  • फोटो
  • मराठी भाषा गौरव दिन की मराठी राजभाषा दिन, तुम्हीही गोंधळलायत? जाणून घ्या नेमका फरक

मराठी भाषा गौरव दिन की मराठी राजभाषा दिन, तुम्हीही गोंधळलायत? जाणून घ्या नेमका फरक

Marathi Bhasha Gaurav Din: दरवर्षी 27 फेब्रुवारी ला मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करायचा की, मराठी राजभाषा दिन साजरा करायचा असा गोंधळ अनेकांच्या मनात असतो. सदर बातमीच्या आधारे जाणून घ्या या दोन्ही दिवसांमधील नेमका फरक काय आहे?   

Manali Sagvekar | Feb 26, 2026, 03:51 PM IST
1/8

मराठी भाषा गौरव दिन आणि मराठी राजभाषा दिन यातील फरक काय?

Marathi Bhasha Gaurav Din

दरवर्षी महाराष्ट्रात 27 फेब्रुवारीला मराठी गौरव भाषा दिन साजरा केला जातो. यावेळी अनेकांच्या मनात या दिनाबाबत आणि मराठी राजभाषा दिनाबाबत गोंधळ सुरू असतो. चला तर मग जाणून घेऊया यातील फरक काय आहे?   

2/8

कवी कुसुमाग्रज यांची जयंती

Marathi Bhasha Gaurav Din

मराठी गौरव भाषा दिन कवी कुसुमाग्रज यांच्या जयंतीनिमित्ताने साजरा केला जातो. ज्यांनी मराठी भाषेला मौल्यवान साहित्य दिले. तर राजभाषा दिन हा 1 मे रोजी महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या दिवशी साजरा केला जातो.   

3/8

मराठी भाषेला प्रशासकीय दर्जा

Marathi Bhasha Gaurav Din

मराठी भाषा गौरव दिनी ज्येष्ठ कवी विष्णू वामन शिरवाडकर अर्थात कवी कुसुमाग्रज यांच्या साहित्यकृतींचा आणि मराठी भाषेचा गौरव केला जातो. तर राजभाषा हा दिन महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर मराठी भाषेला प्रशासकीय दर्जा मिळाल्याचे प्रतीक म्हणून मानला जातो.   

4/8

विष्णू वामन शिरवाडकर अर्थात कवी कुसुमाग्रज

Marathi Bhasha Gaurav Din

विष्णू वामन शिरवाडकर यांना त्यांच्या लाडक्या लहान बहिणीच्या नावावरून कुसुमाग्रज हे टोपणनाव मिळाले. जिचे नाव कुसुम असे होते. ते नेहमीच त्यांच्या कविता आणि साहित्यासाठी याच टोपणनावाचा वापर करत असत.   

5/8

साहित्यिक आणि सांस्कृतिक चळवळ

Marathi Bhasha Gaurav Din

मराठी गौरव भाषा दिन ही एक साहित्यिक आणि सांस्कृतिक चळवळ आहे,  जिथे भाषेचे संवर्धन आणि साहित्याचा सन्मान केला जातो. तर मराठी राजभाषा दिन महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 अंतर्गत सरकारी कामकाजात मराठी भाषेचा वापर वाढवण्यासाठी साजरा केला जातो.   

6/8

साहित्य क्षेत्रातील त्यांचे मोठे योगदान

Marathi Bhasha Gaurav Din

कवी कुसुमाग्रज यांनी मराठी भाषेला ज्ञानभाषा बनवण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न, साहित्य क्षेत्रातील त्यांचे मोठे योगदान आणि भाषेच्या संवर्धानासाठी त्यांनी घेतलेली मेहनत यामुळे शासनाने त्यांची जयंती मराठी गौरव भाषा दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला.   

7/8

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना

Marathi Bhasha Gaurav Din

1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. यामुळे मराठी भाषिकांच्या राज्याला नवे अस्तित्व मिळाले. त्यानंतर वसंतराव नाईक यांचे सरकार असताना, 1965 मध्ये हा दिवस राजभाषा दिन म्हणून साजरा करावा असा निर्णय घेतला गेला.   

8/8

तीनही वेगवेगळे दिवस वेगवेगळे

Marathi Bhasha Gaurav Din

तसेच 21 फेब्रुवारी रोजी मातृभाषा दिन साजरा केला जातो, अनेकजण या दिवसालाही मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा करतात. पण हा दिन, मराठी गौरव भाषा दिन आणि मराठी राजभाषा दिन हे तीनही वेगवेगळे दिवस आहेत. हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.   

