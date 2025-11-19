English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

केंद्राने तुमच्या जुन्या गाड्यांसंदर्भात घेतलाय मोठा निर्णय, आताच जाणून घ्या नाहीतर...

Vehicle Fitness Test: 15 वर्षांऐवजी 10 वर्षांपासून जास्त शुल्क स्लॅब लागू होईल, ज्यामुळे जुन्या वाहनांच्या वाढत्या संख्येला सामोरे जाण्यासाठी शुल्क रचना अधिक प्रभावी होईल.

Pravin Dabholkar | Nov 19, 2025, 10:24 PM IST
twitter
1/9

केंद्राने तुमच्या जुन्या गाड्यांसंदर्भात घेतलाय मोठा निर्णय, आताच जाणून घ्या नाहीतर...

Vehicle Fitness Test Fees Updated New Prices and Details

Vehicle Fitness Test: रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहने (पाचवा दुरुस्ती) नियम, 2025 अंतर्गत वाहन फिटनेस चाचणी शुल्कात बदल केले आहेत.

twitter
2/9

शुल्क रचना

Vehicle Fitness Test Fees Updated New Prices and Details

यामुळे 15 वर्षांऐवजी 10 वर्षांपासून जास्त शुल्क स्लॅब लागू होईल, ज्यामुळे जुन्या वाहनांच्या वाढत्या संख्येला सामोरे जाण्यासाठी शुल्क रचना अधिक प्रभावी होईल. 

twitter
3/9

वयानुसार तीन श्रेणी

Vehicle Fitness Test Fees Updated New Prices and Details

नव्या अपडेटनुसार, वाहनांच्या वयानुसार तीन ब्रॅकेट्स तयार करण्यात आल्या आहेत: 10-15 वर्षे, 15-20 वर्षे आणि 20 वर्षांपेक्षा जास्त वय. हे सर्व प्रकारच्या वाहनांवर लागू होईल, ज्यात मोटारसायकल, तीन चाकी वाहने, क्वाड्रिसायकल, हलके मोटार वाहने (LMV) आणि मध्यम व जड व्यावसायिक वाहने समाविष्ट आहेत.

twitter
4/9

10-15 वर्षे जुन्या वाहनांसाठी शुल्क

Vehicle Fitness Test Fees Updated New Prices and Details

या श्रेणीतील मोटारसायकलसाठी 400 रुपये, तीन चाकी वाहने आणि LMV साठी 600 रुपये, तर मध्यम आणि जड मालवाहू किंवा प्रवासी वाहनांसाठी 1000 रुपये शुल्क आकारले जाईल. हे बदल वाहनांच्या सुरक्षिततेसाठी नियमित चाचण्या प्रोत्साहित करतील.

twitter
5/9

15-20 वर्षे जुन्या वाहनांसाठी शुल्क

Vehicle Fitness Test Fees Updated New Prices and Details

या श्रेणीत मोटारसायकलसाठी 500 रुपये, तीन चाकी आणि LMV साठी 1000 रुपये, मध्यम व्यावसायिक वाहनांसाठी 1300 रुपये आणि जड व्यावसायिक वाहनांसाठी 1500 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. हे वाढलेले शुल्क वाहनांच्या देखभालीची गरज अधोरेखित करतात.

twitter
6/9

जुन्या वाहनांसाठी शुल्क

Vehicle Fitness Test Fees Updated New Prices and Details

सर्वोच्च स्लॅबमध्ये मोटारसायकलसाठी 1000 रुपये, तीन चाकी आणि LMV साठी 2000 रुपये, मध्यम मालवाहू आणि प्रवासी वाहनांसाठी 2600 रुपये आणि जड व्यावसायिक वाहनांसाठी 3000 रुपये शुल्क लागू होईल. यामुळे खूप जुन्या वाहनांच्या चाचण्या महाग होण्यामुळे त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित होईल.

