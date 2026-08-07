'जणू आत्माच विकावा लागला...' 1 कोटींचं कर्ज फेडण्यासाठी सी-ग्रेड चित्रपटांत काम; ज्येष्ठ अभिनेत्रीचा भावनिक खुलासा

बॉलिवूडच्या ज्येष्ठ अभिनेत्री यांनी आपल्या आयुष्यातील एका कटू सत्याबद्दल भाष्य केले आहे. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्यावर १ कोटी रुपयांचे प्रचंड कर्ज झाले होते आणि ते फेडण्यासाठी त्यांना अनेक 'सी-ग्रेड' (C-grade) चित्रपटांमध्ये काम करणे भाग पडले.
बॉलिवूडमधील ज्येष्ठ अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी यांनी त्यांच्या आयुष्यातील अत्यंत कठीण काळाबद्दल मनमोकळेपणाने भाष्य केले आहे. आर्थिक संकट इतके गंभीर झाले होते की, तब्बल एक कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्यासाठी त्यांना मनाविरुद्ध काही सी-ग्रेड चित्रपट स्वीकारावे लागले, असा खुलासा त्यांनी केला. त्या काळातील निर्णयांचा आजही खेद वाटत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
'किंग अंकल', 'खलनायक', 'दोस्ताना' आणि 'गोलमाल' यांसारख्या चित्रपटांत दमदार भूमिका साकारलेल्या सुष्मिता मुखर्जी यांनी इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये आपल्या संघर्षाची कहाणी सांगितली. त्या म्हणाल्या, "लोक मला विचारतात की, इतक्या दर्जाहीन चित्रपटांमध्ये काम का केलं? हा प्रश्न ऐकला की आजही त्या काळाच्या आठवणी मनाला वेदना देतात. हो, मी काही वाईट चित्रपट केले. मात्र ते अश्लील चित्रपट नव्हते. तरीही त्या कामाचा मला अभिमान वाटत नाही."
आपल्या त्या काळातील मानसिक अवस्थेबद्दल बोलताना त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, "लोक म्हणतात मी आत्मा विकला का? तर हो, परिस्थिती अशी होती की जणू आत्माच विकावा लागला. तो निर्णय मला तेव्हाही आवडला नव्हता आणि आजही त्याची खंत आहे. पण त्यावेळी माझ्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता."
सुष्मिता यांनी सांगितले की, २००२ साली त्यांचे आणि त्यांच्या पतीचे 'प्रयास प्रोडक्शन्स' हे मीडिया प्रॉडक्शन हाऊस पूर्णपणे आर्थिक अडचणीत सापडले. व्यवसाय कोसळल्यानंतर त्यांच्या डोक्यावर सुमारे एक कोटी रुपयांचे कर्ज झाले. त्या काळात गुंतवणुकीच्या नव्या पद्धतींबाबत पुरेशी माहिती नसल्याने व्यवसाय सावरणे शक्य झाले नाही.
या आर्थिक संकटामुळे घराबाहेर कर्जदार आणि रिकव्हरी एजंट येऊ लागले. त्यांचा दबाव, अपमानास्पद वागणूक आणि सततचा ताण यामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली होती. त्यावेळी त्यांची मुलंही लहान होती. त्यामुळे कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी आणि कर्ज फेडण्यासाठी त्यांनी मिळेल ते काम स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला.
त्या म्हणाल्या की, सलग तीन ते चार वर्षे त्यांनी आणि त्यांच्या पतीने दिवस-रात्र मेहनत करून हे कर्ज फेडले. त्या काळात मिळणारे बहुतांश मानधन थेट कर्ज फेडण्यातच खर्च होत असे.
मुलीच्या शिक्षणाबाबतही त्यांनी महत्त्वाचा खुलासा केला. एक आई म्हणून मुलीला सर्वोत्तम शिक्षण मिळावे, हीच इच्छा होती. त्यामुळे तिला ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये उच्च शिक्षणासाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला. परदेशातील शिक्षणाचा मोठा खर्च भागवण्यासाठीही त्यांना सातत्याने काम करावे लागले, असे त्यांनी सांगितले.
आज मागे वळून पाहताना त्या म्हणतात की, प्रत्येक व्यक्ती काम का करते, याचे उत्तर स्वतःकडे स्पष्ट असणे गरजेचे आहे. पैसा केवळ ऐषआरामासाठी नव्हे, तर कुटुंब, मुलांचे शिक्षण, सुरक्षित भविष्य किंवा जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठीही कमावला जातो. त्या काळातील माझे निर्णय परिस्थितीमुळे घेतले गेले होते आणि त्यामागे स्पष्ट कारण होते, असे त्यांनी नमूद केले. सध्या मात्र त्या केवळ मनाला पटणारे आणि समाधान देणारे प्रकल्प स्वीकारत असल्याचे सांगत, आयुष्याच्या या टप्प्यावर आपण समाधानी असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.