उन्हाळ्यात कलिंगड पासून बनवा चटपटीत सॅलेड, शरीराला थंडावा आणि पोषण दोन्ही मिळेल
Summer Salad Recipe: संध्याकाळच्या हलक्या-फुलक्या भुकेला शांत करण्यासाठी कलिंगड आणि मक्याच्या दाण्यांपासून बनलेले चटपटीत आणि पौष्टिक सॅलेड अगदी उत्तम पर्याय आहे. झटपट रेसिपी लगेचच जाणून घ्या.
Manali Sagvekar | Apr 07, 2026, 06:50 PM IST
1/8
कलिंगड आणि मक्याच्या दाण्यांचे सॅलेड
Watermelon Corn Salad: उन्हाळ्यात शरीराला अधिक थंडाव्याची आवश्यकता असते. सतत काही थंड खाण्याची इच्छा होत असते. तुम्ही ऑफिसमध्ये असाल किंवा कुठे बाहेर फिरायला गेला असाल तर, संध्याकाळची हलकी-फुलकी भूक नियंत्रित करणे अत्यंत कठीण असते. ही भूक काहीही खाऊन शांत होत नाही तर, काहीतरी मसालेदार चटपटीत खाण्याची इच्छा होत असते. अनेकजण नेहमीच हेल्दी पर्याय शोधत असतात. यावेळी कलिंगड आणि मक्याच्या दाण्यांपासून बनलेला सॅलेड एक उत्तम पर्याय ठरेल. जो थंडावाही देईल आणि पौष्टिकताही मिळेल.
2/8
साहित्य
3/8
कलिंगडचे तुकडे
4/8
बारीक चिरलेली पुदिन्याची पाने
5/8
चवीनुसार काळे मीठ
6/8
हलक्या हाताने एकत्र करा
7/8