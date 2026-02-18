छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सोन्याचा दर किती होता? एका तोळ सोनं किती रुपयांना मिळायचे?
Shiv Jayanti 2026: सोनं हा जगातील सर्वात मौल्वान धातू आहे. प्राचीन काळापासून सोन्याचा वापर होत आहे. सध्या सोन्याचे दर आवाक्याबाहेर गेला आहे. सध्या अनेकजण गुंतवणिकीचा उत्तम पर्याय म्हणून सोनं खरेदी करतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सोन्याचा मुद्रा चलन म्हणून वापरल्या जायच्या. तसेच अनेक व्यवहारांमध्ये सोनं स्वरुपात देवाण घेवाण केली जायची. जाणून घेऊया छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सोन्याचा दर किती होता? एका तोळ सोनं किती रुपयांना मिळायचे?