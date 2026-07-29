/शुक्राचे उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रात गोचर, 4 राशींच्या लोकांच्या प्रेमजीवनात तणाव अन् आर्थिक नुकसान

गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी म्हणजे 29 जुलै 2026 बुधवारीपासून संपत्ती आणि प्रेमाचा कारक शुक्र ग्रह उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रात प्रवेश केलाय. पण शुक्राचे हे गोचर चार राशीच्या लोकांसाठी अशुभ ठरणार आहे.
वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक महिन्यात ग्रह आणि नक्षत्र आपली स्थिती बदलत असतात. प्रत्येक ग्रहाला विशेष महत्त्व आहे. शुक्र हा ग्रह सौंदर्य, संपत्ती, प्रेम, वैवाहिक सुख, आणि भौतिक समृद्धीचा कारक मानला जातो.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, आज गुरु पौर्णिमेला शुक्राने पहाटे 4:56 वाजता उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रात प्रवेश आहे. हे गोचर काही राशीच्या लोकांसाठी शुभ आहे. पण काही राशीच्या लोकांसाठी तो घातक ठरणार आहे.
शुक्राचे गोचर हे चार राशीसाठी कठीण ठरणार आहे. या लोकांना आर्थिक नुकसानपासून प्रेमजीवनात अडचणी येणार आहे. 11 ऑगस्ट 2026 पर्यंत कोणत्या राशींसाठी घातक असणार आहे, जाणून घ्या.
शुक्र गोचरमुळे या राशीच्या लोकांसाठी कठीण असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी अडचणी वाढणार आहे. रागावर नियंत्रण ठेवा अन्यथा प्रेमसंबंधात तणाव येईल. छोट्या-छोट्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडणार आहे. कामात अडथळा येणार आहे.
कन्या राशीच्या लोकांसाठी शुक्र गोचर अतिशय आव्हानात्मक असणार आहे. व्यावसायिक निर्णय या काळात घेऊ नका. तर वैवाहिक जीवनात जोडादारासोबत मतभेद वाढण्याची शक्यता आहे. संयम बाळगा. प्रेमसंबंधांमध्ये तणाव आणि दुरावा वाढणार आहे. आर्थिक दबाव वाढणार आहे.
शुक्र गोचर या राशीच्या लोकांसाठी सावधगिरी बाळगण्याचा असणार आहे. मोठे आर्थिक निर्णय घेणे तुम्हाला महागात पडू शकतं. वाढलेल्या खर्चामुळे तुमचे बजेट बिघडण्याची शक्यता आहे. प्रवासादरम्यान झालेला एक छोटासा निष्काळजीपणा मोठ्या अपघाताला कारणीभूत ठरण्याचे संकेत आहे. कौटुंबिक तणाव वाढण्याचे संकेत आहे.
शुक्राचे संक्रमण या राशीच्या लोकांसाठी अडचणी वाढवणारा ठरणार आहे. या काळात काहीसे आव्हानात्मक गोष्टींचा सामना तु्म्हाला करावा लागणार आहे. निराशाजनक बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. तुमची चिंता वाढणार आहे आणि आत्मविश्वासाची कमतरता तुमच्यामध्ये जाणवणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)