Vikram gokhle Birthday:"कुणापुढे हात पसरावे लागले तर..." विक्रम गोखले तब्बल 7 वर्षांपासून सिनेसृष्टीपासून दूर होते आणि...

Vikram gokhle Birthday:विक्रम गोखले आज या जगात नसले तरी त्यांचा दर्जेदार अभिनय, त्यांचे चित्रपट आजही प्रेक्षकांच्या मनात जिवंत आहेत. एक वेळ अशी आलेली की त्यांनी तब्बल 7 वर्ष सिनेइंडस्ट्रीत पाय ठेवला नाही. याचं कारण खरंच धक्कादायक होतं.  

Oct 30, 2025, 11:47 AM IST
Vikram gokhle Birthday:दिग्गज अभिनेता मात्र 7 वर्षे सिनेसृष्टीतपासून दूर, म्हाणाले "त्यासाठी कोणाकडे हात पसरावे लागले तर..."

मराठी सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते विक्रम गोखले यांचा आजच्याच (30 ओक्टोंबर 1940) दिवशी 1940मध्ये महाराष्ट्रातील पुणे शररात झाला. त्यांनी मराठी सिनेसृष्टीत अनेक उत्तम  अभिनय केला असून ते आज जरी आपल्यात नसले तरी त्यांच्या आठवणी कायम प्रेक्षकांच्या मनात जाग्या राहतील. आज 30 ऑक्टोबर रोजी विक्रम गोखले यांचा वाढदिवस आहे. गोखलेंनी त्यांच्या आयुष्यात बरेच चढउतार पाहिले. त्यातील महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे तब्बल 7 वर्ष सिनेइंडस्ट्री सोडणं. काय होतं या मागचं धक्कादायक कारण, जाणून घ्या.  

हिंदी आणि मराठी सिनेसृष्टीचे सुप्रसिद्ध अभिनेते विक्रम गोखले यांनी टीव्ही मालिका असो किंवा चित्रपट थियेटर असो किंवा दशावतार नाटक सगळ्यांच पद्धतीत प्रभावशाली भूमिका साकारल्या. त्याचे वडिल चंद्रकांत गोखलेदेखील मराठी थियेटर आणि चित्रपाटातील नामांकित अभिनेते होते.  

दिवंगत अभिनेता विक्रम गोखले यांच्या प्रमुख चित्रपटांमध्ये स्वर्ग नरक, इंसाफ, अग्निपथ, खुदा गवाह, अधर्म, तड़ीपार, आंदोलन, हम दिल दे चुके सनम, भूल भूलैया, दे दना दन, बैंग बैंग, अय्यारी, हिचकी आणि मिशन मंगल सहित इतर आनेक चित्रपट आहेत. या सगळ्यांमध्ये त्यांनी बहुआयामी भूमिका अगदी चोख पद्धतीने साकारल्या.   

विक्रम गोखले यांनी सीरियल 'उड़ान', 'इंद्रधनुष', 'क्षितिज', 'संजीवनी', 'जीवन साथी', 'सिंहासन', 'मेरा नाम करेगी रोशन', शिव महापुराण आणि 'अवरोध: द सीज विदीन' (वेब सीरीज) मध्ये त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले. अभिनयासोबतचं विक्रम गोखले यांनी 2010 मध्ये 'अघात' या मराठी चित्रपटाचं निर्माण केलं.   

त्यांच्या मराठी चित्रपटांमध्ये 'दुष्काळ', 'आघात', 'अनुमती', 'नटसंम्राट', 'सुर लागू दे', 'आज झाले मुक्त मी'  आश्या दमदार चित्रपटांचां सामावेश आहे.  

विक्रम गोखलेंनी मध्यंतरी सिनेसृष्टीला राम राम ठोकला आणि शेती करण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबीत त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं. ते म्हणालेले की, "मी 7 वर्ष सिनेसृष्टीपासून दूर होतो. या काळात मी कोणाला फसवलं नाही. मी ज्याला ज्याला शब्द दिले ते मी पूर्ण करुनच गावी गेलेलो. सगळ्यांना मी दोन महिने आधी याबाबीत पुर्वसूचना दिलेली". विक्रम गोखले यांनी 6 मे 1982 ते 2 मार्च 1989 ही सात वर्ष सिनेसृष्टीचं तोंडदेखील पाहिलं नाही.  

पुढे गोखले म्हणाले "मी केलेल्या कामाचे पैसे जर मला वेळेत मिळाले नाही तसेच मला त्यासाठी कोणाकडे हात पसरावे लागले तर मग मला या इंडस्ट्रीत राहायचेच नाही. म्हणूनच मी सगळ्यांना सोडून निघून गेलो."  

"मला कलावंत किंवा कलेला वाहिलेला माणूस वगैरे जगण्यात काहीच रस नाही. मला माझ्या पोरांचा पोट भरायचं होतं आणि त्यासाठी जो योग्य निर्णय होता तो मी घेतला. कोणीही मला एक अशी व्यक्ती दाखवावी जी फुकट कितीही वर्ष काम करायला तयार होईल तेही एकही दमडी न घेता. ते खरंच शक्य आहे का?" (Photo Credits - Social Media)

