पहिल्या चित्रपटात ओळख, दुसऱ्या चित्रपटात प्रेम; विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदानाने उरकला साखरपुडा, यादिवशी घेणार सातफेरे
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Engagement: दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात लोकप्रिय जोडपे, रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांनी गुपचूप साखरपुडा उरकला आहे.
Neha Choudhary | Oct 04, 2025, 11:46 AM IST
रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांनी 2018 मध्ये आलेल्या "गीता गोविंदम" या चित्रपटात पहिल्यांदा एकत्र काम केलं होतं. असं म्हटलं जातं की दोघे पहिल्यांदा दिग्दर्शक परशुराम यांच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटाच्या सेटवर भेटले होते. प्रेक्षकांना त्यांची केमिस्ट्री खूप आवडली. म्हणूनच फक्त ₹5 कोटीमध्ये बनवलेल्या या चित्रपटाने जगभरात ₹132 कोटी पेक्षा जास्त कमाई केली होती.
"गीता गोविंदम" च्या सेटवर रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा चांगले मित्र बनले. पण त्यांचा प्रेमप्रकरण त्यांच्या पुढच्या चित्रपट "डियर कॉम्रेड" च्या सेटवर फुलली असं म्हटलं जातं. भरत कम्मा दिग्दर्शित हा रोमँटिक अॅक्शन ड्रामा बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप झाला. पण, विजय आणि रश्मिका यांची जोडी हिट राहिली आणि त्यांची खऱ्या आयुष्यातील प्रेमकहाणी पण सुरु झाली असं म्हणतात.
रश्मिका आणि विजय यांनी कधीही उघडपणे त्यांच्या नात्याची कबुली दिली नाही. पण, त्यांच्या सार्वजनिक उपस्थिती आणि सोशल मीडिया पोस्टने सातत्याने याची पुष्टी केली आहे. त्यांनी त्यांच्या संबंधित सोशल मीडिया हँडलवर त्याच ठिकाणाहून सुट्टीतील फोटो शेअर केले आहेत आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये त्याची जवळीक दिसून आली. रश्मिकाने विजयच्या घरातील फोटो देखील अनेक वेळा शेअर केले आहेत. ती विजयच्या आई आणि भावासोबत चित्रपटांच्या प्रदर्शनातही दिसली होती.
जेव्हा त्यांच्या नात्याबद्दल विचारलं जायचं तेव्हा दोघांनीही नेहमीच म्हणायचे की ते फक्त चांगले मित्र आहेत. पण एकमेकांबद्दलची त्यांची समर्पण अनेक मुलाखतींमध्ये दिसून आली आहे. उदाहरणार्थ, जुलै 2025 मध्ये हिंदुस्तान टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीच्या रॅपिड फायर राउंड दरम्यान, जेव्हा रश्मिकाला वेगवेगळ्या सेलिब्रिटींची नावं आणि त्यांच्या गुणांबद्दल सांगितलं, तेव्हा तिने नागार्जुनची टाइमलेस औरा, धनुषची बहुमुखी प्रतिभा आणि अल्लू अर्जुनचा अतुलनीय स्वॅग हे कॉपी करण्याची कबुली दिली आहे.
रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या साखरपुड्याची बातमी अशा वेळी आली आहे जेव्हा त्यांचा तिसऱ्यांदा एकत्र चित्रपटात येणार आहे. हो, रिपोर्ट्सनुसार हे दोघे दिग्दर्शक राहुल सांकृत्यायन यांच्या आगामी चित्रपट 'व्हीडी14' मध्ये एकत्र दिसणार आहे. हा विजय देवरकोंडा यांच्या कारकिर्दीतील 14 वा चित्रपट आहे. पण अद्याप रिलीज तारीख जाहीर केलेली नाही.
