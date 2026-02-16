English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • तो बलात्कार, शाप अन्... टिपू सुलतानमुळे विजय माल्ल्यांच्या साम्राज्याची रया गेली; नेमका A To Z घटनाक्रम

तो बलात्कार, शाप अन्... टिपू सुलतानमुळे विजय माल्ल्यांच्या साम्राज्याची रया गेली; नेमका A To Z घटनाक्रम

Tipu Sultan Sword Curse: सध्या टिपू सुलतानसंदर्भातील वादावरुन राज्यातील राजकारण तापलेलं असतानाच आता एक अगदीच वेगळी माहिती समोर आली असून तिची जोरदार चर्चा आहे. नेमका हा प्रकार काय आणि त्याचा विजय माल्ल्यांशी काय संबंध ते पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Feb 16, 2026, 08:23 AM IST
एक निर्णय आणि फटका

टिपू सुलतानच्या एका शपाचा फटका प्रसिद्ध उद्योजक असलेल्या विजय माल्ल्यांना बसल्याचं तुम्हाला सांगितलं तर त्यावर तुमचा विश्वास बसणार नाही, पण जे सांगितलं तेच घडलं असं म्हणत विजय माल्ल्यांनी घेतलेला एक निर्णय आणि त्याचा त्यांना बसलेल्या फटक्याशी टिपूशी असलेलं कनेक्शन चांगलेच चर्चेत आहे. नेमका हा प्रकार काय समजून घेऊयात...

वाद रस्त्यावर पोहचला

काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टिपू सुलतान आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना केल्याने भारतीय जनता पार्टी आक्रमक झाली आहे. मालेगाव महापालिकेमधील टिपू सुलतानच्या फोटोवरुन सुरु झालेला वाद आता रस्त्यावर पोहचला असून या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आज 'सामना'मधून हर्षवर्धन सपकाळांबरोबरच भारतीय जनता पार्टीवरही निशाणा साधण्यात आला आहे. 

टिपूचं विजय मल्ल्या कनेक्शन

मात्र 'सामना'च्या अग्रलेखामध्ये टिपू सुलतान आणि छत्रपतींमधील फरक अधोरेखित करताना त्याला मिळालेल्या एका शापाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या शापाचं कनेक्शन भारतामधून पळून गेलेले उद्योजक विजय मल्ल्यांपर्यंत असल्याचं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे. नक्की हा शाप काय आणि याचा विजय मल्ल्यांशी काय संबंध पाहूयात...

जो कोणी टिपूच्या तलवारीला स्पर्श करेल त्याचे...

"टिपूने विधवा गायत्रीवर बलात्कार केला तेव्हा श्रीरंगपट्टणमच्या नरसिंहाचार्यांनी टिपूला शाप दिला होता. तो शाप काय होता, तर टिपूच्याच तलवारीने टिपूची आतडी बाहेर येतील आणि जो कोणी त्या तलवारीला स्पर्श करेल त्याचे वाईट होईल. टिपूला मारण्यासाठी त्याचीच तलवार वापरली गेली होती. म्हणजेच हा शाप खरा ठरला," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

माल्ल्यांच्या अधःपतनास सुरुवात

"विजय मल्ल्या यांनी लिलावात टिपूची तलवार विकत घेतली व त्यानंतर त्यांच्या अधःपतनास सुरुवात झाली. मल्ल्या यांना देश सोडून परागंदा व्हावे लागले. मल्ल्यांचे साम्राज्य लयास गेले. टिपूच्या बाबतीत नरसिंहाचार्यांनी केलेली भाकिते खरी ठरली. अमावास्येला टिपूचा मृत्यू होईल असे आचार्यांनी म्हटले होते, ते तसेच घडले," असा उल्लेखही अग्रलेखात आहे.

टिपूवर बलात्काराचा डाग

"छत्रपती शिवाजी महाराज हे गोब्राह्मणप्रतिपालक होते. ते लेकीसुनांचे संरक्षक होते. कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेस त्यांनी खणानारळाने ओटी भरून पाठवले. टिपूवर गायत्रीवरील बलात्काराचा डाग लागला. तो कधीच पुसला गेला नाही," असंही ठाकरेंच्या सेनेनं हर्षवर्धन सपकाळांनी केलेली दोन्ही व्यक्तींची तुलना चुकीची असल्याचं नमूद करत अग्रलेखात म्हटलं आहे.

कधी आणि कितीला विकत घेतलेली माल्यांनी ही तलवार?

2003 मध्ये, विजय मल्ल्या यांनी लंडनमधील एका लिलावात टिपू सुलतानची 'बेडचेंबर स्वॉर्ड' (शयनकक्षातील तलवार) सुमारे दीड कोटी रुपयांना विकत घेतली होती. त्याचा संदर्भ ठाकरेंच्या शिवसेनेनं सध्याच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर दिला आहे.

204 वर्ष कोणाकडे होती ही तलवार?

विजय मल्ल्या यांनी विकत घेतलेली टिपू सुलतानची ही तलवार 1799 मध्ये श्रीरंगपट्टणमच्या पतनानंतर मेजर जनरल डेव्हिड बेअर्ड यांना भेट म्हणून देण्यात आली होती. ही तलवार बेअर्ड कुटुंबकडे 204 वर्षे होती. 2 मार्च 2016 रोजी विजय माल्ल्या भारताबाहेर पळून गेल्याची नोंद आहे. याचा संबंध ठाकरेंच्या सेनेनं या शापाशी जोडला आहे.

...म्हणून टिपूच्या मानपानावरून ‘हिंदू विरुद्ध मुसलमान’ असे झगडे होतात!

"टिपू सुलतानने इंग्रजांना रोखण्यासाठी बलिदान केले असे काही इतिहासकारांचे आणि भाजपचेही ठाम मत आहे. त्यामुळे टिपू हा इंग्रजांबरोबरच्या लढाईतला पहिला स्वातंत्र्य सैनिक होता, असे इतिहासकार सांगतात. मात्र टिपूने हिंदूंच्या बाबतीत जबरदस्तीची धर्मांतरे घडवून आणली, मंदिरे पाडली, हिंदूंचा छळ केला, असेदेखील सांगितले जाते. त्यामुळे टिपूच्या मानपानावरून ‘हिंदू विरुद्ध मुसलमान’ असे झगडे नेहमीच झाले," असा उल्लेखही 'सामना'च्या अग्रलेखात आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

