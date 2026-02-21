English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • महाराष्ट्रातील या गावात घराबाहेर गाड्या नाही तर होड्या पार्क केलेल्या असतात; गाव जिथे आहे त्या जिल्ह्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

महाराष्ट्रातील 'या' गावात घराबाहेर गाड्या नाही तर होड्या पार्क केलेल्या असतात; गाव जिथे आहे त्या जिल्ह्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

कोकणातील अतिश सुंदर आणि गर्दीपासून अलिप्त असलेलं छुपं बेट.   

Vanita Kamble | Feb 21, 2026, 11:43 PM IST
Juve Island Ratnagiri : इटलीत एक सुंदर शहर जिथे रस्ते नाहीत तर इथले लोक वाहनांमधून नाही तर होडीने प्रवास करतात. आपल्या महाराष्ट्रातही असचं एक छोटसं गाव आहे.  इथले लोक बोट किंवा होडीनेच  प्रवास करतात.  जिथे घराबाहेर बाईक किंवा कार नाही तर होड्या पार्क केलेल्या असतात. चारही बाजूने पाण्याने वेढलेले हे गाव कोकणातील एक छुपं बेट आहे. या सुंदर बेटाची सफर म्हणजे स्वर्गाची सफर असाच अनुभव येईल.  

घराबाहेर किंवा वाहने पार्क केलेली आपण नेहमीच पाहतो. मात्र, महाराष्ट्रात एक असं गाव आहे जिथे घराबाहेर गाड्या नाही तर होड्या पार्क केलेल्या असतात; गाव जिथे आहे त्या जिल्ह्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल.   

 घराबाहेर जिथे होड्या पार्क केल्या जातात ते गाव पृथ्वीवरचा स्वर्ग समजल्या जाणाऱ्या कोकमात आहे. हे गाव  चारही बाजूने पाण्याने वेढलेले आहे. इथं घराबाहेर होड्या पार्क केलेल्या असतात. 

कोकणातील या छुप्या बेटाचे नाव आहे जुवे बेट.

जैतापूरजवळ धाऊलवल्लीजवळ हे जुवे बेट आहे. 

 रत्नागिरीतून राजापूर आणि मग जैतापूर असा बस प्रवास करावा लागतो. यानंतर मग जैतापूरहून होडी किंवा बोटीतून दुवे गावात पोहचता येते.  

पर्यटन दृष्ट्या या गावाचा मोठ्या प्रमाणात विकास झालेला नाही. यामुळे हे ठिकाण पर्यटकांपासून अलिप्त आहे.   

नारळी-पोफळीच्या बागा. मधोमध भुई... आणि चहुबाजूंनी निळेशार पाणी... या गावचे निसर्ग सौंदर्य मन मोहून टाकणारे आहे.   

राजापूरची अर्जुना नदी अर्धचंद्राकृती आकार जिथे घेत तिथेच हे सुंदर ठिकाण आहे.

चारही बाजूंनी समुद्रांनी वेढलेल्या या गावात जाण्यास होडीशिवाय पर्याय नाही.   

जैतापूर, बुरंबेवाडी व धाऊलवल्ली यांच्या मध्ये जैतापूर खाडीत जुवे हे गाव आहे.

या गावातील लोक मासेमारी, नारळच्या झाडाच्या झावळ्यांपासून झाडू बनवणे अळी पारंपारिक कामं करतात. 

फोटो सौजन्य -  Mukta Narvekar 

