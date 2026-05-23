Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /Virat Kohli : विराट कोहलीने केला वर्ल्ड रेकॉर्ड, टी20 क्रिकेटमध्ये अशी कामगिरी करणारा जगातील पहिला फलंदाज

Virat Kohli : विराट कोहलीने केला वर्ल्ड रेकॉर्ड, टी20 क्रिकेटमध्ये अशी कामगिरी करणारा जगातील पहिला फलंदाज

Written ByPooja Pawar Updated byPooja Pawar
Published: May 23, 2026, 09:28 AM IST|Updated: May 23, 2026, 11:07 AM IST

Virat Kohli World Record : भारताचा स्टार फलंदाज आणि आयपीएलमध्ये आरसीबीकडून खेळणाऱ्या विराट कोहलीने टी20 फॉरमॅटमध्ये एक असा रेकॉर्ड केलाय जो कोणत्याही क्रिकेटरला सहज मोडणं जवळपास अशक्य आहे. विराट कोहली हा टी20 फॉर्मेटमध्ये सर्वात जास्तवेळा 50 किंवा त्याहून अधिक धावांची पार्टनरशिप करणारा फलंदाज ठरला आहे. 

 

virat kohli record 1/8

विराट कोहलीने रेकॉर्ड केला नावावर :

आयपीएल 2026 मध्ये 67 वा सामना शुक्रवारी सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात पार पडला. राजीव गांधी स्टेडियमवर पार पडलेल्या या सामन्यात आरसीबीचा 55 धावांनी पराभव झाला. मात्र फलंदाज विराट कोहलीने एक वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर करून आपली प्रतिभा पुन्हा एकदा सिद्ध केली. (photo credit - social media)

 

Virat Kohli2/8

रेकॉर्ड ब्रेक कामगिरी

शुक्रवारी झालेल्या सामन्यात विराट कोहलीच्या बॅटमधून मोठ्या धावा निघाल्या नाहीत परंतु तरीही त्याने रेकॉर्ड ब्रेक कामगिरी केली. विराट कोहलीने या सामन्यात 11 बॉलमध्ये 15 धावा केल्या. ज्यात 2 चौकार ठोकले. (photo credit - social media)

 

Virat Kohli 3/8

विराटने इंएलेक्स हेल्सला मागे सोडले :

विराट हा यानंतर टी20 फॉर्मेटमध्ये सर्वाधिकवेळा 50 किंवा त्याहून अधिक धावांची पार्टनरशिप करणारा फलंदाज ठरला. याबाबतीत विराटने इंग्लंडचा दिग्गज क्रिकेटर एलेक्स हेल्सला सुद्धा मागे सोडले आणि स्वतः नंबर 1 चा मुकूट नावावर केला. (photo credit - social media)

 

Virat Kohli4/8

लिस्टमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर कोण?

विराट कोहलीने टी20 करिअरमध्ये आतापर्यंत 211 वेळा 50 हून अधिक धावांच्या पार्टनरशिपचा भाग राहिला आहे. या लिस्टमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर एलेक्स हेल्स असून त्याने 210 अशा पार्टनरशिप केल्या आहेत. (photo credit - social media)

 

virat kohli 5/8

विराट केवळ वैयक्तिकरित्या धावाच करत नाही, तर...

या विक्रमावरून असे दिसून येते की, विराट कोहली केवळ वैयक्तिकरित्या धावाच करत नाही, तर क्रीजच्या दुसऱ्या टोकावरील फलंदाजासोबत धावा करून संघाला मजबूत स्थितीत आणण्यात आणि विजय मिळवून देण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावतो.(photo credit - social media)

 

Virat kohli 6/8

विराट कोहली आणि व्यंकटेश अय्यर पार्टनरशिप

सनरायजर्स हैदराबाद संघाने आरसीबीला विजयासाठी 256 धावांचे आव्हान दिले होते. हे आव्हान पूर्ण करताना विराट कोहली आणि व्यंकटेश अय्यर या दोघांनी  पहिल्या विकेटसाठी 60 धावांची पार्टनरशिप केली. यात सर्वात जास्त धावा या अय्यरच्या बॅटमधून आल्या. (photo credit - social media)

 

David Warner 7/8

डेविड वॉर्नरला मागे सोडलंय :

विराट कोहलीने टी20 फॉर्मेटमध्ये सर्वाधिकवेळा 50 किंवा त्याहून अधिक धावांची पार्टनरशिप करण्याबाबत ऑस्ट्रेलियाचा सलामी फलंदाज डेविड वॉर्नरला सुद्धा मागे सोडलंय. डेविड वॉर्नरने अशी कामगिरी टी 20 फॉरमॅटमध्ये 200 वेळा केलीये. त्यामुळे तो लिस्टमध्ये तिसऱ्या स्थानी आहे. (photo credit - social media)

 

Virat Kohli World record 8/8

लिस्टमध्ये पाकिस्तानचा फलंदाज बाबर आझम चौथ्या क्रमांकावर

 टी20 फॉर्मेटमध्ये सर्वाधिकवेळा 50 किंवा त्याहून अधिक धावांची पार्टनरशिप करण्याऱ्या फलंदाजांच्या लिस्टमध्ये पाकिस्तानचा फलंदाज बाबर आझम 196  वेळा अशी कामगिरी करण्यात लिस्टमध्ये चौथ्या तर ख्रिस गेल हा पाचव्या क्रमांकावर आहे. (photo credit - social media)

 

Tags:
IPL 2026
Cricket News
marathi news
Virat Kohli
RCB

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
चीनमध्ये भयानक दुर्घटना! कोळसा खाणीतील स्फोटात 82 ठार, 9 जण बेपत्ता

चीनमध्ये भयानक दुर्घटना! कोळसा खाणीतील स्फोटात 82 ठार, 9 जण बेपत्ता

china12 min ago
2

नातवाने आजीची गळा चिरून केली हत्या, डेबिट कार्डवरुन झालेल्या भांडणाने नातंच संपवलं

nagpur1 hr ago
3

इराणवर अमेरिका कोणत्याही क्षणी हल्ला करणार? व्हाईट हाऊसमध्ये वेगवान हालचाली,

US Iran War1 hr ago
4

कृणाल पांड्याचा बाउन्सर बॉल पाहून काव्या मारनला आला राग

krunal pandya2 hrs ago
5

नासाला मंगळ ग्रहावर दिसली रहस्यमय अदृश्य सावली, लाल ग्रहाचे वातावरण..., सूर्यमालेतील

mars2 hrs ago