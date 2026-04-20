  • 8 पदरी रस्त्यावरून महागडा प्रवास! 4 तासांची वेळ 90 मिनिटांवर; पण 1000 रुपयांचा टोल कोणाला परवडणार?

8 पदरी रस्त्यावरून महागडा प्रवास! 4 तासांची वेळ 90 मिनिटांवर; पण 1000 रुपयांचा टोल कोणाला परवडणार?

Virar Alibag 8 lane Multimodal Corridor Toll Tax : गेल्या काही वर्षांमध्ये रस्ते प्रकल्पांमध्येसुद्धा नवनवीन संकल्पना राबवण्यात आल्याचं पाहायला मिळालं. यास जोड मिळाली ती म्हणजे तंत्रज्ञानाची.   

Sayali Patil | Apr 20, 2026, 12:48 PM IST
नवनवीन तंत्रज्ञान

Virar Alibaug Multimodal Corridor Toll tax price latest update

Virar Alibag 8 lane Multimodal Corridor Toll Tax : देशभरात, समुद्रावरून दोन शहरांना जोडणारा सागरी सेतू असो किंवा मग प्रचंड लांबीचा भुयारी मार्ग असो. रस्तेनिर्मितीमध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या बळावर अनेक असाध्य गोष्टीसुद्धा साध्य केली जात आहेत. त्यातच आता भर पडत आहे ती म्हणजे विरार अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोअरची. (छाया सौजन्य- AI)  

MMRDA

मुंबई महानगराच्या उत्तर आणि दक्षिण क्षेत्रांना जोडण्यासाठी म्हणून MMRDA कडून ही योजना आखण्यात आली असून, प्रत्यक्षात हा प्रकल्प उभा राहिल्यानंतर 4 तासांचा प्रवास 90 मिनिटांवर येऊ शकतो. ज्यामध्ये 126 किमी लांबीच्या कॉरिओअरमध्ये रस्ता आणि मेट्रो अशा मार्गिका एकाच प्रकल्पाअंतर्गत असतील. (छाया सौजन्य- AI)  

निधी मंजूर

महाराष्ट्र राज्य शासनानं या मार्गिकेसाठी 31793 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे यामध्ये प्रतिकिमी 3 हजार कोटी इतका खर्च अपेक्षित असल्यामुळं या महामार्गावर दुरूस्ती आणि देखभालीसाठी 40 वर्षांच्या टोसवसुलीचं कंत्राट देण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये हलक्या वाहनांना (जीप/ कार) साधारण 765 ते 1000 रुपयांचा टोल भरावा लागू शकतो. (छाया सौजन्य- AI)  

कॉरिडोर

प्रवासातील वेळ या कॉरिडोरमुळं नक्कीच वाचणार असला तरीही 765 ते 1000 रुपयांचा टोल मात्र नागरिकांच्या खिशाला कात्री लावू शकतो असंच स्पष्ट होत आहे. मुंबईतील अवजड वाहतूक शहराबाहेरून जेएनपीटी बंदराकडे नेण्यासाठी विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडोरची तयारी केली जात आहे. (छाया सौजन्य- AI)  

राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडणार नाही

ज्यामध्ये BOT तत्त्वावर बांधण्यात येणाऱ्या रस्त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडणार नाही असं सांगण्यात येत असलं तरीही रस्त्याच्या निर्मितीसाठीचा खर्च हा टोलवसुलीतून आकारला जाणार असल्याचं चित्र आहे. (छाया सौजन्य- AI)  

टोलचा भार

आर्थिक भार येणार नसला तरीही पुढच्या 40 वर्षांसाठी हलक्या वाहनधारक आणि वाहनचालकांना मात्र 765 रुपयांच्या टोलचा भार सोसावा लागणार आहे, ज्यामुळं हा टोलचा मुद्दा चर्चेता विषय ठरत आहे. (छाया सौजन्य- AI)  

विरार ते अलिबाग

विरार ते अलिबागदरम्यान होणारा हा कोरिडोअर मुंबईतील अवजड वाहतुकीला शहराबाहेरूनच जेएनपीटी बंदराकडे नेईल. ज्यामुळं मुंबई, नवी मुंबई, ठाण्यातील अवजड वाहनांची कोंडी कमी होईल असा मानस आहे. हा राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, जेएनपीटी, मुंबई दिल्ली एक्स्प्रेस वे आणि वडोदरा मुंबईला जोडला जाईल. या मार्गावरून थेट दक्षिण मुंबईपर्यंतचा प्रवाससुग्धा करता येईल. (छाया सौजन्य- AI)  

बहुउद्देशीय मार्गिका

ही वाट एक बहुउद्देशीय मार्गिका असेल. सोप्या शब्दांत सांगावं तर, या दोन मार्गिकांमध्ये असणाऱ्या प्रशस्त मोकळ्या जागेतून मेट्रो रेल्वे मार्गाचं नियोजन करण्यात आलं आहे. त्यामुळं तयार झाल्यावर हा प्रकल्प नेमका कसा दिसतो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. (छाया सौजन्य- AI  

