  • मुंबई आणि वसईच्या समुद्र किनाऱ्यावर रात्रीच्या अंधारात चमकणाऱ्या लाटा! महाराष्ट्रासह भारतात कुठे आहेत रात्री चमकणारे समुद्र किनारे

मुंबई आणि वसईच्या समुद्र किनाऱ्यावर रात्रीच्या अंधारात चमकणाऱ्या लाटा! महाराष्ट्रासह भारतात कुठे आहेत रात्री चमकणारे समुद्र किनारे

मुंबई आणि वसईच्या समुद्र किनाऱ्यावर रात्रीच्या अंधारात चमकणाऱ्या लाटा पाहण्यासाठी पर्यटक गर्दी करत आहेत. 

Vanita Kamble | Feb 22, 2026, 09:18 PM IST
Bioluminescence Beach In Mumbai Sparkling Beaches In India : रात्रीच्या अंधारात चमकणारे भारतात असे पाच समुद्र किनारे आहेत. यापैकी एक समुद्र किनारा आपल्या महाराष्ट्रात आहे. अशातच आता मुंबई आणि वसईच्या समुद्र किनाऱ्याचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. मुंबई आणि वसईच्या समुद्र किनाऱ्यावर रात्रीच्या अंधारात चमकणाऱ्या लाटा पहायला  मिळत आहेत. 

 

रात्रीच्या अंधारात निळ्या रंगात चमकणारे समुद्र किनारे पर्यटकांना आर्षित करत आहेत. मुंबई आणि वसईच्या समुद्र किनाऱ्यावर रात्रीच्या अंधारात चमकणाऱ्या लाटा पाहण्यासाठी पर्यटक गर्दी करत आहेत. 

रात्रीच्या अंधारात समुद्राचे पाणी निळसर आणि चमकताना दिसत आहे. हे दृश्य पाहण्यासाठी स्थानिक नागरिकांसोबतच पर्यटकांचीही मोठी गर्दी होत आहे. वसईच्या किनाऱ्यावर पुन्हा एकदा जीवदीप्ती म्हणजेच बायोल्युमिनेसन्स हा नैसर्गिक प्रकार दिसून आला आहे.

काही दिवसांपूर्वी हे दृश्य दिसल्यानंतर सुरुवातीला स्थानिकांमध्ये संभ्रम आणि भीती होती. मात्र नंतर हे बायोल्युमिनेसन्स असल्याचे समजल्यावर भीती दूर झाली.  

मुंबईच्या जुहू चौपाटीसह वसईच्या राजोडी समुद्र किनाऱ्यावर हे विहंगम दृष्य पहायला मिळत आहे. विशिष्ट सजीवांमुळे समुद्रात नैसर्गिक प्रकाश निर्माण होतो. त्यामुळे पाणी निळसर चमकते. 

भारतात असे काही समुद्रे किनारे आहेत जे रात्रीच्या अंधारात चमकतात. गोव्यासह महाराष्ट्रातही असा समुद्र किनारा आहे.

महाराष्ट्रातील पालोलेम बीच मालवण समुद्र किनाऱ्यावर देखील रात्रीच्या अंधारात चमकणाऱ्या या बीचचा अद्भूत नजारा पहायला मिळतो. 

 गोव्यात पालोलेम बीचसह पश्चिम बंगालच्या पूर्व मिदनापूर जिल्ह्यात स्थित, मंदारमणी बीच देखील रात्री ताऱ्याप्रमाणे चमकतो.

केरळमधील वर्कला समुद्र किनारा देखील रात्रीच्या अंधारात चमकतो. अंदमान आणि निकोबार येथील हॅवलॉक बेटावरील राधानगरी बीचवर हा नजारा पहायला मिळतो. हा समुद्र निळ्या-हिरव्या रोषणाईने उजळलेला दिसतो.  

रात्रीच्या वेळेस चमकणाऱ्या या समुद्र किनाऱ्यांमागे एक वैज्ञानिक कारण आहे. ज्याला बायोल्युमिनेसेंट फायटोप्लँक्टन म्हणतात. सध्या या निळसर चमकणाऱ्या समुद्राचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. निसर्गाने दिलेले हे दुर्मिळ आणि सुंदर दृश्य पाहण्यासाठी नागरिक मोठ्या संख्येने मुबई आणि वसईच्या समुद्रकिनारी येत आहेत.

