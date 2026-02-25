English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  • फोटो
  Veer Savarkar Death Anniversary : स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे पुण्यतिथीनिमित्त 10 प्रेरणादायी विचार

Veer Savarkar Death Anniversary : स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे पुण्यतिथीनिमित्त 10 प्रेरणादायी विचार

Veer Savarkar Death Anniversary Quotes in Marathi:  स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांची पुण्यतिथी 26 फेब्रुवारी रोजी असते. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एक धडाडीचे क्रांतीकारक, प्रखर राष्ट्रभक्त आणि थोर साहित्यिक म्हणून त्यांची ओळख आहे. स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील सशस्त्र क्रांतीचे प्रणेते, थोर समाजसुधारक, प्रखर राष्ट्रवादी, कवी आणि लेखक होते. 'हिंदुत्व' या विचारसरणीचे जनक, रत्नागिरीतील पतितपावन मंदिर, अंदमानमधील 'काळ्या पाण्याची' शिक्षा आणि अभिनव भारत संस्थेद्वारे त्यांनी देशसेवेत मोलाचे योगदान दिले.

Dakshata Thasale | Feb 25, 2026, 02:24 PM IST
1/12

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे प्रेरणादायी विचार - 1

Veer Savarkar Death Anniversary Quotes in Marathi

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त 10 प्रेरणादायी कोट्स   

2/12

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे प्रेरणादायी विचार - 2

Veer Savarkar Death Anniversary Quotes in Marathi

"स्वातंत्र्य हे मागून मिळत नाही, ते लढावे लागते आणि हिसकावून घ्यावे लागते."  

3/12

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे प्रेरणादायी विचार - 3

Veer Savarkar Death Anniversary Quotes in Marathi

"शस्त्रांशिवाय स्वातंत्र्य नाही आणि संघटनेशिवाय शक्ती नाही."  

4/12

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे प्रेरणादायी विचार - 4

Veer Savarkar Death Anniversary Quotes in Marathi

"हिंदूंचे सैन्यीकरण करा आणि सर्व राजकारणाचे हिंदूकरण करा."  

5/12

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे प्रेरणादायी विचार - 5

Veer Savarkar Death Anniversary Quotes in Marathi

"ज्या राष्ट्राला आपल्या शूरवीरांची आणि शहीदांची आठवण नसते, ते राष्ट्र कधीच प्रगती करू शकत नाही."

6/12

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे प्रेरणादायी विचार - 6

Veer Savarkar Death Anniversary Quotes in Marathi

"भीक मागून मिळालेले स्वातंत्र्य हे खरे स्वातंत्र्य नसते, ते गुलामगिरीचेच दुसरे नाव असते."

7/12

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे प्रेरणादायी विचार - 7

Veer Savarkar Death Anniversary Quotes in Marathi

"चैतन्यमय राष्ट्र हे फक्त आपल्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवणारे असते, परक्यांच्या मदतीवर नाही."

8/12

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे प्रेरणादायी विचार - 8

Veer Savarkar Death Anniversary Quotes in Marathi

"अंधश्रद्धेला बाजूला ठेवून विज्ञाननिष्ठ व्हा." 

9/12

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे प्रेरणादायी विचार - 9

Veer Savarkar Death Anniversary Quotes in Marathi

ने मजसी ने परत मातृभूमीला सागरा, प्राण तळमळला... स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन

10/12

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे प्रेरणादायी विचार - 10

Veer Savarkar Death Anniversary Quotes in Marathi

महान लक्ष्यासाठी दिलेले कोणतेही बलिदान व्यर्थ जात नाही - स्वातंत्र्यवीर सावरकर  

11/12

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे प्रेरणादायी विचार - 11

Veer Savarkar Death Anniversary Quotes in Marathi

भारतमातेचे शूर वीर पूत्र प्रखर राष्ट्रवादी नेते आणि समाजसुधारक स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन

12/12

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे प्रेरणादायी विचार - 12

Veer Savarkar Death Anniversary Quotes in Marathi

यंत्राने बेकारी वाढत नाही तर विषम वाटणीमुळे वाढते - स्वातंत्र्यवीर सावरकर  

