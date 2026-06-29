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प्रेम, विश्वास आणि कायम नात्यात राहावा गोडवा; वटपौर्णिमेनिमित्त नवरा बायकोला द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 29, 2026, 12:46 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:46 AM IST

भारतीय संस्कृतीत आणि धर्मात विवाहित महिलांसाठी सर्वात खास सण असतो तो म्हणजे वटपौर्णिमेचा...यादिवशी महिला सात जन्म तोच नवऱ्या मिळो आणि त्याच्या दीर्घयुष्यासाठी वडाची पूजा करतात. सध्या सोशल मीडियाच युग आहे, त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीच्या शुभेच्छा दिल्या जातात. पण सध्या काळात, धावपळीचा जगात नवरा बायकोमधील प्रेम, विश्वास आणि नात्यातील ओलावा कायम राहवा म्हणून नवरा बायकोने एकत्र हा सण साजरा करा. अशा या सणाच्या खास मराठमोळ्या शुभेच्छा तुमच्यासाठी 

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भगवान शिव-पार्वतीची कृपा तुमच्या जीवनावर सदैव राहो. सौभाग्य, सुख आणि समृद्धी लाभो. आनंदाने आयुष्य फुलत राहो! वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

 

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सत्यवान-सावित्रीच्या पवित्र नात्याप्रमाणे तुमचे वैवाहिक जीवन प्रेमाने फुलत राहो. आरोग्य, ऐश्वर्य आणि सौभाग्य लाभो. वटपौर्णिमेच्या शुभेच्छा!

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वटवृक्षाप्रमाणे तुमचे आयुष्य स्थैर्य, समृद्धी आणि आनंदाने भरून जावो. घरात सुख-शांती नांदो. वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

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वैवाहिक जीवन प्रेम, विश्वास आणि आनंदाने बहरो. सर्व मनोकामना पूर्ण होवोत. सदैव सुख-समृद्धी लाभो! वटपौर्णिमेच्या मंगलमय शुभेच्छा!

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भगवान शिव-पार्वतीच्या आशीर्वादाने सौभाग्य आणि आनंद कायम राहो. कुटुंबात प्रेम व ऐक्य नांदो. वटपौर्णिमेच्या शुभेच्छा!

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वटपौर्णिमेचा पवित्र सण तुमच्या आयुष्यात सुखाचे नवे रंग घेऊन येवो. आरोग्य, आनंद आणि भरभराट लाभो. हार्दिक शुभेच्छा!

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प्रत्येक क्षण आनंदाचा जावो, प्रत्येक दिवस मंगलमय ठरो. सौभाग्य आणि समृद्धी सदैव लाभो. वटपौर्णिमेच्या शुभेच्छा! 

 

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सत्यवान-सावित्रीचे प्रेम, शिव-पार्वतीचे आशीर्वाद, आणि वटवृक्षाचे दीर्घायुष्याचे प्रतीक तुमच्या जीवनात सदैव नांदो!

TAGS:
Astro
Hindu Religion
Vat Savitri

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