सासू सुनेच्या भांडणाला कंटाळून क्रिकेटने जर्सीवरून हटवला नंबर, संपूर्ण वर्ल्ड कप नंबर नसलेली जर्सी घालून खेळला
Virendra Sehwag : तुम्ही पाहिलं असेल जेव्हा क्रिकेटर मैदानात सामना खेळण्यासाठी उतरतात तेव्हा प्रत्येकाच्या जर्सीमध्ये त्यांचं नाव आणि एक विशिष्ट नंबर लिहिलेला असतो. असं खूप क्वचित होतं जेव्हा क्रिकेटरच्या जर्सी मागील बाजू ही पूर्णतः ब्लँक असेल. मात्र असं एका भारतीय स्टार फलंदाजाने केलं आणि ते सुद्धा 2011 वर्ल्ड कपमध्ये खेळत असताना.
Pooja Pawar | Jan 19, 2026, 07:38 PM IST
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
सेहवागची पत्नी आरतीने त्याला सांगितले की 46 हा नंबर त्याच्यासाठी चांगला नाही आणि त्याने 2 नंबरची जर्सी घालावी. 2011 वर्ल्ड कपपूर्वी वीरेंद्र सेहवाग हा आईने सांगितलेला 46 नंबर आणि पत्नीने सांगितलेला 2 नंबर यामध्ये फसले होते. याबाबत आयसीसीने त्याला सांगितले की, कोणताही खेळाडू फक्त एका नंबरची जर्सी घालून खेळू शकतो असा नंबर बदलता येणार नाही.
8/8