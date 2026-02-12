English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Vijaya Ekadashi 2026 : विजय एकादशीचा दिवशी द्या जवळच्या व्यक्तींना द्या शुभेच्छा

Vijaya Ekadashi 2026 : विजय एकादशीचा दिवशी द्या जवळच्या व्यक्तींना द्या शुभेच्छा

भगवान विष्णूच्या पूजेसाठी एकादशीचे व्रत अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. दर महिन्यात दोन एकादशीचे व्रत असतात आणि वर्षात एकूण २४. फेब्रुवारी आणि फाल्गुनमध्ये पहिला एकादशीचा व्रत विजया एकादशी असतो. फाल्गुन महिन्याच्या कृष्ण पक्षात येणाऱ्या विजया एकादशीची नेमकी तारीख कोणती आहे? कोणत्या दिवशी व्रत करावे आणि ते कधी सोडावे? विधीपासून ते विधींपर्यंत त्याचे महत्त्व सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

Dakshata Thasale | Feb 12, 2026, 09:53 PM IST
विजया एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा.

विजया एकादशीच्या शुभ मुहूर्तावर भगवान विष्णूचे आशीर्वाद तुमच्यावर असोत. हार्दिक शुभेच्छा!

भगवान विष्णूच्या कृपेने तुमच्या जीवनात सुख, शांती आणि समृद्धी येवो. विजया एकादशीच्या शुभेच्छा!

विजया एकादशीचे हे पवित्र व्रत तुमचे जीवन मंगलमय होवो. जय श्री हरी!" भगवान विष्णूचा आशीर्वाद तुमच्यावर सदैव राहो, हीच माझी इच्छा आहे. विजया एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

विजया ऋषिंनो, हे विजया श्रीमद्भगिंनो, तुमच्या सर्वांचा नाश करो देवाय नम: विजया एकादशी 2025 च्या हार्दिक शुभेच्छा. हार्दिक शुभेच्छा.

विजया ऋषिंनो, हे विजया श्रीमद्भगिंनो, तुमच्या सर्वांचा नाश करो देवाय नम: विजया एकादशी 2025 च्या हार्दिक शुभेच्छा. हार्दिक शुभेच्छा.

आपल्याला सतत धनसंपदा लाभत राहो. माता लक्ष्मी आपल्या घरी वास करो..विजया एकादशीच्या शुभेच्छा!

