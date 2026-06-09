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सलग दुसऱ्या दिवशी शाळा बंद; रस्त्यावर मोकाट फिरतंय हिंसक संकट, पाहून उडेल भंबेरी!

Written BySayali Patil
Published: Jun 09, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:58 PM IST

Viral News : अमुक एका कारणासाठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय प्रशासन घेतं तेव्हा ती कारणं फार महत्त्वाची, किंबहुना सामान्यांसह शालेय विद्यार्थ्यांच्या जीवनावरही परिणाम करणारी असतात. 

 

viral news Japan Black Bear hunt fear Utsunomiya city shuts schools second day1/8

नवं शैक्षणिक वर्ष

Viral News : मे महिन्याची सुट्टी संपून आता अनेक शाळांचं नवं शैक्षणिक वर्ष सुरू झालं आहे. पण, जगभरातील विविध देशांमध्ये शैक्षणिक वर्षाचं वेळापत्रकही तितकंच वेगळं असतं. सध्या मात्र अशाच एका देशातील शाळा एका भलत्याच कारणामुळं बंद ठेवल्या जात आहेत. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

viral news Japan Black Bear hunt fear Utsunomiya city shuts schools second day2/8

विषाणूचा संसर्ग नव्हे...

नैसर्गिक आपत्ती नव्हे, कोणत्या विषाणूचा संसर्ग नव्हे तर चक्क एका वन्यजीवामुळं हे संकट ओढावलं आहे. जगातील सर्वाधिक विकसित देशांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या जपानमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून भलतंच संकट रपाहायला मिळत आहे. ज्यामुळं जवळपास 94 शाळा सलग दुसऱ्या दिवशीसुद्धा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

viral news Japan Black Bear hunt fear Utsunomiya city shuts schools second day3/8

उत्सुनोमिया

उत्सुनोमिया शहरातील ही घटना असून, तिथं मागील काही दिवसांपासून एका भल्यामोठ्या अस्वलाची दहशत पाहायला मिळत आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

viral news Japan Black Bear hunt fear Utsunomiya city shuts schools second day4/8

अस्वल

दोन दिवसांत 12 वेळा हे अस्वल नागरिकांना दिसलं असून, त्यामुळं शहरातील माध्यमिक आणि प्राथमिक शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

viral news Japan Black Bear hunt fear Utsunomiya city shuts schools second day5/8

भलंमोठं अस्वल

रॉयटर्सच्या माहितीनुसार हे भलंमोठं अस्वल 100 किलो वजनी असून, स्थानिक प्रशासनानुसार युनिवर्सिटी कॅम्पसपासून 700 मीटर दूर हे अस्वल दिसलं. टोकियोपासून 100 किमी दूर असणाऱ्या या शहरात अस्वलामुळं नागरिक घराबाहेर पडणंसुद्धा टाळत आहेत. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

viral news Japan Black Bear hunt fear Utsunomiya city shuts schools second day6/8

अस्वलाकडून होणारे हल्ले

मागील काही दिवसांपासून जपानमध्ये अस्वलाकडून होणारे हल्ले ही अतिशय गंभीर बाब ठरत असून, देशातील अनेक शहरांमध्येसुद्धा हीच भीती पाहायला मिळत आहे. यासाठी सरकारनं एक विशेष पथक स्थापन केलं असून, सदर प्रकरणांवर काम करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

viral news Japan Black Bear hunt fear Utsunomiya city shuts schools second day7/8

238 नागरिक प्रभावित

जपानच्या पर्यावरण मंत्रालयानुसार 2025 या आर्थिक वर्षात अस्वलानं केलेल्या हल्ल्यामुळं 238 नागरिक प्रभावित झाले असून, 13 जणांचा मृत्यू ओढावला. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

viral news Japan Black Bear hunt fear Utsunomiya city shuts schools second day8/8

संवेदनशील वन्य प्रजाती

लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे आशियाई काळं अस्वल हे जगातील संवेदनशील वन्य प्रजातींपैकी एक असून, जपानमध्ये 2012 नंतर या अस्वलांच्या संख्येत तिपटीनं वाढ झाली आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

TAGS:
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