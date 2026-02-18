English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सोन्याचा दर किती होता? एका तोळ सोनं किती रुपयांना मिळायचे?

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सोन्याचा दर किती होता? एका तोळ सोनं किती रुपयांना मिळायचे?

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सोनं किती रुपये तोळा होते.

Vanita Kamble | Feb 18, 2026, 09:38 PM IST
Shiv Jayanti 2026:  सोनं हा जगातील सर्वात मौल्वान धातू आहे.  प्राचीन काळापासून सोन्याचा वापर होत आहे.  सध्या सोन्याचे दर आवाक्याबाहेर गेला आहे. सध्या अनेकजण गुंतवणिकीचा उत्तम पर्याय म्हणून सोनं खरेदी करतात.  छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सोन्याचा मुद्रा चलन म्हणून वापरल्या जायच्या. तसेच अनेक व्यवहारांमध्ये सोनं स्वरुपात देवाण घेवाण केली जायची. जाणून घेऊया  छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सोन्याचा दर किती होता? एका तोळ सोनं किती रुपयांना मिळायचे?

1/8

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सिंहासन हे सोन्याचे होते.  छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सुवर्ण अलंकार, सवर्णमुद्रा यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर व्हायचा.  छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सोन्याचा दर किती होता याची चर्चा रंगली आहे.

2/8

जगभरात सोन्याच्या दराचा भडका उडाला आहे. भारतात सोन्याचे दर 1 लाख 55 हजाराच्या आसपास पोहचले आहेत.  मागील 10 वर्षात सोन्याचे दर प्रचंड वाढले आहेत. 

3/8

सोळाव्या आणि सतरा व्या शतकात सोन्याच्या नाण्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जायचा. त्यावेळेस मोजमाप पद्धत वेगळी होती.  सोन्याचे व्यवहार प्रामुख्याने तोळे आणि मोहोर यामध्ये केले जायचे. 

4/8

 शिवाजी महाराजांच्या काळात सोन्याची किंमत आजच्या तुलनेत खूपच कमी होती.   

5/8

त्याकाळी वापरल्या जाणाऱ्या मौल्यवान नाण्यांमुळे (होन) अत्यंत स्वस्त आणि उपलब्ध होती. होन अर्थात सोन्याची नाणी सुवर्ण होन हे त्या काळातील प्रमुख चलन होते.  

6/8

  छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात   सोन्याचे भाव आजच्या तुलनेत अत्यंत कमी होते, ज्यामुळे सोन्याची खरेदी सामान्य लोकांसाठी सोपी होती.  

7/8

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सोन्याचा दर प्रति तोळा अंदाजे 15 ते 20 रुपये इतका कमी होता.   

8/8

प्रमुख चलन असलेले 1 सुवर्ण होन सुमारे 2.7 ते 2.9 ग्रॅम वजनाचे होते. ते साधारणपणे 3 ते 4 रुपयांना मिळायचे.  सोन्याचा दर 15-20 रुपये प्रति तोळा.