twitter
7/9

व्यावसायिक वाहनांसाठी

Vehicle Fitness Test Fees Updated New Prices and Details

20 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या व्यावसायिक वाहनांसाठी विशेष शुल्क अद्ययावत करण्यात आले आहेत. जड ट्रक आणि बससाठी 25000 रुपये, मध्यम व्यावसायिक वाहनांसाठी 20000 रुपये, LMV साठी 15000 रुपये, तीन चाकी वाहनांसाठी 7000 रुपये आणि दुचाकी वाहनांसाठी 2000 रुपये (पूर्वीचे 600 रुपयांपासून वाढ). हे व्यावसायिक क्षेत्रातील जुन्या वाहनांच्या खर्चात वाढ घडवेल

twitter
8/9

अंमलबजावणी कधी?

Vehicle Fitness Test Fees Updated New Prices and Details

हे अपडेट नोटिफिकेशन प्रकाशित झाल्याच्या दिवसापासून लागू होईल. यामुळे वाहन मालकांना त्वरित अनुकूलन करण्याची गरज आहे, ज्यामुळे रस्त्यावरील सुरक्षितता आणि प्रदूषण नियंत्रण सुधारण्यास मदत होणार आहे.

twitter
9/9

इतर महत्त्वाचे तपशील

Vehicle Fitness Test Fees Updated New Prices and Details

हे बदल सर्व वाहन प्रकारांसाठी समानपणे लागू आहेत. हे अद्ययावतीकरण जुन्या वाहनांच्या फिटनेस चाचण्या अधिक काटेकोर आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवस्थित करण्यासाठी आहे, ज्यामुळे वाहन मालकांना वेळेवर चाचण्या करणे सोईचे होईल.

twitter
पुढील
अल्बम

शिळी भाकर अन् मीठ खाऊन काढले दिवस, दुसऱ्याचे कपडे घातले, खिशात नव्हता 1 रुपया; पत्र्याचं घर ते बंगल्यापर्यंतचा सूरजचा प्रवास

पुढील अल्बम

शिळी भाकर अन् मीठ खाऊन काढले दिवस, दुसऱ्याचे कपडे घातले, खिशात नव्हता 1 रुपया; पत्र्याचं घर ते बंगल्यापर्यंतचा सूरजचा प्रवास

शिळी भाकर अन् मीठ खाऊन काढले दिवस, दुसऱ्याचे कपडे घातले, खिशात नव्हता 1 रुपया; पत्र्याचं घर ते बंगल्यापर्यंतचा सूरजचा प्रवास

शिळी भाकर अन् मीठ खाऊन काढले दिवस, दुसऱ्याचे कपडे घातले, खिशात नव्हता 1 रुपया; पत्र्याचं घर ते बंगल्यापर्यंतचा सूरजचा प्रवास 10
निवडणूक काळात मतदारांना दारु, पैसे वाटणाऱ्यांची तक्रार कुठे करायची? त्यांना काय शिक्षा होते? A टू Z माहिती!

निवडणूक काळात मतदारांना दारु, पैसे वाटणाऱ्यांची तक्रार कुठे करायची? त्यांना काय शिक्षा होते? A टू Z माहिती!

निवडणूक काळात मतदारांना दारु, पैसे वाटणाऱ्यांची तक्रार कुठे करायची? त्यांना काय शिक्षा होते? A टू Z माहिती! 10
जगातील सर्वात महागड्या घराचा मालक, टॉयलेट सीट पासून ते कारपर्यंत सगळं सोन्याचं....

जगातील सर्वात महागड्या घराचा मालक, टॉयलेट सीट पासून ते कारपर्यंत सगळं सोन्याचं....

जगातील सर्वात महागड्या घराचा मालक, टॉयलेट सीट पासून ते कारपर्यंत सगळं सोन्याचं.... 10
14 नोव्हेंबर नाही तर 20 नोव्हेंबर आहे बालदिनाची खरी तारीख, पण...

14 नोव्हेंबर नाही तर 20 नोव्हेंबर आहे बालदिनाची खरी तारीख, पण...

14 नोव्हेंबर नाही तर 20 नोव्हेंबर आहे बालदिनाची खरी तारीख, पण... 9