  

twitter
5/7

वसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा

Vasubaras Wishes in Marathi

  दिवस कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा,  गाय अन वासराच्या वात्सल्याचा…!  वसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा..!

twitter
6/7

वसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा

Vasubaras Wishes in Marathi

  गाय आणि वासराच्या अंगी असणारी वातसल्यता, उदारता, प्रसन्नता आणि समृद्धी हे सर्व आपणास लाभो…. वसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा…

twitter
7/7

वसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा

Vasubaras Wishes in Marathi

  स्वदुग्धे सदा पोशिते जी जगाला स्वपुत्रास दे जी कृषी चालवाया नमस्कार त्या दिव्य गो देवतेला वसुबारसच्या हार्दिक शुभेच्छा

twitter
पुढील
अल्बम

Diwali 2025: दिन दिन दिवाळी, गाई म्हशी ओवाळी...; वसुबारस निमित्त दारासमोर काढा सुबक व सोप्प्या रांगोळी

पुढील अल्बम

Indian Railway: तात्काळ आणि प्रिमियम तात्काळ यात फरक काय? कन्फर्म तिकीट कशातून मिळेल? वाचा सर्वकाही

Indian Railway: तात्काळ आणि प्रिमियम तात्काळ यात फरक काय? कन्फर्म तिकीट कशातून मिळेल? वाचा सर्वकाही

Indian Railway: तात्काळ आणि प्रिमियम तात्काळ यात फरक काय? कन्फर्म तिकीट कशातून मिळेल? वाचा सर्वकाही 8
Diwali 2025: दिन दिन दिवाळी, गाई म्हशी ओवाळी...; वसुबारस निमित्त दारासमोर काढा सुबक व सोप्प्या रांगोळी

Diwali 2025: दिन दिन दिवाळी, गाई म्हशी ओवाळी...; वसुबारस निमित्त दारासमोर काढा सुबक व सोप्प्या रांगोळी

Diwali 2025: दिन दिन दिवाळी, गाई म्हशी ओवाळी...; वसुबारस निमित्त दारासमोर काढा सुबक व सोप्प्या रांगोळी 8
अभिमानास्पद! मुंबई पहिल्या तर पुणे दुसऱ्या स्थानी... ₹316000000000 पैकी 50% रक्कम...

अभिमानास्पद! मुंबई पहिल्या तर पुणे दुसऱ्या स्थानी... ₹316000000000 पैकी 50% रक्कम...

अभिमानास्पद! मुंबई पहिल्या तर पुणे दुसऱ्या स्थानी... ₹316000000000 पैकी 50% रक्कम... 9
सावध व्हा! पार्लरला जाऊन मॅनिक्युअर-पेडिक्युअर करताय? असू शकतो &#039;या&#039; घातक कर्करोगाचा धोका

सावध व्हा! पार्लरला जाऊन मॅनिक्युअर-पेडिक्युअर करताय? असू शकतो 'या' घातक कर्करोगाचा धोका

सावध व्हा! पार्लरला जाऊन मॅनिक्युअर-पेडिक्युअर करताय? असू शकतो 'या' घातक कर्करोगाचा धोका 8