अनुष्कापासून आलियापर्यंत... लग्नात ट्रेंडी बॉलिवूड लूक हवाय? फॉलो करा 'या' टिप्स दिसाल सर्वात सुंदर
Wedding Inspiration Look: बॉलीवूडमधील चित्रपटांचे चाहते त्या चित्रपटांमधील वधूंची फॅशन, त्याचा मेकअप, पोशाख सगळंच फॉलो करत असतात. अश्यातच आता ऐन लग्नसाईच्या काळात कन्फ्युज न होता हे ब्राइडल लूक पाहा. अनुष्का शर्मा ते आलिया भट्ट सगळ्यांचाच फॅशनेबल पोशाख पाहून तुम्ही तुमच्या लग्नासाठी टीप्स घेऊ शकता.
प्रत्येक मुलीचे स्वप्न असते की तिच्या लग्नात तिने सर्वात सुंदर दिसावं अशावेळी बॉलिवूडच्या ऑन-स्क्रीन वधू नेहमीच चांगल्या आणि नवीन ट्रेंडचा पोशाख तुम्हाला रंगसंगती करण्यासाठी मदतशीर ठरेल. जर तुमचे किंवा तुमच्या जवळच्यांपैकी कोणचे लग्न अगदी काही दिवसांवर असेल तरी काळजी करु नका हे ब्राइडल लूक पाहून तुम्हाला चांगली कल्पना येईल.
