Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /मान्सून On Time की मुहूर्त हुकणार? पुढील 48 तास ठरवणार वाऱ्याची दिशा

मान्सून On Time की मुहूर्त हुकणार? पुढील 48 तास ठरवणार वाऱ्याची दिशा

Written BySayali Patil Updated bySayali Patil
Published: May 22, 2026, 10:52 AM IST|Updated: May 22, 2026, 10:52 AM IST

Monsoon News : मोसमी वारे अमुक एका ठिकाणहून किंवा दिशेहून तमूक एका दिशेनं पुढे सरकत आहेत. असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवल्यानंतर उत्सुकता लागते ती म्हणे मान्सूनच्या आगमनाची.... 

wait and watch for monsoon arrival in 48 hours kerala konkan 1/8

मान्सून

Monsoon News : काही दिवसांपूर्वीच मान्सूनचं अंदमानात आगमन झालं. निर्धारित वेळेआधीच मोसमी वाऱ्यांच्या आगमनासाठी अंदमानच्या भागात पावसासाठी पोषक वातावरण निर्माण झालं, कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय झाला आणि मान्सून अधिकृतपणे भारतात दाखल झाल्याचं वृत्त समोर आलं. मात्र त्यानंतर या मोसमी पाहुण्याचा वेग काहीसा मंदावला. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)

wait and watch for monsoon arrival in 48 hours kerala konkan 2/8

पूर्वमोसमी पाऊस

इथं उत्तर भारतात उकाडा, दक्षिण भारतात पूर्वमोसमी पाऊस आणि महाराष्ट्रात उष्ण-स दमट हवामान असं चित्र असतानाच आता पुढील 24 तास हे मान्सूनच्या वाटचालीसाठी अतिशय महत्त्वाचे असतील असंही हवामान विभागानं स्पष्ट केलं आहे. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)

 

wait and watch for monsoon arrival in 48 hours kerala konkan 3/8

कमी दाबाचा पट्टा

जागतिक स्तरावरील हवामान यंत्रणा आणि सिद्धांतांनुसार पुढील 48 तास म्हणजेच शुक्रवार आणि शनिवार या दोन दिवसांमध्ये अरबी समुद्रातील दक्षिण-मध्य क्षेत्रावर कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)

wait and watch for monsoon arrival in 48 hours kerala konkan 4/8

वाऱ्यांची स्थिती

वाऱ्यांची ही स्थिती तीव्र झाल्यानंतर किनारपट्टीपासून दूर जाईल. तरीही सध्या मात्र त्यामुळं आग्नेय अरबी समुद्रासह केरळ किनारपट्टीवरील मान्सूनच्या आगमन प्रवासात यामुळं अडथळा निर्माण होऊ शकतो. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)

 

wait and watch for monsoon arrival in 48 hours kerala konkan 5/8

घडामोडींवर लक्ष

थोडक्यात सध्या सक्रिय असणाऱ्या या स्थितीचा देशातील मान्सूनच्या प्रवासावर होणारा परिणाम नाकारता येत नाही. ज्यामुळं खासगी हवामान संस्थांसह केंद्रीय हवामान यंत्रणासुद्धा या घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)

wait and watch for monsoon arrival in 48 hours kerala konkan 6/8

अरबी समुद्र

शुक्रवारी अरबी समुद्रात दक्षिण मध्य भागावर वाऱ्यांची चक्राकार रचनेत निर्मिती होऊन त्यानंतर एक दिवसात कमी दाबाच्या क्षेत्रात रूपांतरित होण्याची शक्यता आहे. मात्र ही स्थिती नैसर्गिकरित्या बदलूही शकते. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)

wait and watch for monsoon arrival in 48 hours kerala konkan 7/8

केरळ

समुद्रावर तयार होणारी अशी प्रणाली अनेकदा तीव्र होत किनाऱ्यापासून दूर जाते, अरबी समुद्रावरील वाऱ्यांवरही त्यांचा परिणाम दिसतो, जिथं ती आर्द्रताही शोषून घेते. ज्यामुळं केरळ, कर्नाटकच्या दिशेनं निघालेला मान्सून मध्ये अडखळू शकतो. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)

 

wait and watch for monsoon arrival in 48 hours kerala konkan 8/8

अचूक अंदाज

दरम्यान हे प्राथमिक अंदाज असून, यंदाच्या पावसाच्या अचूक अंदाजासाठी पुढील 48  तास प्रचंड महत्त्वाचे ठरणार आहेत. तेव्हा आता निसर्ग कोणाची साथ देतो हे पाहणंही महत्त्वाचं असेल. तूर्तास केरळात मान्सून 26 मे पर्यंत हजेरी लावेल आणि 27 मे पर्यंत तो अंदमानचा उर्वरित सागरी भागही व्यापून बंगालच्या उपसागरात त्याचा प्रवास सुरू होईल असा अंदाज आहे. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)

 

Tags:
monsoon
monsoon news
monsoon prediction
monsoon in Konkan
monsoon in Kerala
Monsoon in Mumbai
mumbai rain
मान्सून

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
चेन्नई सुपरकिंग्स IPL मधून बाहेर होताच कर्णधार ऋतुराज गायकवाडवर मोठी कारवाई

चेन्नई सुपरकिंग्स IPL मधून बाहेर होताच कर्णधार ऋतुराज गायकवाडवर मोठी कारवाई

IPL 202613 min ago
2

'मी पंतप्रधान झालो तर...', घामेजलेल्या चिमुकल्याच्या भन्नाट Video ला 20700000+ Views

Explained18 min ago
3

सौंदर्याची खाण असणाऱ्या मॉडेलवर Cannes दरम्यान हल्ला; रक्तबंबाळ चेहऱ्याचा फोटो

Cannes film festival44 min ago
4

आनंदाची बातमी! पेट्रोल - डिझेल आता स्वस्त होणार

Petrol and disel1 hr ago
5

जरांगेंसमोरच लाड रडले! म्हणाले, 'माझ्या आईला...'; ₹150 कोटी, राजीनाम्याचा उल्लेख

BJP1 hr ago