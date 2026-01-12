आमिर खानला त्याच्याच ऑफिसमधून बाहेर काढण्यात आलं; सुरक्षारक्षकांसोबत वाद, VIDEO तुफान व्हायरल

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Aamir Khan thrown out of his own office: बॉलिवूडचा मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमीर खानचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओत त्याच्या ऑफिसचे सुरक्षारक्षक त्याला ऑफिसातून बाहेर काढताना दिसत आहेत.   

Shivraj Yadav | Jan 12, 2026, 08:26 PM IST
1/8

Aamir Khan thrown out of his own office: बॉलिवूडचा मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खानचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओत त्याच्या ऑफिसचे सुरक्षारक्षक त्याला ऑफिसातून बाहेर काढताना दिसत आहेत. यामागील कारणंही तसंच आहे.   

2/8

आमिर खानला बाहेर काढण्यासाठी सुनील ग्रोव्हर जबाबदार ठरला आहे. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'च्या एपिसोडमध्ये सुनील ग्रोव्हरने आमिर खानची हुबेहूब नक्कल करून सर्वांची मनं जिंकली होती आणि तो व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, त्यानंतर सुनील ग्रोव्हर आणि आमिर खान आमनेसामने आले.   

3/8

आमिर खानच्या आगामी 'हॅपी पटेल' या चित्रपटाच्या एका प्रमोशनल व्हिडिओमध्ये, सुनील पुन्हा एकदा आमिरची नक्कल करताना दिसत आहे. पण यावेळी, तो वीर दास आणि इतरांना मूर्ख बनवतो आणि गंमतीशीरपणे आमिरलाच त्याच्या स्वतःच्या ऑफिसमधून बाहेर काढायला लावतो.  

4/8

क्लिपची सुरुवात वीर दास आमिर खानच्या ऑफिसमध्ये प्रवेश करण्याने होते. आतमध्ये सुनील ग्रोव्हर आमिरच्या कपड्यांमध्ये आणि त्याच्याच भूमिकेत बसलेला दिसतो. वीर गोंधळलेला दिसतो आणि सुरुवातीला तो खरोखर आमिर आहे की नाही याबद्दल त्याला शंका येते. पण सुनील त्याला सुनील यशस्वीपणे पटवतो आणि वीरचा विश्वास जिंकतो.   

5/8

सुनील लगेचच आमिरच्या भूमिकेत वीरचे स्वागत करतो आणि 'हॅपी पटेल' या चित्रपटाचे कौतुक करतो, जो वीरचा दिग्दर्शक म्हणून पहिला चित्रपट आहे आणि त्यात त्याने एक महत्त्वाची भूमिकाही साकारली आहे. सुनील वीरला म्हणतो, “मला तुझा खूप अभिमान आहे. काय चित्रपट बनवला आहेस.”  

6/8

सुनील, आमिर असल्याची बतावणी करत, वीरला एक बोनस चेक देतो आणि त्याला चित्रपटाचा सिक्वेल बनवण्यासाठी प्रोत्साहित करतो. तो म्हणतो, “हा माझा अनुभव आहे. जर हा चित्रपट सुपरहिट झाला नाही, तर माझं नाव आमिर खान नाही. याला ऑस्कर मिळेल. सिक्वेलचा चेक घे.” थोड्याच वेळात, खरा आमिर खान फ्रेममध्ये येतो, सुनीलला आपली नक्कल करताना पाहून तो संतापून विचारतो, “हा कोण आहे?”. तसंच आपल्याल ओळखू न शकल्याने कानाखाली मारण्याची धमकी देतो. त्यानंतर सुनील आमिरकडे वळून विचारतो, “आपण कोण आहात?”  

7/8

मग वीर आमिरकडे बोट दाखवून म्हणतो, “हा सुनील ग्रोव्हर आहे.” यामुळे आमिरला खूप राग येतो आणि तो लगेच सुरक्षा रक्षकांना बोलावतो. तथापि, सुरक्षा रक्षकांनाही खोट्या आमिरकडून चेक मिळतात, ते गोंधळल्यासारखे वागतात आणि सुनील ग्रोव्हरऐवजी आमिर खानलाच खेचून नेतात आणि ऑफिसमधून बाहेर काढतात.   

8/8

सुनीलची मिमिक्री व्हायरल झाल्यानंतर, आमिरने कौतुक केलं होते. 'बॉलिवूड हंगामा'ला दिलेल्या मुलाखतीत आमिर म्हणाला, “मी याला मिमिक्री म्हणणार नाही. ते इतकं अस्सल होतं की, मला असं वाटलं की मी स्वतःलाच पाहत आहे. मी एक छोटी क्लिप पाहिली, आणि आता मी संपूर्ण एपिसोड पाहणार आहे.” “मी जे पाहिलं ते अमूल्य होतं. मी इतका हसत होतो की माझा श्वास कोंडला होता! त्यात अजिबात कोणताही द्वेष नव्हता. मीच सर्वात जास्त हसलो असेन,” अशी प्रतिक्रिया त्याने दिली होती.   

