उन्हाळ्यात कलिंगड पासून बनवा चटपटीत सॅलेड, शरीराला थंडावा आणि पोषण दोन्ही मिळेल

Summer Salad Recipe: संध्याकाळच्या हलक्या-फुलक्या भुकेला शांत करण्यासाठी कलिंगड आणि मक्याच्या दाण्यांपासून बनलेले चटपटीत आणि पौष्टिक सॅलेड अगदी उत्तम पर्याय आहे. झटपट रेसिपी लगेचच जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Apr 07, 2026, 06:50 PM IST
कलिंगड आणि मक्याच्या दाण्यांचे सॅलेड

Watermelon Corn Salad: उन्हाळ्यात शरीराला अधिक थंडाव्याची आवश्यकता असते. सतत काही थंड खाण्याची इच्छा होत असते. तुम्ही ऑफिसमध्ये असाल किंवा कुठे बाहेर फिरायला गेला असाल तर, संध्याकाळची हलकी-फुलकी भूक नियंत्रित करणे अत्यंत कठीण असते. ही भूक काहीही खाऊन शांत होत नाही तर, काहीतरी मसालेदार चटपटीत खाण्याची इच्छा होत असते. अनेकजण नेहमीच हेल्दी पर्याय शोधत असतात. यावेळी कलिंगड आणि मक्याच्या दाण्यांपासून बनलेला सॅलेड एक उत्तम पर्याय ठरेल. जो थंडावाही देईल आणि पौष्टिकताही मिळेल.   

साहित्य

कलिंगड आणि मक्याचे सॅलेड बनवण्यासाठी आवश्यक साहित्य - कलिंगडचे तुकडे, उकडलेले मक्याचे दाणे, बारीक चिरलेली पुदीन्याची पाने, लिंबाचा रस, काळे मीठ आणि चाट मसाला, काळी मिरी पूड.   

कलिंगडचे तुकडे

सर्वप्रथम एका मोठ्या भांड्यात कापलेले कलिंगडचे तुकडे आणि उकडलेले मक्याचे दाणे घेऊन एकत्र करा.   

बारीक चिरलेली पुदिन्याची पाने

यानंतर यामध्ये बारीक चिरलेली पुदिन्याची पाने घाला. यामुळे शरीराला अधिक थंडावा मिळेल आणि सॅलेडचा ताजेपणा वाढेल.   

चवीनुसार काळे मीठ

आता त्यावर चवीनुसार काळे मीठ, चाट मसाला आणि चिमूटभर काळी मिरी पूड घाला. आणि वरून लिंबाचा रस घाला.   

हलक्या हाताने एकत्र करा

हे सर्व मिश्रण हलक्या हाताने मिसळून एकत्र करा. हवे असल्यास चमच्याचा वापर करा. ज्यामुळे कलिंगडचे तुकडे तुटणार नाहीत, जसेच्या तसे राहतील.   

मिश्रण थोडावेळ फ्रिजमध्ये ठेवा

हे सॅलेड खाण्याची खरी थंड खाण्यातच आहे. यासाठी हे मिश्रण थोडावेळ फ्रिजमध्ये ठेवा. आणि नंतर सर्व्ह करा. हवे असल्यास तुम्ही सॅलेड थंड झाल्यानंतरही त्यात मीठ आणि मसाले घालू शकता. शिवाय हे सॅलेड तुम्ही ऑफिसमध्येही घेऊन जाऊ शकता. फक्त त्यात खाण्याच्या वेळेलाच मीठ-मसाले मिसळा.   

युनिक आणि चटपटीत चव

कलिंगड आणि मक्याच्या दाण्यांपासून बनलेले हे सॅलेड शरीराला थंडावाही देईल सोबतच तुमच्या जीभेला एक युनिक आणि चटपटीत चव मिळेल.   

