अनुष्कापासून आलियापर्यंत... लग्नात ट्रेंडी बॉलिवूड लूक हवाय? फॉलो करा 'या' टिप्स दिसाल सर्वात सुंदर

Wedding Inspiration Look: बॉलीवूडमधील चित्रपटांचे चाहते त्या चित्रपटांमधील वधूंची फॅशन, त्याचा मेकअप, पोशाख सगळंच फॉलो करत असतात. अश्यातच आता ऐन लग्नसाईच्या काळात कन्फ्युज न होता हे ब्राइडल लूक पाहा. अनुष्का शर्मा ते आलिया भट्ट सगळ्यांचाच फॅशनेबल पोशाख पाहून तुम्ही तुमच्या लग्नासाठी टीप्स घेऊ शकता.

Nov 06, 2025, 03:38 PM IST
प्रत्येक मुलीचे स्वप्न असते की तिच्या लग्नात तिने सर्वात सुंदर दिसावं अशावेळी बॉलिवूडच्या ऑन-स्क्रीन वधू नेहमीच चांगल्या आणि नवीन ट्रेंडचा पोशाख तुम्हाला रंगसंगती करण्यासाठी मदतशीर ठरेल. जर तुमचे किंवा तुमच्या जवळच्यांपैकी कोणचे लग्न अगदी काही दिवसांवर असेल तरी काळजी करु नका हे ब्राइडल लूक पाहून तुम्हाला चांगली कल्पना येईल.   

ऐश्वर्या राय बच्चनच्या नावाशिवाय राजसी आणि पारंपारिक लूकचा उल्लेख करणे अशक्य आहे. जोधा अकबरमधील तिचे सोनेरी आणि लाल रंगाचं कॉंबीनेशन अव्वल राजेशाहीचे प्रतीक मानले जाते.   

रेखीव दागिने आणि हाताने विणलेल्या कापडांनी तिचा संपूर्ण लूक सुंदर बनवला. म्हणून, जर तुम्हालाही तुमच्या लग्नासाठी शाही आणि पारंपारिक लूक हवा असेल, तर तुम्ही आकर्षक दागिने आणि क्लासिक रंग निवडू शकता.   

'कभी अलविदा ना कहना' या चित्रपटात राणी मुखर्जीचा लाल लेहेंगा हा आणखी एक आठवण करून देतो की क्लासिक कधीही फॅशनच्या बाहेर जात नाही. मनीष मल्होत्राने डिझाइन केलेला हा पोशाख परंपरा आणि भव्यतेचं चांगलंच उदाहण आहे.  

तुम्ही राणी मुखर्जीच्या 'कभी अलविदा ना कहना' या लेहेंग्यापासून प्रेरणा घेऊ शकता लाईट मेकअपसह हा जरीदार लेहेंगा तुम्हाला पारंपारिक आणि सुंदर दिसण्यास खूप मदत करेल.  

'2 स्टेट्स' मध्ये आलिया भट्टचा ब्राइडल लूक कदाचित कोणत्याही खऱ्या वधूपेक्षा कमी नव्हता. लग्न विधी पुर्ण होई पर्यंत लेहेंगा किंवा मोकळे केस सांभाळणं कठीण वाटत असेल तर तुम्ही हा लूक नक्की ट्राय करा.   

क्रीम सोनेरी रंगाची सिल्क साडी, केसांमध्ये गजरा आणि हलका मेकअप तिच्या साधेपणाला अधिकच उजळवत होता. जर तुम्हाला नैसर्गिक सिंपल लूक हवा असेल, तर तुम्ही या पारंपारिक शैलीतील पोशाख निवडू शकता.   

तुमच्या लग्नासाठी या सगळ्या पारंपारिक पोशाखांपेक्षा इंडो वेस्टर्न पण रोयल लूक शोधत असाल तर करीना कपूरचा 'वीरे दी वेडिंग' या चित्रपाटातील गोल्डन आणि व्हाईड गाउन लूक खूपच लोभस दिसेल.

