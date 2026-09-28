55 वं वनडे शतक आणि 8 आंतरराष्ट्रीय रेकॉर्डस्, तरीही विराट कोहलीला का नाही मिळाला 'प्लेअर ऑफ द मॅच पुरस्कार'?

Virat Kohli Century IND VS WI : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात सुरु असलेल्या वनडे सीरिजचा पहिला सामना 27 सप्टेंबर रोजी तिरुअनंतपुरम येथे खेळवला गेला. यावेळी भारताचा स्टार क्रिकेटर विराट कोहलीने नाबाद 139 धावांची खेळी करून 8 रिकॉर्डस नावे केले. कोहलीच्या या जबरदस्त खेळीमुळे भारताच्या इनिंगमधील 50 बॉल शिल्लक असतानाच्या आधीच भारताने सामना जिंकला. मात्र एवढं असताना सुद्धा प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार हा विराट कोहलीला नाही तर कुलदीप यादवला मिळाला ज्याने वेस्ट इंडिजचे 4 विकेट घेतले होते.
विराट कोहलीने वनडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहासात सर्वात जलद 15,000 धावा केल्या. एवढ्या धावा करणारा तो जगातील सर्वात पहिला फलंदाज ठरला. त्याने 303 इनिंगमध्ये ही कामगिरी केली. त्याच्या वेगवान कामगिरीचा आणि सातत्याचा अंदाज यावरून येतो की, जगातील इतर कोणत्याही फलंदाजाला इतक्या कमी डावांमध्ये हा टप्पा गाठता आलेला नाही. 50 ओव्हरच्या प्रकारातील विराटचे वर्चस्व आणि त्याचा दर्जा या विक्रमातून दिसून येतो.
लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये शतकांचं अर्धशतक पूर्ण करणं हीच मोठी उपलब्धी ठरते. मात्र विराट कोहलीने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये आपलं 60 वं शतक ठोकून ऑल-टाइम रिकॉर्डची बरोबरी केली.
वेस्टइंडिज क्रिकेट संघाच्या विरुद्ध विराट कोहलीची बॅट नेहमीच जबरदस्त चालली. या सामन्यात त्याने कॅरिबियन संघाविरुद्ध आपले 13 वं आंतरराष्ट्रीय शतक ठोकलं. या शतकासह त्याने दिग्गज भारतीय फलंदाज सुनील गावस्कर यांच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. गावस्कर यांनी यापूर्वी वेस्ट इंडीजविरुद्ध सर्वाधिक 13 आंतरराष्ट्रीय शतके करण्याचा विक्रम प्रस्थापित केला होता. वेस्ट इंडीजविरुद्धची विराटची ही खेळी त्याचे वर्चस्व अधोरेखित करते.
वनडे क्रिकेटच्या फॉरमॅटमध्ये विराट कोहलीच्या नावावर सर्वाधिक शतक बनवण्याचा रेकॉर्ड आहे. आपला विक्रम अधिक भक्कम करत त्यांनी एकदिवसीय क्रिकेटमधील आपले 55 वं शतक झळकावले.
विराट कोहलीच्या या शतकासह त्याच्या नावावर अजून एक रेकॉर्ड नोंदवला गेलाय. विराट कोहली हा जगातील असा पहिला फलंदाज बनला आहे ज्याने आंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेटमध्ये दोन वेगवेगळ्या (श्रीलंका आणि वेस्ट इंडीज) संघाविरुद्ध 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त शतक ठोकले आहेत.
भारतीय मैदानात खेळत असताना विराट कोहली नेहमी चांगली कामगिरी करतो. या सामन्यात शतक झळकावून विराटने भारतीय भूमीवर आपले 42 वे आंतरराष्ट्रीय शतक पूर्ण केले. या ऐतिहासिक टप्प्यावर पोहोचून त्याने भारतात सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय 42 शतके ठोकण्याच्या सचिन तेंडुलकरच्या रेकॉर्डशी बरोबरी केली आहे.
विराट कोहलीने रविवारी मैदानात पाऊल ठेवताय विक्रम केला. तो वेस्ट इंडिजविरुद्ध सर्वाधिक वनडे सामने खेळणारा भारतीय खेळाडू आहे. कॅरिबियन संघाविरुद्धचा हा त्याचा 44 वा वनडे सामना होता.
भारताच्या भूमीवर विराट कोहलीने झळकावलेले हे 28 वे वनडे शतक होते. या प्रकारच्या इतिहासात कोणत्याही खेळाडूने आपल्या देशात सर्वाधिक वनडे शतकं ठोकण्याचा हा विक्रम आहे.