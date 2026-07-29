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90 मजली इमारती इतका उंच महाराष्ट्रातील सर्वात सुंदर धबधबा; पुण्यापासून 4 तर मुंबईपासून 5 तासांवर सर्वात सुंदर स्पॉट

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 29, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:20 PM IST

सह्याद्रीच्या डोंगरात एक अतिशय सुंदर धबधबा आहे. हा धबधबा 90 मजली इमारती इतका उंच आहे. 

Satara  Ozarde Waterfall : महाराष्ट्रात मान्सून चांगलाच स्थिरावला आहे. घाट माथ्यावर मुसळधार पाऊस पडत आहे.  सह्याद्रीच्या पर्वत रांगेत सर्व धबधबे प्रवाहित झाले आहेत. साताऱ्यातील ओझर्डे धबधबा सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. हा धबधबा जवळपास  90 मजली इमारती इतका उंच आहे. हा धबधबा पाहण्यासाठी पर्यटकांची प्रचंड गर्दी होत आहे. मुंबई पुण्यापासून जवळ असल्याने अनेक जण येथे  पावसाळी सहलीचा बेत आखत आहेत. 

 

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सह्याद्रीच्या कुशीत पावसाने अप्रतिम निसर्ग चित्र रंगवलेलं आहे. हिरवागार डोंगर, धुक्याची शुभ्र चादर आणि त्या चादरीतून दिमाखात कोसळणारा ओझर्डे-नवजा धबधबा.

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सह्याद्रीच्या उंच कड्यावरून फेसाळत कोसळणारा हा धबधबा, त्याच्या सभोवतालचं मनमोहक वातावरण आणि निसर्गाने उधळलेली हिरवाई पर्यटकांना अक्षरशः भुरळ घालत आहे. 

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पावसाळ्यात खुललेलं हे निसर्गसौंदर्य अनुभवण्यासाठी राज्यभरातून पर्यटक येथे दाखल होत आहेत. ओझर्डे-नवजा धबधबा सध्या पर्यटनाचे प्रमुख आकर्षण ठरत आहे.

 

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पाटण - कोयनानगरपासून 8 किलोमीटरअंतरावर नवजा गावच्या हद्दीमध्ये ओझर्डे धबधबा आहे. सातारा शहरापासून 94 KM अंतरावर आहे. सातारा शहरापासून येथे जाण्यासाठी 1 ते दीड तासांचा वेळ लागतो. 

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ओझर्डे धबधबा कोयनेच्या दाट जंगलात आणि हिरवाईने नटलेल्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये आहे. हा धबधबा  780 ते 800 फूट उंचीवरुन कोसळतो.

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साताऱ्यातील महाबळेश्वर, पाचगणी, ठोसेघर, कास पठार या प्रसिद्ध पर्यटनस्थळांसह पर्यटक ओझर्डे धबधब्याला आवर्जून भेट देत आहेत. 

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मुंबईपासून अंतर सुमारे 208 किमी अंतरावर हा धबधबा आहे.  पुणे सातारा पाटण कोयनानगरमार्गे येथे जाता येते. हा धबधबा पुण्यापासून 4 तर मुंबईपासून 5 तासांवर  आहे. 

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सर्वात खास गोष्ट म्हणजे हा महामार्गापासून जवळ आहे. हा धबधबा सुरक्षित देखील मानला जातो. या धबधब्यापर्यंत पोहचण्यासाठी ट्रेकिंग करावे लागत नाही.  

TAGS:
waterfall
satara
ozarde waterfall
Maharashtra Tourism

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