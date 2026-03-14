सामन्यापूर्वी रिलॅक्स होण्यासाठी विराट कोहली पाहतो 'हा' फ्लॉप पिक्चर? स्वत: दिग्दर्शकाचाच दावा
Virat Kohli watches flop Dhol Movie: या दिगज्ज दिग्दर्शकाचे विनोदी चित्रपट खूपच लोकप्रिय आहेत. त्यांनी अलीकडेच सांगितले की भारतीय क्रिकेटपटू विराट कोहली प्रत्येक सामन्यापूर्वी त्याचे चित्रपट पाहतो. विराटचा आवडता चित्रपट कोणता आहे हे सुद्धा सांगितले...
Tejashree Gaikwad | Mar 14, 2026, 01:22 PM IST
दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांची मोठी भूमिका
2000 च्या दशकात बॉलिवूडमध्ये अनेक गाजलेल्या कॉमेडी चित्रपटांची निर्मिती झाली. या चित्रपटांमध्ये दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांची मोठी भूमिका होती. हेरा फेरी, हंगामा, हुलचूल, भागम भाग, गरम मसाला आणि भूल भुलैया यांसारख्या चित्रपटांनी प्रेक्षकांना खळखळून हसवले. मात्र त्यांच्या काही चित्रपटांना बॉक्स ऑफिसवर अपेक्षित यश मिळाले नाही. ते फ्लॉप ठरले. अशाच एका चित्रपटाबाबत प्रियदर्शन यांनी अलीकडेच एक आश्चर्यकारक दावा केला आहे.
विराट कोहलीबद्दल दावा
विराट कोहली सामन्यापूर्वी कोणता चित्रपट पाहतो?
गंभीर विषयांवरील चित्रपट बनवायला जास्त आवडते
प्रियदर्शन यांनी मुलाखतीत आपल्या कामाबद्दल बोलताना सांगितले की आता त्यांना गंभीर विषयांवरील चित्रपट बनवायला जास्त आवडते. “कॉमेडी चित्रपट बनवणे आता मला फारसे आवडत नाही. अनेकदा ते माझ्याकडून जबरदस्तीने बनवून घेतले जातात. मी आधी केलेल्या गोष्टी पुन्हा पुन्हा करायच्या नाहीत. कदाचित अजून एक कॉमेडी चित्रपट बनवेन आणि मग थांबेन,” असे ते म्हणाले.
‘ढोल’ आणि ‘खट्टा मीठा’बाबतही प्रतिक्रिया
हा चित्रपट खूप चालेल
