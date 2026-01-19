English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • सासू सुनेच्या भांडणाला कंटाळून क्रिकेटरने जर्सीवरून हटवला नंबर, संपूर्ण वर्ल्ड कप नंबर नसलेली जर्सी घालून खेळला

सासू सुनेच्या भांडणाला कंटाळून क्रिकेटरने जर्सीवरून हटवला नंबर, संपूर्ण वर्ल्ड कप नंबर नसलेली जर्सी घालून खेळला

Virender Sehwag 2011 World Cup Jersey Secret: तुम्ही पाहिलं असेल जेव्हा क्रिकेटर मैदानात सामना खेळण्यासाठी उतरतात तेव्हा प्रत्येकाच्या जर्सीमध्ये त्यांचं नाव आणि एक विशिष्ट नंबर लिहिलेला असतो. असं खूप क्वचित होतं जेव्हा क्रिकेटरच्या जर्सी मागील बाजू ही पूर्णतः ब्लँक असेल. मात्र असं एका भारतीय स्टार फलंदाजाने केलं आणि ते सुद्धा 2011 वर्ल्ड कपमध्ये खेळत असताना.   

Pooja Pawar | Jan 20, 2026, 05:51 PM IST
भारताचा माजी क्रिकेटर आणि सलामीवीर फलंदाज वीरेंद्र सेहवाग हा त्याच्या मजेशीर स्वभावाची ओळखला जातो. सेहवागचे टीम इंडियात अनेक किस्से आहेत. 2011 वर्ल्ड कपमध्ये सेहवाग नंबर नसलेली जर्सी घालून मैदानात उतरला होता. मात्र त्यामागची स्टोरी खूप मजेशीर आहे.   

सेहवागने त्याची आई आणि पत्नी या दोघींमुळे नंबर नसलेली जर्सी घालती होती. सेहवागने आपल्या फॅनच्या एका प्रश्नाचं उत्तर देताना सोशल मीडियावर सर्वांसोबत किस्सा शेअर केला होता.   

भारताचा माजी सलामीवीर फलंदाज वीरेंद्र सेहवागने खुलासा केला की त्याने आपल्या करिअरची सुरुवात 44 नंबरची जर्सी घालून केली होती. जो जर्सी नंबर आधी सैराज बहुतुलेचा होता.   

खरं तर, ज्या मालिकेसाठी सेहवागला निवडण्यात आले होते त्यासाठी बहुतुलेची निवड जवळजवळ निश्चित होती, म्हणूनच जर्सीवर त्याचा नंबर होता. जेव्हा सेहवागची टीममध्ये जागा झाली तेव्हा त्याने बहुतुलेचे नाव टेपने झाकले आणि त्याच जर्सीमध्ये खेळू लागला.  

एका ज्योतिषाचा सल्ला घेतल्यानंतर, सेहवागच्या आईने त्याला 46 नंबरची जर्सी घालण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर सेहवाग बराच काळ या नंबरची जर्सी घालून खेळत होता.   

एप्रिल 2004 मध्ये टीम इंडियाचा विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सेहवागचं लग्न हे आरती सोबत झालं. इथूनच सेहवागच्या जर्सी नंबरला घेऊन खरा खेळ सुरु झाला. सेहवागची पत्नी आरती हिला ज्योतिष आणि अंकशास्त्रात रस होता.   

सेहवागची पत्नी आरतीने त्याला सांगितले की 46 हा नंबर त्याच्यासाठी चांगला नाही आणि त्याने 2 नंबरची जर्सी घालावी. 2011 वर्ल्ड कपपूर्वी वीरेंद्र सेहवाग हा आईने सांगितलेला 46 नंबर आणि पत्नीने सांगितलेला 2 नंबर यामध्ये फसले होते. याबाबत आयसीसीने त्याला सांगितले की, कोणताही खेळाडू फक्त एका नंबरची जर्सी घालून खेळू शकतो असा नंबर बदलता येणार नाही.

सेहवागने त्याच्या फॅनच्या प्रश्नाचं उत्तर देताना म्हटले की, जेव्हा तो कोणत्या एका नंबरची जर्सी घालून खेळायचा तेव्हा आई किंवा पत्नी दोघींपैकी एक नाराज व्हायचंच. मजेशीर गोष्ट अशी की यापैकी कोणताही नंबर त्याच्यासाठी भाग्यवान ठरला नाही आणि 2007 मध्ये त्याला संघातून वगळण्यात आले. त्यानंतर वीरेंद्र सेहवागने कोणालाही नाराज करू नये म्हणून नंबर नसलेली जर्सी घालण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय त्याच्यासाठी फायदेशीर ठरला आणि भारताने 2011 चा वर्ल्ड कप जिंकला.

