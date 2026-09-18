/वीरेंद्र सेहवागच्या मुलाने भारतीय संघासाठी केले पदार्पण! सामना पाहण्यासाठी पोहोचले दिग्गज

भारत 19 वर्षांखालील क्रिकेट संघ आणि ऑस्ट्रेलिया 19 वर्षांखालील क्रिकेट संघ यांच्यातील एकदिवसीय मालिका 18 सप्टेंबर रोजी सुरू झाली. या सामन्यामध्ये दिग्गज खेळाडूच्या मुलाने भारतासाठी पदार्पण केले आहे.
ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय दिग्गज वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीर या सामन्यातून भारत १९ वर्षांखालील संघात पदार्पण करत आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
वीरेंद्र सेहवागच्या मुलाने भारतासाठी पदार्पण करताना इतक्या धावा केल्या. भारतीय क्रिकेट संघाचा सुपरस्टार फलंदाज वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरने आता भारतीय १९ वर्षांखालील संघात पदार्पण केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
त्याने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारतीय १९ वर्षांखालील संघासाठी आपला पहिला सामना खेळला. सलामीला फलंदाजी करताना त्याने पाच शानदार चौकारांसह २६ चेंडूंमध्ये २८ धावा केल्या. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आपल्या वडिलांप्रमाणेच आर्यवीर कोहलीनेही चौकार मारून आपल्या खात्याची सुरुवात केली. तथापि, ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांनीही चांगली कामगिरी केली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
मात्र, खेळपट्टीवर आर्यवीरला कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला आणि स्पेन्सर ग्रीनच्या गोलंदाजीवर केसी बार्टनने त्याचा झेल घेतला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
तथापि, या खेळीतून आर्यवीरने आपल्या क्षमतेची झलक दाखवली. या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात मोठी खेळी करून तो या स्तरावर स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
यापूर्वी, त्याने दिल्लीच्या १९ वर्षांखालील संघाकडून देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, ज्यामुळे त्याला ज्युनियर संघात स्थान मिळाले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया