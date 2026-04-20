Virat - Anushka Vrindavan : पाच महिन्यात तिसऱ्यांदा विराट - अनुष्का पोहोचले वृंदावनला! घेतले प्रेमानंद महाराजांचे दर्शन

Virat  - Anushka : विराट कोहली हा सध्या आयपीएल 2026 खेळण्यात व्यस्त आहे, भारताचे किंवा देशांतर्गत सामने नसल्यावर विराट कोहली आणि त्याचा परिवार हा इंग्लंडला राहतो. सध्या मागील काही दिवसांपासून आयपीएल सुरु असल्यामुळे तो भारतामध्ये परिवारासोबत आहे.   

Shubhangi Mere | Apr 20, 2026, 07:03 PM IST
सुरु असलेल्या आयपीएल 2026 मध्ये विराट कोहली दमदार फार्ममध्ये पाहायला मिळाला आहे. त्याने आतापर्यत चांगली कामगिरी केली आहे. आयपीएल सुरू असतानाच, किंग कोहलीने अक्षय तृतीयेला पत्नी अनुष्कासोबत वृंदावनमधील प्रेमानंदजी महाराजांच्या आश्रमाला भेट दिली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

कोहलीच्या एका फॅन पेजने कोहली आणि त्याची पत्नी अनुष्काचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यावेळी दोघांनी प्रेमानंदजी महाराजांच्या श्रीहित राधा केली कुंज आश्रमाला भेट देऊन आध्यात्मिक मार्गदर्शन घेतले. विराट आणि अनुष्का यांनी प्रेमानंदजी महाराजांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी वृंदावन येथील 'श्री हित राधा केली कुंज' आश्रमाला भेट दिली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

प्रेमानंद महाराजांना भेटल्यानंतर आता कोहलीच्या  गळ्यात तुळशीचा हार घातलेला दिसत आहे, तर अनुष्का शर्मा एका साध्या पांढऱ्या सूटमध्ये खूपच सुंदर दिसत होती. विराट आणि अनुष्का यांनी अक्षय तृतीयेच्या विशेष प्रसंगी एका कार्यक्रमाला हजेरी लावली आणि भक्तिभावाने आशीर्वाद घेतले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाविरुद्ध आरसीबीच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. यावेळी विराट कोहलीने दिल्लीविरुद्ध फक्त 19 धावा केल्या. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर संघाचा पुढील सामना 24 एप्रिल रोजी गुजरात टायटन्स विरुद्ध होणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

मागील काही वर्षामध्ये विराट आणि अनुष्काच्या जीवनामध्ये अध्यात्माचा प्रभाव वाढतच चालला आहे. पाच महिन्यांमध्ये या दोघांची ही त्यांची वृंदावनला तिसरी भेट होती. यापूर्वी, 2026 मध्ये, मुलगा अकायच्या वाढदिवसानंतर आशीर्वाद घेण्यासाठी त्यांनी वृंदावनला भेट दिली होती. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

दोघेही नेहमीच मनोभावाने प्रेमानंदजी महाराज यांना भेटायला गेले आहेत, त्याचबरोबर प्रेमानंदजी महाराज यांना भेटताना बऱ्याचदा विराट कोहलीची पत्नी अनुष्का ही भावूक देखील होताना दिसली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया  

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना 60% की 72% महागाई भत्ता? मोठी अपडेट समोर!

Raja Shivaji : &#039;मराठे मातीत गाडले जात नाहीत, मराठे मातीत पेरले जातात&#039;, &#039;राजा शिवाजी&#039; सिनेमाचे 10 भिडणारे डायलॉग, स्वराज्याचा रोमांच उभा समोर राहिल

LPG Cylinder: एलपीजी सिलेंडरची डिलिव्हरी घेताना &#039;या&#039; 3 गोष्टी लक्षात ठेवा, नाहीतर होईल नुकसान

ट्रेन सुटली तर काय करायचं? दुसऱ्या ट्रेनमध्ये त्याच तिकिटावर करू शकतो प्रवास? पाहा रेल्वेचा नियम

