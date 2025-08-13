डोकेदुखी, अस्वस्थ वाटणे, तोंडाला फोड येणं अजीबात दुर्लक्ष करु नका; Vitamin B12 च्या कमतेरतेमुळे गंभीर आजारांचा धोका?
शरीराच्या योग्य वाढीसाठी निरोगी राहण्यासाठी योग्य प्रमाणात प्रोटिन, कॅल्शिअम असणणे गरजेचे आहे. यासाठी सकस आणि पौष्टिक आहाराची गरज आहे. योग्य आरातूनच शरीराला प्रोटिन, कॅल्शिअम मिळत असते. Vitamin B12 देखील शरीरासाठी अत्यंत गरजचे आहे. शरीरात Vitamin B12 ची कमतरता असल्यास गंभीर आजारांचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
