सामन्यापूर्वी रिलॅक्स होण्यासाठी विराट कोहली पाहतो 'हा' फ्लॉप पिक्चर? स्वत: दिग्दर्शकाचाच दावा

Virat Kohli watches flop Dhol Movie: या दिगज्ज दिग्दर्शकाचे  विनोदी चित्रपट खूपच लोकप्रिय आहेत. त्यांनी अलीकडेच सांगितले की भारतीय क्रिकेटपटू विराट कोहली प्रत्येक सामन्यापूर्वी त्याचे चित्रपट पाहतो. विराटचा आवडता चित्रपट कोणता आहे हे सुद्धा सांगितले...  

Tejashree Gaikwad | Mar 14, 2026, 01:22 PM IST
दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांची मोठी भूमिका

2000 च्या दशकात बॉलिवूडमध्ये अनेक गाजलेल्या कॉमेडी चित्रपटांची निर्मिती झाली. या चित्रपटांमध्ये दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांची मोठी भूमिका होती. हेरा फेरी, हंगामा, हुलचूल, भागम भाग, गरम मसाला आणि भूल भुलैया यांसारख्या चित्रपटांनी प्रेक्षकांना खळखळून हसवले. मात्र त्यांच्या काही चित्रपटांना बॉक्स ऑफिसवर अपेक्षित यश मिळाले नाही. ते फ्लॉप ठरले. अशाच एका चित्रपटाबाबत प्रियदर्शन यांनी अलीकडेच एक आश्चर्यकारक दावा केला आहे.

विराट कोहलीबद्दल दावा

त्याचा हा दावा व्हायरल झाला असून हा दावा विराट कोहलीबद्दल आहे. विराट कोहली प्रत्येक सामन्यापूर्वी कोणता चित्रपट पाहतो याबद्दल त्यांनी सांगितलं आहे. 

विराट कोहली सामन्यापूर्वी कोणता चित्रपट पाहतो?

एका मुलाखतीत प्रियदर्शन यांनी सांगितले की भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली सामना खेळण्यापूर्वी रिलॅक्स होण्यासाठी त्यांचा ढोल हा चित्रपट पाहतो. त्यांच्या मते, खेळापूर्वी ताण कमी करण्यासाठी आणि मन हलके करण्यासाठी हा चित्रपट कोहली पाहत असल्याचे त्यांनी संगीतले. 

गंभीर विषयांवरील चित्रपट बनवायला जास्त आवडते

प्रियदर्शन यांनी मुलाखतीत आपल्या कामाबद्दल बोलताना सांगितले की आता त्यांना गंभीर विषयांवरील चित्रपट बनवायला जास्त आवडते. “कॉमेडी चित्रपट बनवणे आता मला फारसे आवडत नाही. अनेकदा ते माझ्याकडून जबरदस्तीने बनवून घेतले जातात. मी आधी केलेल्या गोष्टी पुन्हा पुन्हा करायच्या नाहीत. कदाचित अजून एक कॉमेडी चित्रपट बनवेन आणि मग थांबेन,” असे ते म्हणाले.  

‘ढोल’ आणि ‘खट्टा मीठा’बाबतही प्रतिक्रिया

प्रियदर्शन यांनी आपल्या फ्लॉप ठरलेल्या खट्टा मीठा आणि ढोल या चित्रपटांबद्दलही मत व्यक्त केले. त्यांनी सांगितले की हे दोन्ही चित्रपट त्यांना वैयक्तिकरित्या खूप आवडतात. मात्र थिएटरमध्ये त्यांना फारसे यश मिळाले नाही. ओटीटी प्लॅटफॉर्ममुळे आता हे चित्रपट पुन्हा लोकप्रिय होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हा चित्रपट खूप चालेल

त्यांनी सांगितले, “मी ढोल बनवताना मला वाटले होते की हा चित्रपट खूप चालेल. आता मात्र लोक मला सांगतात की ते हा चित्रपट पुन्हा पुन्हा पाहतात. विराट कोहलीसारखे लोक सामना खेळण्यापूर्वी हा चित्रपट पाहतात आणि त्यातील डायलॉग्सही एकमेकांनाशी बोलताना वापरतात, हे ऐकून मला आनंद होतो.”

विराटने सार्वजनिकरित्या दिली कबुली?

विराट कोहलीने मात्र सार्वजनिकरित्या अशी कोणतीही गोष्ट सांगितलेली नाही. तरीही कोहली आणि प्रियदर्शन यांच्यात आधी काम झाले आहे. प्रियदर्शन यांनी एकदा रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू संघासाठी जाहिरात चित्रित केली होती. त्या जाहिरातीत विराट कोहलीसोबत ख्रिस गेल आणि शेन वॉटसन देखील दिसले होते.

16 वर्षांनंतर अक्षय कुमारसोबत पुनरागमन

दरम्यान, प्रियदर्शन सध्या त्यांच्या आगामी भूत बंगला या चित्रपटामुळे चर्चेत आहेत. या चित्रपटातून ते जवळपास 16 वर्षांनंतर अभिनेता अक्षय कुमार सोबत पुन्हा काम करत आहेत. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये या प्रोजेक्टबद्दल मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे

शुभमन गिलने टीम इंडियाच्या फोटोमधून संजू सॅमसनला एडिट केलं? पोस्टवरून मोठा वाद, चाहत्यांमध्ये संताप

