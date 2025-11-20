घरात शांतता अन् आयुष्यात स्थैर्य हवंय? तर मार्गशीर्षात 'या' शुभ गोष्टी नक्की करा
उद्या २१ नोव्हेंबरपासून मार्गशीर्ष महिना सुरू होत असून, हा भगवान विष्णूंचा प्रिय व अतिपवित्र महिना मानला जातो; यात केलेली पूजा, दान व सेवा आयुष्यात शांतता व स्थैर्य आणतात.
