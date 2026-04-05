Weakest Militaries: जगात सर्वात कमकुवत सैन्य कोणत्या देशाचं? कसं करतात स्वसंरक्षण? नाव ऐकून वाटेल आश्चर्य!

Weakest Militaries Countries: जगभरातील देशांच्या सैन्य बळाची तपासणी करणाऱ्या ग्लोबल फायरपॉवर संस्थेने 145 देशांचा सविस्तर अभ्यास केला आहे.

Pravin Dabholkar | Apr 05, 2026, 06:43 PM IST
Weakest Militaries Countries: जगभरातील देशांच्या सैन्य बळाची तपासणी करणाऱ्या ग्लोबल फायरपॉवर संस्थेने 145 देशांचा सविस्तर अभ्यास केला आहे. या अहवालात सैनिकांची संख्या, पैशाचा खर्च, युद्ध सामग्री, हवाई ताकद आणि आधुनिक यंत्रसामग्री अशा साठाहून अधिक गोष्टींचा विचार केला जातो. ज्या देशाचा स्कोअर जास्त असेल, त्याची सेना तितकीच दुर्बल मानली जाते.

बाहेरच्या मदतीवर अवलंबून

2026 साठी प्रसिद्ध झालेल्या या यादीत काही छोट्या आणि विकसनशील देशांची नावे आहेत. येथे सैन्य छोटे, बजेट अपुरे आणि आधुनिक शस्त्रे नसल्याने सुरक्षा व्यवस्था कमकुवत राहते. काही ठिकाणी आंतरिक भांडणे, दहशतवाद किंवा बाहेरच्या मदतीवर अवलंबून राहणे हे मुख्य कारण आहे.

स्वतंत्र सुरक्षा क्षमता

छोट्या देशांना स्वतःचे मोठे सैन्य ठेवणे आर्थिक आणि भौगोलिक कारणांमुळे कठीण जाते, हे या यादीतून स्पष्ट होते. काही ठिकाणी शेजारी देश किंवा आंतरराष्ट्रीय संघटना मदत करतात. मात्र यामुळे स्वतंत्र सुरक्षा क्षमता मर्यादित राहते. 

आइसलंड

युरोपातील हा बेट देश कायमस्वरूपी स्वतंत्र सैन्य दल ठेवत नाही. तो पूर्णपणे नाटो संघटनेवर सुरक्षा बाबतीत अवलंबून आहे. स्वतःचे सैन्य नसल्याने जगातील कमकुवत सैन्यांच्या यादीत तो शेवटच्या स्थानावर आहे. तरीही तो शांततेत राहतो कारण आंतरराष्ट्रीय करारांमुळे संरक्षण मिळते.

मध्य आफ्रिकन रिपब्लिक

आफ्रिकेतील हा देश राजकीय अस्थिरता आणि बंडखोरीमुळे सैन्य मजबूत करू शकला नाही. आतल्या गटांमधील लढाया आणि सरकारची कमकुवतता यामुळे सेना विकसित होऊ शकली नाही. सैनिक आणि शस्त्रे दोन्ही अपुरे आहेत.

सिएरा लिओन

पश्चिम आफ्रिकेतील सिएरा लिओनमध्ये सैन्य दल छोटे आणि संसाधने अपुरी आहेत. युद्ध सामग्री आणि बजेट कमी असल्याने सेना कमकुवत राहते. देशात पूर्वी झालेल्या संघर्षांमुळे सैन्य पुनर्बांधणी पूर्ण झाली नाही.

बेलीज

मध्य अमेरिकेतील हा छोटा देश सैन्याच्या आकाराने खूप लहान आहे. उपलब्ध संसाधने मर्यादित असल्याने सैन्य बळ कमी पडते. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि मोठ्या प्रमाणात सैनिक नसल्याने देश स्वतंत्रपणे मोठा धोका हाताळू शकत नाही.

लायबेरिया

आफ्रिकेतील दुसरा देश लायबेरिया देखील बजेट कमी आणि आधुनिक शस्त्रे नसल्याने कमकुवत ठरला. येथील सैन्य दल पुरेसे मोठे नाही आणि युद्ध सामग्री जुनी किंवा अपुरी आहे. देशाला बाहेरच्या मदतीवर विश्वास ठेवावा लागतो. दीर्घकाळच्या अस्थिरतेमुळे सेना विकसित होऊ शकली नाही.

बेनिन

पश्चिम आफ्रिकेतील बेनिनमध्ये सैन्य बजेट अतिशय कमी आहे. आधुनिक शस्त्रे आणि उपकरणांची कमतरता येथे जाणवते. सैन्य दल लहान असल्याने मोठ्या संघर्षात तो देश स्वतःला वाचवू शकत नाही. आर्थिक मर्यादा आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव हे मुख्य कारण आहे.

