मेरा देश बदल राहा है... सोनं खरेदीचा भारतात नवा पॅटर्न; अनेक पिढ्यांची परंपरा मोडीत काढणारी नवी वाट कोणती?

New Gold Buying Trend In India: भारतामधील सोने खरेदी करण्याची पद्धत बदलत आहे, असं तुम्हाला सांगितलं तर नक्कीच आश्चर्य वाटले. विशेष म्हणजे तुम्ही स्वत:ही कळत न कळत याचा भाग आहात. हा बदल नेमका काय आहे आणि नव्या अहवालात काय म्हटलंय जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

Swapnil Ghangale | Apr 28, 2026, 09:44 AM IST
1/9

अनेक पिढ्यांपासून चालत आलेला भारतातला सोने खरेदीचा पॅटर्न बदलला

अनेक पिढ्यांपासून चालत आलेला भारतामधील सोने खरेदीचा पॅटर्न आता बदलल्याचं एका अहवालामध्ये समोर आलं आहे. नेमका हा नवा पॅटर्न काय आहे? भारतीय सोनं खरेदी करताना आता वेगळं काय करत आहेत ते पाहूयात...

2/9

पारंपारिक विचारसणी बदलतेय

भारतीयांना सोनं किती प्रिय आहे हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. मात्र सोनं खरेदीमागील पारंपारिक विचारसणी बदलत असल्याचं नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका अहवालामधून समोर आलं आहे.

3/9

केवळ दागिना म्हणून नाही तर...

भारतात सोन्याकडे केवळ दागिना म्हणून नाही तर एक सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून पाहिले जाते.

4/9

दागिन्यांऐवजी यासाठी सोने खरेदी अधिक

एका अहवालानुसार, भारतीय ग्राहक आता दागिन्यांच्या तुलनेत गुंतवणुकीसाठी सोने खरेदीला अधिक पसंती देत आहेत.   

5/9

सोने खरेदीत गुंतवणुकीचा वाटा वाढणार

चालू आर्थिक वर्षात एकूण सोने खरेदीत गुंतवणुकीचा वाटा 40% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.  

6/9

कोणी प्रसिद्ध केलाय हा अहवाल?

रेटिंग एजन्सी 'केअरएज' ने सोमवारी अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये भारतातील सोने खरेदीचा ट्रेण्ड कसा बदलतोय याबद्दलची माहिती देण्यात आली आहे.  

7/9

दागिन्यांचा वाटा घटला

एकूण सोने खरेदीमध्ये दागिन्यांचा वाटा जो पूर्वी सरासरी 70 टक्के असायचा, तो 2025 मध्ये 60 टक्क्यांच्या खाली आला आहे.  

8/9

'अशा' सोने खरेदीदारांचं प्रमाण वाढलं

याउलट, गुंतवणूक म्हणून सोने खरेदी करणाऱ्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे.  

9/9

अधिक पसंती कशाला?

भारतीय आता दागिन्यांऐवजी सोन्याची नाणी, विटा आणि 'गोल्ड ईटीएफ'ला अधिक पसंती देत आहेत. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत. सौजन्य वृत्तसंस्थांकडून साभार)

