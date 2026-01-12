आमिर खानला त्याच्याच ऑफिसमधून बाहेर काढण्यात आलं; सुरक्षारक्षकांसोबत वाद, VIDEO तुफान व्हायरल
Aamir Khan thrown out of his own office: बॉलिवूडचा मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमीर खानचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओत त्याच्या ऑफिसचे सुरक्षारक्षक त्याला ऑफिसातून बाहेर काढताना दिसत आहेत.
Shivraj Yadav | Jan 12, 2026, 08:26 PM IST
क्लिपची सुरुवात वीर दास आमिर खानच्या ऑफिसमध्ये प्रवेश करण्याने होते. आतमध्ये सुनील ग्रोव्हर आमिरच्या कपड्यांमध्ये आणि त्याच्याच भूमिकेत बसलेला दिसतो. वीर गोंधळलेला दिसतो आणि सुरुवातीला तो खरोखर आमिर आहे की नाही याबद्दल त्याला शंका येते. पण सुनील त्याला सुनील यशस्वीपणे पटवतो आणि वीरचा विश्वास जिंकतो.
सुनील, आमिर असल्याची बतावणी करत, वीरला एक बोनस चेक देतो आणि त्याला चित्रपटाचा सिक्वेल बनवण्यासाठी प्रोत्साहित करतो. तो म्हणतो, “हा माझा अनुभव आहे. जर हा चित्रपट सुपरहिट झाला नाही, तर माझं नाव आमिर खान नाही. याला ऑस्कर मिळेल. सिक्वेलचा चेक घे.” थोड्याच वेळात, खरा आमिर खान फ्रेममध्ये येतो, सुनीलला आपली नक्कल करताना पाहून तो संतापून विचारतो, “हा कोण आहे?”. तसंच आपल्याल ओळखू न शकल्याने कानाखाली मारण्याची धमकी देतो. त्यानंतर सुनील आमिरकडे वळून विचारतो, “आपण कोण आहात?”
