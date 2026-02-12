Vijaya Ekadashi 2026 : विजय एकादशीचा दिवशी द्या जवळच्या व्यक्तींना द्या शुभेच्छा
भगवान विष्णूच्या पूजेसाठी एकादशीचे व्रत अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. दर महिन्यात दोन एकादशीचे व्रत असतात आणि वर्षात एकूण २४. फेब्रुवारी आणि फाल्गुनमध्ये पहिला एकादशीचा व्रत विजया एकादशी असतो. फाल्गुन महिन्याच्या कृष्ण पक्षात येणाऱ्या विजया एकादशीची नेमकी तारीख कोणती आहे? कोणत्या दिवशी व्रत करावे आणि ते कधी सोडावे? विधीपासून ते विधींपर्यंत त्याचे महत्त्व सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
