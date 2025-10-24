English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
17 वर्षांच्या मुलीवर प्रेम... मग सुरु झाली गैरसंबंधांची मालिका! 'हा' दिग्गज खेळाडू जो वारंवार वादांमध्ये सापडला

Tejashree Gaikwad | Oct 24, 2025, 08:10 AM IST
खेळाच्या जगात असे अनेक खेळाडू झाले आहेत ज्यांचे करिअर जरी अफाट यशस्वी ठरले, तरी त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य सतत वादांच्या भोवऱ्यात अडकलेले राहिले. आज आपण अशाच एका इंग्लिश दिग्गजाबद्दल बोलणार आहोत. ज्याचे नाव आहे वेन रूनी. फुटबॉलमध्ये त्याने असंख्य विक्रम केले, पण मैदानाबाहेर त्याचे नाव सतत गैरप्रसंग, नशा आणि अवैध संबंधांमुळे चर्चेत राहिले.  

वेन रूनी हा इंग्लंडचा दिग्गज फुटबॉलर आणि मॅन्चेस्टर युनायटेडचा सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू आहे. त्याने क्लबसाठी तब्बल 253 गोल केले असून तो क्लबचा ऑल-टाईम टॉप स्कोरर ठरला आहे. करिअरभर त्याने एकूण 366 सीनियर गोल केले आणि इंग्लंडच्या राष्ट्रीय संघासाठी 53 गोल ठोकले.  ज्यामुळे तो देशासाठी दुसऱ्या क्रमांकाचा टॉप स्कोरर बनला.  

पण जितकी त्याची मैदानावरील चमक होती, तितकाच त्याचा वैयक्तिक आयुष्यावरील वादांचा गाजावाजा झाला. लग्नानंतरही वेनच्या अनेक महिलांशी संबंधांचे किस्से समोर आले. पत्नी कोलीन रूनी हिला अनेक वेळा धोका दिल्याचे आरोप झाले. स्वतः कोलीननेही एका मुलाखतीत सांगितले की, वेनसोबतचं तिचं लग्न टिकवण्यासाठी तिला त्याच्या चुका माफ कराव्या लागल्या.  

तिने उघड केलं की, वेन आपल्या तरुणपणी मसाज पार्लर आणि प्रॉस्टिट्यूट्सकडे जात असे. त्याच्या या सवयी करिअरभर कायम राहिल्या.  कधी दुसऱ्या महिलांसोबत रात्री घालवणं, कधी कोर्ट-कचऱ्यांपर्यंत पोहोचणं.  

वेन आणि कोलीन यांची पहिली भेट शाळेत झाली होती. तेव्हा वेन 18 वर्षांचा आणि कोलीन 17 वर्षांची होती. लिव्हरपूलच्या एका पेट्रोल स्टेशनवर वेनने तिला तब्बल $46,000 किंमतीची हिऱ्याची अंगठी देत प्रपोज केलं होतं. कोलीनच्या आईच्या मते, वेन इतका उत्साहित होता की तो डिनरसाठीही थांबला नाही.  

पण सगाईनंतर एक वर्षातच त्याचं नाव पहिल्या गैरप्रकरणात आलं. Sunday Mirrorच्या रिपोर्टनुसार, वेनने लिव्हरपूलमधील एका वेश्यालयात 10 वेळा भेट दिली आणि तीन महिलांसोबत पैसे देऊन संबंध ठेवले. त्यापैकी एक महिला तब्बल 48 वर्षांची होती! नंतर वेनने माफी मागत सांगितले की, “ही माझी मोठी चूक होती. त्या काळात मी तरुण आणि मूर्ख होतो.” या सर्वानंतरही कोलीनने वेनला माफ केलं आणि दोघांनी 2008 मध्ये इटलीत लग्न केलं. या लग्नावर सुमारे $5 मिलियन खर्च झाला होता. मात्र Catholic Churchने हे लग्न मान्य केलं नव्हतं कारण त्यांनी चर्चच्या सल्ल्याचे पालन केलं नव्हतं.  

लग्नानंतर एक वर्षातच पुन्हा एक स्कँडल समोर आलं. एका Sex Workerने दावा केला की कोलीन गर्भवती असताना वेनने तिच्यासोबत आणि आणखी एका महिलेबरोबर संबंध ठेवले. बातमी समोर आल्यावर कोलीन काही काळ वेनपासून दूर राहिली, पण नंतर त्यांनी पुन्हा सुलह केली. चौथ्या मुलाच्या जन्मानंतर पुन्हा वेन चर्चेत आला.  यावेळी नशेत सार्वजनिक ठिकाणी वाद घालणं आणि Virginia Airportवर अटक होणं! काही महिन्यांनी त्याला फ्लोरिडातील बारमध्ये एका महिला बारटेंडरसह पार्टी करताना पाहिलं गेलं.

2019 मध्ये वेन सकाळी 5.30 वाजता एका अज्ञात महिलेबरोबर हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये जाताना दिसला. MailOnlineच्या मते, या घटनेनंतर कोलीनने आपली अंगठी काढली आणि वेनला यूकेला परत बोलावलं. दोन वर्षांनी, व्यावसायिक फुटबॉलमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर, तो पुन्हा एकदा चर्चेत आला.  पार्टीनंतर हॉटेलच्या खोलीत झोपलेला सापडला. नंतर त्याने या घटनेबद्दल सार्वजनिक माफी मागितली.  

नंतर कोलीन आणि वेन दोघांनी आपापल्या डॉक्युमेंटरी रिलीज केल्या. 2022 मध्ये ‘Rooney’ नावाच्या डॉक्युमेंटरीत त्याच्या करिअरपासून ते वादांपर्यंत सगळं दाखवलं गेलं. कोलीनने तिथे सांगितलं, “वेनच्या बहुतेक चुका दारूमुळे झाल्या... आणि आजही त्या त्याच्याबरोबर आहेत.”

