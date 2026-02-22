मुंबई आणि वसईच्या समुद्र किनाऱ्यावर रात्रीच्या अंधारात चमकणाऱ्या लाटा! महाराष्ट्रासह भारतात कुठे आहेत रात्री चमकणारे समुद्र किनारे
मुंबई आणि वसईच्या समुद्र किनाऱ्यावर रात्रीच्या अंधारात चमकणाऱ्या लाटा पाहण्यासाठी पर्यटक गर्दी करत आहेत.
Vanita Kamble | Feb 22, 2026, 09:18 PM IST
Bioluminescence Beach In Mumbai Sparkling Beaches In India : रात्रीच्या अंधारात चमकणारे भारतात असे पाच समुद्र किनारे आहेत. यापैकी एक समुद्र किनारा आपल्या महाराष्ट्रात आहे. अशातच आता मुंबई आणि वसईच्या समुद्र किनाऱ्याचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. मुंबई आणि वसईच्या समुद्र किनाऱ्यावर रात्रीच्या अंधारात चमकणाऱ्या लाटा पहायला मिळत आहेत.
