विराट IPL 2026 मधून बाहेर पडला? RCB ला म्हणाला, 'माझ्याशिवाय...'; चाहत्यांमध्ये खळबळ
Virat Kohli IPL 2026: विराट कोहलीसंदर्भात एक हादरवून टाकणारी बातमी समोर आली असून यामुळे चाहत्यांना धक्का बसलाय. नेमकं घडलंय काय जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Oct 13, 2025, 12:41 PM IST
विराट निवृत्त होतोय? आता कायमचा...
चाहत्यांना आश्चर्यचा धक्का
त्यासाठी विराटने दिलेला नकार खळबळजनक
करार रिन्यू करणार होता
भविष्यातील योजना आखताना...
आरसीबीशी असलेले नाते खूप खास
एकाच वेळी होणार निवृत्त
कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती
