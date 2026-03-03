English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • चमचम चांदणी; रश्मिका- विजयचा संगीतसोहळा म्हणजे जणू परिकथा, साज- शृंगार सारं काही रॉयल!

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Sangeet Photos : दाक्षिणात्य सिनेविश्वात कमालीची लोकप्रियता मिळवलेल्या आणि संपूर्ण देशभरातील सिनेरसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या संगीतसोहळ्यातील खास क्षण.   

Sayali Patil | Mar 03, 2026, 08:25 PM IST
1/10

लग्नसोहळा

Virosh Sangeet photos Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda wedding

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Sangeet Photos : लग्नसोहळा, सत्यनारायणाची पूजा ते अगदी मूळ गावी जाऊन दिलेली भेट अगदी सुरुवातीपासूनच रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नसोहळ्यानं चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचवली होती. (छाया सौजन्य- रश्मिका मंदाना/ सोशल मीडिया)  

2/10

सेलिब्रिटी जोडी

Virosh Sangeet photos Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda wedding

चाहत्यांच्या मनावर राज्य करणाऱ्या या सेलिब्रिटी जोडीनंही त्यांना निराश न करता लग्नसमारंभातील विविध कार्यक्रमांचे फोटो जारी केले. त्यातच आता भर पडली आहे ती म्हणजे संगीत सोहळ्याची. (छाया सौजन्य- रश्मिका मंदाना/ सोशल मीडिया)  

3/10

लूक

Virosh Sangeet photos Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda wedding

एखाद्या परिकथेत ज्याप्रमाणं राजकुमार आणि त्याचा प्रचंड जीव असणाऱ्या राजकुमारीचं वर्णन केलं जातं अगदी तसाच काहीसा लूक या सेलिब्रिटी जोडीनं संगीत सोहळ्यासाठी निवडला आणि तो तितक्याच आनंदानं मिरवलासुद्धा. (छाया सौजन्य- रश्मिका मंदाना/ सोशल मीडिया)  

4/10

सुरेख सजावट

Virosh Sangeet photos Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda wedding

सुरेख सजावट, आनंदाचा क्षण आणि आपल्या माणसांची साथ हीच त्यांच्या संगीत सोहळ्याची खरी शोभा ठरली. राजेशाही थाटात पार पडलेल्या या सोहळ्यामध्ये रश्मिका आणि विजयनं एकमेकांसाठी नृत्य केलं, पण त्यांच्या कुटुंबीयांनीसुद्धा या जोडीला डान्स परफॉर्मन्सनं थक्क केलं. (छाया सौजन्य- रश्मिका मंदाना/ सोशल मीडिया)  

5/10

रश्मिका आणि विजय

Virosh Sangeet photos Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda wedding

रश्मिका आणि विजयनं सिल्वर, ब्लॅक, ब्लू आणि आयव्हरी अशा रंगांची रंगसंगती असणाऱ्या कपड्यांना पसंती देत, तितक्यात रुबाबात संगीतसोहळ्यात प्रवेश केला. फाल्गुनी शेन पीकॉकच्या कस्टम मेड आउटफिटला या जोडीनं पसंती दिली. (छाया सौजन्य- रश्मिका मंदाना/ सोशल मीडिया)  

6/10

विजयच्या लूकमध्ये चार चांद

Virosh Sangeet photos Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda wedding

विजयच्या लूकमध्ये चार चांद लावण्याचं काम केलं ते म्हणजे पावडर ब्लू केप वेअरनं. एखाद्या राज्याच्या खांद्यांवर ज्याप्रमाणं हे केप वेअर असतं अगदी तसाच विजयही या लूकमध्ये दिसत होता आणि अर्थातच रश्मिकासुद्धा त्याला शोभून दिसत होती. (छाया सौजन्य- रश्मिका मंदाना/ सोशल मीडिया)  

7/10

सोशल मीडिया

Virosh Sangeet photos Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda wedding

रश्मिकानं तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून या खास क्षणाचे फोटो शेअर करत त्यासाठी खास कॅप्शनही लिहिलं, जिथं तिनं आणि विजयनं एकमेकांसाठी खास सरप्राईज प्लान केल्याचं कळलं. (छाया सौजन्य- रश्मिका मंदाना/ सोशल मीडिया)  

8/10

ती रात्र प्रेमानं भारलेली होती

Virosh Sangeet photos Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda wedding

रश्मिकानं कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'ती रात्र प्रेमानं भारलेली होती, आनंदाश्रूंची होती, हास्य, संगीत आणि चमचमणारी होती... रात्रभर आम्ही मनसोक्त नाचलो...ती नक्तीच एक आनंदी रात्र होती. विजय आणि मी एकमेकांना सरप्राईज देण्यापासून आमची कुटुंब सरप्राईज देईपर्यंत आणि कुटुंबानं मोकळ्या मनानं कमाल नाचणं आम्हाला भारावणारं होतं.' (छाया सौजन्य- रश्मिका मंदाना/ सोशल मीडिया)  

9/10

आजुबाजूला फक्त आणि फक्त प्रेम

Virosh Sangeet photos Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda wedding

ती एक रात्र जेव्हा विजय आणि मी एक होतो, आजुबाजूला फक्त आणि फक्त प्रेम आमची कुटुंब आणि आमचा मित्रपरिवार होता असं सांगताना या खास क्षणाचं वर्ण रश्मिकानं तितक्याच प्रेमानं केल्याचं पाहायला मिळालं. (छाया सौजन्य- रश्मिका मंदाना/ सोशल मीडिया)

10/10

सुरेख क्षण

Virosh Sangeet photos Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda wedding

(छाया सौजन्य- रश्मिका मंदाना/ सोशल मीडिया)

