घरात शांतता अन् आयुष्यात स्थैर्य हवंय? तर मार्गशीर्षात 'या' शुभ गोष्टी नक्की करा

उद्या २१ नोव्हेंबरपासून मार्गशीर्ष महिना सुरू होत असून, हा भगवान विष्णूंचा प्रिय व अतिपवित्र महिना मानला जातो; यात केलेली पूजा, दान व सेवा आयुष्यात शांतता व स्थैर्य आणतात.

Nov 20, 2025, 04:57 PM IST
उद्या २१ नोव्हेंबरपासून मार्गशीर्ष महिना सुरू होत असून, हा भगवान विष्णूंचा प्रिय व अतिपवित्र महिना मानला जातो; यात केलेली पूजा, दान व सेवा आयुष्यात शांतता व स्थैर्य आणतात.

मार्गशिर्ष

Margashirsha

मार्गशिर्ष

Margashirsha

मार्गशिर्ष महिना हा हिंदू महिन्यांमधील सर्वात पवित्र महिना आहे. हा महिना भागवान विष्णूंचा प्रिय महिना मानला जातो. असे मानले जाते की, या महिन्यात दान, पूजा, सेवा असे काही पुण्य कर्म केल्याने मोठा लाभ मिळतो.  

मार्गशिर्ष

Margashirsha

उद्या 21 नोव्हेंबर रोजी मार्गशिर्ष मासारंभ होणार आहे. हिंदू धर्मात हा महिना धार्मिक दृष्ट्याच नाही तर, आत्मिक शुद्धी आणि मानसिक शांतीसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो.  

मार्गशिर्ष

Margashirsha

मार्गशिर्ष महिन्यात गंगा, यमुना, नर्मदा किंवा इतर पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करण्यास पुण्य कर्म मानले गेले आहे.  

मार्गशिर्ष

Margashirsha

 नदिमध्ये स्नान करणे शक्य नसेल तर घरीच पाण्यात गंगाजल किंवा तुळशीचे पान घालून स्नान करू शकता.  

मार्गशिर्ष

Margashirsha

 सूर्योदय होण्याच्या पूर्वी स्नान केल्यास अधिक शुभ मानले जाते. स्नानानंतर भगवान विष्णूंचे स्मरण करत मंत्रांचा जाप करा.  

मार्गशिर्ष

Margashirsha

 हिंदू धर्मात दान करण्याला सर्वात मोठे पुण्य कर्म मानले जाते. पण विशेषतः मार्गशिर्ष महिन्यात दान केल्यास पाप नष्ट होऊन पुण्याची प्राप्ती होते अशी मान्यता आहे.  

मार्गशिर्ष

Margashirsha

 दान करताना तुम्ही तुमच्या क्षमतेनुसार अन्न, वस्त्र, पांघरूण, तिळ, तूप किंवा दिव्याचा तेसच धातूची भांडी अशा वस्तूंचे दान करू शकता.  

मार्गशिर्ष

Margashirsha

 दिपदान हे मार्गशिर्ष महिन्यातील प्रमुख आणि शुभ कार्य मानले जाते. तुम्ही नदीच्या काठी  किंवा मंदिरात दिवे प्रज्वलित करू शकता.  

मार्गशिर्ष

Margashirsha

शिवाय रोज संध्याकाळी तुळशीजवळ दिवा लावणे अत्यंत शुभ मानले जाते. या महिन्यात मंदिरात दिप प्रज्वलीत केल्याने घरात सकारात्मक ऊर्जा, सौभाग्य आणि शांती लाभते.  

