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वीरेंद्र सेहवागच्या मुलाने भारतीय संघासाठी केले पदार्पण! सामना पाहण्यासाठी पोहोचले दिग्गज

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 18, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:50 PM IST

भारत 19 वर्षांखालील क्रिकेट संघ आणि ऑस्ट्रेलिया 19 वर्षांखालील क्रिकेट संघ यांच्यातील एकदिवसीय मालिका 18 सप्टेंबर रोजी सुरू झाली. या सामन्यामध्ये दिग्गज खेळाडूच्या मुलाने भारतासाठी पदार्पण केले आहे. 

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ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय दिग्गज वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीर या सामन्यातून भारत १९ वर्षांखालील संघात पदार्पण करत आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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वीरेंद्र सेहवागच्या मुलाने भारतासाठी पदार्पण करताना इतक्या धावा केल्या. भारतीय क्रिकेट संघाचा सुपरस्टार फलंदाज वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरने आता भारतीय १९ वर्षांखालील संघात पदार्पण केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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त्याने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारतीय १९ वर्षांखालील संघासाठी आपला पहिला सामना खेळला. सलामीला फलंदाजी करताना त्याने पाच शानदार चौकारांसह २६ चेंडूंमध्ये २८ धावा केल्या. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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आपल्या वडिलांप्रमाणेच आर्यवीर कोहलीनेही चौकार मारून आपल्या खात्याची सुरुवात केली. तथापि, ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांनीही चांगली कामगिरी केली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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मात्र, खेळपट्टीवर आर्यवीरला कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला आणि स्पेन्सर ग्रीनच्या गोलंदाजीवर केसी बार्टनने त्याचा झेल घेतला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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तथापि, या खेळीतून आर्यवीरने आपल्या क्षमतेची झलक दाखवली. या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात मोठी खेळी करून तो या स्तरावर स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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यापूर्वी, त्याने दिल्लीच्या १९ वर्षांखालील संघाकडून देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, ज्यामुळे त्याला ज्युनियर संघात स्थान मिळाले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
virender sehwag
team india
Indian cricket team
Cricket News

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