8 पदरी रस्त्यावरून महागडा प्रवास! 4 तासांची वेळ 90 मिनिटांवर; पण 1000 रुपयांचा टोल कोणाला परवडणार?
Virar Alibag 8 lane Multimodal Corridor Toll Tax : गेल्या काही वर्षांमध्ये रस्ते प्रकल्पांमध्येसुद्धा नवनवीन संकल्पना राबवण्यात आल्याचं पाहायला मिळालं. यास जोड मिळाली ती म्हणजे तंत्रज्ञानाची.
Sayali Patil | Apr 20, 2026, 12:48 PM IST
नवनवीन तंत्रज्ञान
Virar Alibag 8 lane Multimodal Corridor Toll Tax : देशभरात, समुद्रावरून दोन शहरांना जोडणारा सागरी सेतू असो किंवा मग प्रचंड लांबीचा भुयारी मार्ग असो. रस्तेनिर्मितीमध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या बळावर अनेक असाध्य गोष्टीसुद्धा साध्य केली जात आहेत. त्यातच आता भर पडत आहे ती म्हणजे विरार अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोअरची. (छाया सौजन्य- AI)
MMRDA
मुंबई महानगराच्या उत्तर आणि दक्षिण क्षेत्रांना जोडण्यासाठी म्हणून MMRDA कडून ही योजना आखण्यात आली असून, प्रत्यक्षात हा प्रकल्प उभा राहिल्यानंतर 4 तासांचा प्रवास 90 मिनिटांवर येऊ शकतो. ज्यामध्ये 126 किमी लांबीच्या कॉरिओअरमध्ये रस्ता आणि मेट्रो अशा मार्गिका एकाच प्रकल्पाअंतर्गत असतील. (छाया सौजन्य- AI)
निधी मंजूर
महाराष्ट्र राज्य शासनानं या मार्गिकेसाठी 31793 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे यामध्ये प्रतिकिमी 3 हजार कोटी इतका खर्च अपेक्षित असल्यामुळं या महामार्गावर दुरूस्ती आणि देखभालीसाठी 40 वर्षांच्या टोसवसुलीचं कंत्राट देण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये हलक्या वाहनांना (जीप/ कार) साधारण 765 ते 1000 रुपयांचा टोल भरावा लागू शकतो. (छाया सौजन्य- AI)
कॉरिडोर
राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडणार नाही
टोलचा भार
