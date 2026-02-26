मराठी भाषा गौरव दिन की मराठी राजभाषा दिन, तुम्हीही गोंधळलायत? जाणून घ्या नेमका फरक
Marathi Bhasha Gaurav Din: दरवर्षी 27 फेब्रुवारी ला मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करायचा की, मराठी राजभाषा दिन साजरा करायचा असा गोंधळ अनेकांच्या मनात असतो. सदर बातमीच्या आधारे जाणून घ्या या दोन्ही दिवसांमधील नेमका फरक काय आहे?
Manali Sagvekar | Feb 26, 2026, 03:51 PM IST
मराठी भाषा गौरव दिन आणि मराठी राजभाषा दिन यातील फरक काय?
कवी कुसुमाग्रज यांची जयंती
मराठी भाषेला प्रशासकीय दर्जा
विष्णू वामन शिरवाडकर अर्थात कवी कुसुमाग्रज
साहित्यिक आणि सांस्कृतिक चळवळ
साहित्य क्षेत्रातील त्यांचे मोठे योगदान