सोमालिया

आफ्रिकेतील हा देश दीर्घकाळ चाललेल्या आंतरिक युद्ध आणि दहशतवादामुळे सैन्य कमकुवत झाला आहे. सैनिकांची संख्या आणि शस्त्रसामग्री अपुरी आहे. आतल्या गटांमधील भांडणे आणि अतिरेक्यांच्या हल्ल्यांमुळे सेना मजबूत होऊ शकली नाही. परिणामी देशाची सुरक्षा व्यवस्था अस्थिर राहते.

सुरिनाम

दक्षिण अमेरिकेतील हा छोटा देश केवळ दोन हजार सैनिकांवर अवलंबून आहे. युद्ध विमाने, मोठी युद्ध नौका किंवा इतर मोठी साधने येथे नाहीत. सैन्य दल इतके लहान असल्याने देशाच्या संरक्षणासाठी बाह्य मदतीची गरज भासते. आर्थिकदृष्ट्याही सैन्यावर खर्च कमी केला जातो.

मोल्डोवा

पूर्व युरोपातील हा देश सैन्याच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर कमकुवत आहे. याची सेना फार छोटी आणि बजेट खूप कमी आहे. स्वतःच्या शक्तीने मोठ्या धोक्याचा सामना करणे कठीण आहे. त्यामुळे तो इतर मोठ्या देशांकडून आर्थिक आणि सैन्य मदत घेतो. आधुनिक शस्त्रे आणि तंत्रज्ञानाची कमतरता येथे स्पष्ट दिसते.

भूतान

हा हिमालयातील छोटासा शांत देश जगात सर्वात कमकुवत सैन्य असलेला ठरला आहे. येथील सैन्य दल फार लहान आहे. आधुनिक रणगाडे, विमाने किंवा भारी शस्त्रे जवळपास नाहीत. हवाई दल तर अस्तित्वातच नाही. तरीही भूतान शांततेत राहतो कारण तो भारत आणि चीन यांच्यातील सीमेवर आहे आणि शेजारी देशांकडून मदत घेतो. पण स्वतंत्र युद्ध क्षमता खूप मर्यादित आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची आतापर्यंत किती लग्न झालीयेत? कुटुंबातील सदस्यांची संख्या पाहून विश्वास बसणार नाही

डोनाल्ड ट्रम्प यांची आतापर्यंत किती लग्न झालीयेत? कुटुंबातील सदस्यांची संख्या पाहून विश्वास बसणार नाही

डोनाल्ड ट्रम्प यांची आतापर्यंत किती लग्न झालीयेत? कुटुंबातील सदस्यांची संख्या पाहून विश्वास बसणार नाही

डोनाल्ड ट्रम्प यांची आतापर्यंत किती लग्न झालीयेत? कुटुंबातील सदस्यांची संख्या पाहून विश्वास बसणार नाही 7
Weekly Tarot Horoscope : सिंह - वृश्चिक राशीच्या लोकांना आकर्षक संधी; तर आठवड्याच्या सुरुवातीला गोंधळाची, पाहा टॅरो कार्ड साप्ताहिक राशीभविष्य

Weekly Tarot Horoscope : सिंह - वृश्चिक राशीच्या लोकांना आकर्षक संधी; तर आठवड्याच्या सुरुवातीला गोंधळाची, पाहा टॅरो कार्ड साप्ताहिक राशीभविष्य

Weekly Tarot Horoscope : सिंह - वृश्चिक राशीच्या लोकांना आकर्षक संधी; तर आठवड्याच्या सुरुवातीला गोंधळाची, पाहा टॅरो कार्ड साप्ताहिक राशीभविष्य 12
जगातील असे ठिकाण जिथे वर्षातील 300 दिवस आणि एका तासात 280 वेळा कडाडतात विजा, गिनीज बुकमध्ये आहे नोंद

जगातील असे ठिकाण जिथे वर्षातील 300 दिवस आणि एका तासात 280 वेळा कडाडतात विजा, गिनीज बुकमध्ये आहे नोंद

जगातील असे ठिकाण जिथे वर्षातील 300 दिवस आणि एका तासात 280 वेळा कडाडतात विजा, गिनीज बुकमध्ये आहे नोंद 8
Ramayana Real Vs VFX: 4000 कोटींचा ‘रामायणम्’ चित्रपट, कोणते सीन खरे, कोणते VFX? जाणून घ्या प्रत्येक फ्रेममागचं सत्य

Ramayana Real Vs VFX: 4000 कोटींचा ‘रामायणम्’ चित्रपट, कोणते सीन खरे, कोणते VFX? जाणून घ्या प्रत्येक फ्रेममागचं सत्य

Ramayana Real Vs VFX: 4000 कोटींचा ‘रामायणम्’ चित्रपट, कोणते सीन खरे, कोणते VFX? जाणून घ्या प्रत्येक फ्रेममागचं सत्य 8