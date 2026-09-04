'मराठीतले शशी थरुर' विद्यानंद बापटांचं शिक्षण किती? कोणत्या विषयात घेतलीये पदवी? वाचून धक्काच बसेल

पुण्यातील विद्यानंद बापट यांच्यावर गुरुवारी हल्ला झाला. खरं तर बापट हे मागील काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर त्यांच्या डीजेविरोधी भूमिकेबरोबरच मराठी भाषेसाठीही चर्चेत आहेत. त्यांची मराठी ऐकून त्यांचं शिक्षण किती झालंय असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. याच प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेऊयात...
विद्यानंद बापट यांची मराठी ऐकून संपूर्ण महाराष्ट्राला पडलेल्या प्रश्नाचं उत्तर अखेर सापडलं आहे. बापट किती शिकलेत? त्यांनी कोणत्या विषयात पदवी घेतली आहे? ते कुठे काम करतात? त्यांचं शिक्षण कुठे झालं आहे? जाणून घ्या सर्व माहिती...
सण-उत्सवांमध्ये होणाऱ्या डीजे (DJ) आणि कर्णकर्कश लाऊडस्पीकरच्या वापराला तीव्र विरोध करणारे पुण्यातील विद्यानंद बापट सध्या सोशल मीडियावर चांगलेच चर्चेत आहे. गुरुवारी त्यांच्यावर पुण्यात हल्ला झाला. मात्र या मारहाणीच्या आधीपासूनच विद्यानंद बापट हे सोशल मीडियावर त्यांच्या अस्सलखित मराठीसाठी चर्चेत आहेत.
विद्यानंद बापटचं मराठी ऐकून अनेकांना त्यांचं शिक्षण किती झालंय असा प्रश्न पडलाय. महाराष्ट्रभर त्यांच्या मराठीची आणि त्यांचं शिक्षण किती झालं असेल याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे मराठीबरोबरच अनेक संस्कृत श्लोक विद्यानंद बापट सहज संदर्भ देताना बोलून जातात.
स्वत:ला नास्तिक म्हणणारे विद्यानंद बापट हे डीजेबंदीसंदर्भात बोलताना महाभारत, रामायणातले संदर्भ अगदी सहज देतात. त्यामुळेच अनेकांना त्यांच्या शिक्षणाबद्दल उत्सुकता आहे. अनेकांना विद्यानंद बापट यांच्याबद्दल इंटरनेटवरही फारशी माहिती सापडत नाही. त्यामुळेच त्यांचं शिक्षण, नोकरी याबद्दल जाणून घेऊयात...
विद्यानंद बापट हे मूळचे रत्नागिरीचे आहेत. रत्नागिरीमध्येच त्यांचे बालपण आणि प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण झाले आहे. गेल्या सुमारे आठ वर्षांपासून ते पुण्यात स्थायिक झाले आहेत. ते सध्या पुण्यातील नारायण पेठ भागात राहतात. विद्यानंद हे 37 वर्षांचे आहेत.
विद्यानंद बापट एका खाजगी कंपनीत काम करत असून ते बीपीओ क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ते प्रामुख्याने 'वर्क फ्रॉम होम' म्हणजेच घरातून काम करतात.
विद्यानंद बापट यांचं मराठी ऐकून अनेकांना त्यांनी नक्कीच मराठी विषयामध्ये पदवी घेतली असेल किंवा किमान पीएचडी वगैरेपर्यंत शिक्षण घेतलं असेल असं वाटतं. काहींना तर ते ज्या पद्धतीची मराठी वापरतात ते पाहून मराठीतले शशी थरुर अशी पदवीही दिली आहे. काहींना विद्यानंद बापट यांनी मराठीच्या शिकवण्या घ्यावात असा सल्लाही दिला आहे.
विद्यानंद बापट यांच्या मराठीची चर्चा असतानाच त्यांच्या शिक्षणाबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून पदवी घेतली आहे. आता नक्कीच ते कला शाखेतील पदवीधर असतील असं त्यांची मराठी ऐकून वाटणं सहाजिक आहे. पण तसं नाहीये.
विद्यानंद बापट यांनी वाणिज्य शाखेची पदवी म्हणजेच बी. कॉमपर्यंतचे अर्थात बॅचलर्स ऑफ कॉमर्सची (वाणिज्य शाखेतून) पदवी घेतली आहे. काय वाटलं ना आश्चर्य? तुम्ही विचार तरी केला होता का मराठीवर प्रभुत्व असलेले विद्यानंद बापट हे कॉमर्सचे विद्यार्थी असतील.