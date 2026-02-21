महाराष्ट्रातील 'या' गावात घराबाहेर गाड्या नाही तर होड्या पार्क केलेल्या असतात; गाव जिथे आहे त्या जिल्ह्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल
कोकणातील अतिश सुंदर आणि गर्दीपासून अलिप्त असलेलं छुपं बेट.
Vanita Kamble | Feb 21, 2026, 11:43 PM IST
Juve Island Ratnagiri : इटलीत एक सुंदर शहर जिथे रस्ते नाहीत तर इथले लोक वाहनांमधून नाही तर होडीने प्रवास करतात. आपल्या महाराष्ट्रातही असचं एक छोटसं गाव आहे. इथले लोक बोट किंवा होडीनेच प्रवास करतात. जिथे घराबाहेर बाईक किंवा कार नाही तर होड्या पार्क केलेल्या असतात. चारही बाजूने पाण्याने वेढलेले हे गाव कोकणातील एक छुपं बेट आहे. या सुंदर बेटाची सफर म्हणजे स्वर्गाची सफर असाच अनुभव येईल.
