Marathi News
डोकेदुखी, अस्वस्थ वाटणे, तोंडाला फोड येणं अजीबात दुर्लक्ष करु नका; Vitamin B12 च्या कमतेरतेमुळे गंभीर आजारांचा धोका?

शरीराच्या योग्य वाढीसाठी निरोगी राहण्यासाठी योग्य प्रमाणात प्रोटिन, कॅल्शिअम असणणे गरजेचे आहे. यासाठी सकस आणि पौष्टिक आहाराची गरज आहे. योग्य आरातूनच शरीराला  प्रोटिन, कॅल्शिअम मिळत असते. Vitamin B12 देखील शरीरासाठी अत्यंत गरजचे आहे.   शरीरात Vitamin B12 ची कमतरता असल्यास गंभीर आजारांचा धोका निर्माण होऊ शकतो. 

Aug 13, 2025, 09:51 PM IST
Vitamin B12 : शरीराच्या योग्य वाढीसाठी निरोगी राहण्यासाठी योग्य प्रमाणात प्रोटिन, कॅल्शिअम असणणे गरजेचे आहे. यासाठी सकस आणि पौष्टिक आहाराची गरज आहे. योग्य आरातूनच शरीराला  प्रोटिन, कॅल्शिअम मिळत असते. Vitamin B12 देखील शरीरासाठी अत्यंत गरजचे आहे.   शरीरात Vitamin B12 ची कमतरता असल्यास गंभीर आजारांचा धोका निर्माण होऊ शकतो. 

1/8

 डोकेदुखी, अस्वस्थ वाटणे, तोंडाला फोड येणं ही लक्षण हलक्यात घेऊ नका. Vitamin B12 च्या कमतेरतेमुळे गंभीर आजारांचा धोका निर्माण होऊ शकतो. जाणून घेऊया Vitamin B12 ची कमी पूर्ण करण्यासाठी कोणत्या पदार्थांचे सेवन केले पाहिजे.   

2/8

शरीरात B12 या व्हिटॅमिनची कमतरता असेल तर गंभीर आजारांचा धोका निर्माण होऊ शकतो. Vitamin B12 कमी असल्यास शरीरात अनेक लक्षणे दिसून येतात.  

3/8

 मासे, अंडी तसेच रेड मीट आदी पदार्थांचा आहारात अवश्य समावेश करावा. या पदार्थांमुळे शरीराला मोठ्या प्रमाणात  Vitamin B12 मिळते. 

4/8

व्हेज व्यतीरीक्त तुम्ही नॉनव्हेज खात असाल तर अनेक नॉनव्हेज पदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रोटीन असतात. यामुळे शरीराला मोठ्या प्रमाणात Vitamin B12 चे पोषण मिळते.   

5/8

Vitamin B12 कमी  असल्यास आहारात हिरव्या पालेभाज्या, बदाम, दूध, दही यांचा समावेश करावा.  

6/8

शरीरात विशिष्ट प्रकारच्या आहाराचा समावेश केल्यास व्हिटॅमिन बी 12 च्या कमतरता कमी होण्यास मदत होते. 

7/8

शरीरात Vitamin B12 कमतरता असल्यास शरीरात सतत थकवा जाणवतो. अनेकदा बऱ्याच गोष्टी लक्षात राहत नाही. Vitamin B12 कमी असल्यास काही लक्षात न राहणे अर्थता विसरण्याची देखील लक्षणे दिसतात.    

8/8

शरीरात Vitamin B12 कमी असल्यास सतत डोकेदुखी, अस्वस्थ वाटणे, तोंडाला फोड येणे असा त्रास होवू शकतो.  

